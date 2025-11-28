Van Persie nechal debutovat svého syna: Rozhodl jsem se jako trenér, ne otec

„Z pohledu otce je debut syna vždycky výjimečný okamžik. Ale já jsem to rozhodnutí učinil jako trenér,“ pokračoval vážně bývalý nizozemský útočník.
Do hry svého devatenáctiletého pokračovatele poslal v 80. minutě za nepříznivého stavu 1:2, nizozemský tým nakonec prohrál 1:3. „Shaqueel dokáže skórovat odkudkoli. Proto jsem ho tam dal,“ vysvětlil někdejší hráč Arsenalu a Manchesteru United.
In 2018 keerde Robin van Persie terug als speler bij Feyenoord. Zeven jaar later laat hij als trainer zijn zoon Shaqueel van Persie z'n officiële debuut maken in Feyenoord 1🥹 pic.twitter.com/oCnFK0nDpz— ESPN NL (@ESPNnl) November 27, 2025
Shaqueel van Persie je odchovancem Manchesteru City. Ve Feyenoordu je od 11 let, smlouvu s klubem podepsal před třemi lety. Nominace do prvního týmu se dočkal poprvé v neděli před ligovým zápasem proti Nijmegenu, tehdy ale ještě zůstal mezi náhradníky.
Známí trenéři, kteří vedli své syny
Diego Simeone – Giuliano Simeone
Cesare Maldini – Paolo Maldini
Danny Blind – Daley Blind
Johan Cruijff – Jordi Cruijff
Sérgio Conceicao – Francsico Conceicao, Rodrigo Conceicao
Zinédine Zidane – Luca Zidane, Enzo Zidane
Alex Ferguson – Derren Ferguson
Proti Celtiku se do větší šance nedostal, v soupeřově vápně vystřelil jen jednou.
„Shaqueela vnímám jako jednoho z ostatních,“ dodal Van Persie starší. „Na tom jsme se před pár lety, když jsme spolu už spolupracovali, shodli. Shaqueel to zvládal opravdu dobře a já podle mě také.“
Je to odlišný přístup, než jaký volí například dánský trenér Brian Priske. Jeho syn August válí ve švédském Djurgardenu a v lize ho zvolili nejlepším útočníkem sezony.
„Nemyslím si, že by pro nás bylo dobře, kdybych ho někdy trénoval. Bude lepší, když zůstaneme profesně od sebe,“ řekl v létě. „V soukromí se snažím být jeho otcem, ne trenérem, protože nevím, co přesně se v jeho klubu děje a jak chce jejich trenér hrát,“ přidal kouč pražské Sparty.
To Van Persie už zná obě role.
Priskeho syn je králem střelců a nejlepším útočníkem švédské ligy. Kam se posune?
„Později, až přijedeme domů, si spolu samozřejmě užijeme hezké chvíle a budeme na sebe navzájem hrdí. Jsem na Shaqueela pyšný, protože stejně jako každý hráč, který debutuje, i on prošel celým tím náročným kolotočem. Tvrdě pracoval a zasloužil si to,“ uzavřel Van Persie.
Kromě hezkých chvil se synem řeší spíš nepříjemnosti. Z posledních šesti zápasů totiž Feyenoord vyhrál jediné.