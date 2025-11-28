Van Persie nechal debutovat svého syna: Rozhodl jsem se jako trenér, ne otec

  11:11
Byla to dojemná chvíle, kterou se snažil zakrýt vážným výrazem. „Ani jsem si ji nesnažil užít, jen jsem dělal svou práci,“ líčil pak Robin van Persie, bývalý fotbalista a nyní trenér Feyenoordu. Ale věříte, že nebyl trochu naměkko, když posílal na trávník proti Celtiku v Evropské lize svého debutujícího syna Shaqueela?
Robin van Persie, kouč fotbalistů Feyenoordu, po zápase objímá svého syna...

Robin van Persie, kouč fotbalistů Feyenoordu, po zápase objímá svého syna Shaqueela. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGOČTK

Robin van Persie, kouč fotbalistů Feyenoordu, v zápase se Celtikem.
Trenér Robin van Persie sleduje utkání se Sittardem.
Robin van Persie děkuje fanouškům na stadionu Old Trafford.
Proti bývalému klubu se prosadil útočník Fenerbahce Robin van Persie. Turecký...
„Z pohledu otce je debut syna vždycky výjimečný okamžik. Ale já jsem to rozhodnutí učinil jako trenér,“ pokračoval vážně bývalý nizozemský útočník.

Do hry svého devatenáctiletého pokračovatele poslal v 80. minutě za nepříznivého stavu 1:2, nizozemský tým nakonec prohrál 1:3. „Shaqueel dokáže skórovat odkudkoli. Proto jsem ho tam dal,“ vysvětlil někdejší hráč Arsenalu a Manchesteru United.

Shaqueel van Persie je odchovancem Manchesteru City. Ve Feyenoordu je od 11 let, smlouvu s klubem podepsal před třemi lety. Nominace do prvního týmu se dočkal poprvé v neděli před ligovým zápasem proti Nijmegenu, tehdy ale ještě zůstal mezi náhradníky.

Známí trenéři, kteří vedli své syny

Diego Simeone – Giuliano Simeone

Cesare Maldini – Paolo Maldini

Danny Blind – Daley Blind

Johan Cruijff – Jordi Cruijff

Sérgio Conceicao – Francsico Conceicao, Rodrigo Conceicao

Zinédine Zidane – Luca Zidane, Enzo Zidane

Alex Ferguson – Derren Ferguson

Proti Celtiku se do větší šance nedostal, v soupeřově vápně vystřelil jen jednou.

„Shaqueela vnímám jako jednoho z ostatních,“ dodal Van Persie starší. „Na tom jsme se před pár lety, když jsme spolu už spolupracovali, shodli. Shaqueel to zvládal opravdu dobře a já podle mě také.“

Je to odlišný přístup, než jaký volí například dánský trenér Brian Priske. Jeho syn August válí ve švédském Djurgardenu a v lize ho zvolili nejlepším útočníkem sezony.

„Nemyslím si, že by pro nás bylo dobře, kdybych ho někdy trénoval. Bude lepší, když zůstaneme profesně od sebe,“ řekl v létě. „V soukromí se snažím být jeho otcem, ne trenérem, protože nevím, co přesně se v jeho klubu děje a jak chce jejich trenér hrát,“ přidal kouč pražské Sparty.

To Van Persie už zná obě role.

Priskeho syn je králem střelců a nejlepším útočníkem švédské ligy. Kam se posune?

„Později, až přijedeme domů, si spolu samozřejmě užijeme hezké chvíle a budeme na sebe navzájem hrdí. Jsem na Shaqueela pyšný, protože stejně jako každý hráč, který debutuje, i on prošel celým tím náročným kolotočem. Tvrdě pracoval a zasloužil si to,“ uzavřel Van Persie.

Kromě hezkých chvil se synem řeší spíš nepříjemnosti. Z posledních šesti zápasů totiž Feyenoord vyhrál jediné.

