Do Maďarska se mi nejdřív nechtělo kvůli jazyku, líčí Vágner. Pak hrál na Spartě o LM

V Plzni vyrůstal a poprvé nakoukl do první ligy, s maďarským klubem si zase zahrál v sezoně 2004/05 o Ligu mistrů, pikantně proti Spartě. „Už mi volal i jeden maďarský novinář. Zjistil jsem od něj, že ve Ferencvárosi je ještě jeden kustod, kterého jsem zažil. Jinak už je to dávno,“ míní padesátiletý Vágner, který je i mistr ligy se Slavií z roku 1996.

Viktoria Plzeň vs. Ferencváros ONLINE, čtvrtek od 21:00

První zápas pro Plzeň nedopadl ideálně, co musí změnit?

V Budapešti se mi výkon Viktorky nelíbil. Nedařilo se oporám, kluci nepodrželi balon. Bylo to čekání na gól, který také přišel. Až pak se výkon trošku zvedl, ale bylo to málo. Když chcete v Evropě uspět, je třeba k tomu přistoupit jinak.

S Anderlechtem i v Bilbau sehrála Viktoria lepší duely, hrála v Maďarsku málo odvážně?

Proti Anderlechtu hrozně pomohl rychlý gól, mužstvo nakopl. V Bilbau se asi nedalo čekat, že Viktorka vyhraje, ale výkon to nebyl vůbec špatný. Proč nehráli takhle v Budapešti, je mi záhadou. Jediný, kdo snesl přísnější měřítko, byl Matěj Vydra, který odvedl výbornou práci. Ale zklamal mě i Ferencváros, nepředvedl skoro nic. Asi doufají, že jim výsledek 1:0 bude stačit.

Přitom v lize se Ferencvárosi momentálně moc nedaří.

Viděl jsem o víkendu jejich domácí zápas s Paksem, který prohráli 0:2. Byli lepší, nastřelili břevno, tyč, kouč Keane pak říkal, že nechápe, že s tolika šancemi nevyhráli. Vlastně z posledních pěti duelů porazili jen Plzeň. Ale je to poločas, pořád věřím, že jsou kluci doma schopni jim dva góly dát a postoupit.

V maďarské lize jste strávil dvě sezony, jak na ně vzpomínáte?

Moc rád. Když přišla v roce 2001 nabídka z Újpesti, tak se mi nechtělo. Věděl jsem, že maďarština bude problém. Nakonec jsem do toho šel a tohle angažmá mi pomohlo k dalšímu přestupu do Cottbusu (Chotěbuze). Díky tomu jsem si zahrál bundesligu.

Pojítko mezi čtvrtečními soupeři? Kouč Szedlacsek V klubové historii fotbalové Viktorie Plzeň je zapsáno několik maďarských fotbalistů, zatím posledním z nich byl záložník Ferenc Róth, který přišel na začátku roku 2007 a vydržel necelé dvě sezony. Ale nejvýraznější stopu v Plzni zanechal vynikající trenér Ferenc Szedlacsek. Jako hráč působil mimo jiné právě v budapešťském Ferencvárosi, ale od roku 1925 hrál v pražském DFC. Později byl v Náchodě hrajícím trenérem, poté vedl Spartu, Košice, Prešov, Ostravu a v létě 1960 přišel do druholigového Spartaku Plzeň. A po devíti letech tým opět dovedl do nejvyšší soutěže. Po dvouletém angažmá v Plzni ještě zakotvil v Hradci Králové. Kromě Rótha pak v plzeňských klubech Viktoria a SK působili další čtyři maďarští hráči. Prvním z nich byl v SK Plzeň 1894 útočník Jozséf Ember, ligový nováček ale v sezoně 1932/33 sestoupil. O dva roky později hráli za Viktorii další dva forvardi Géza Csapo a Lájos Pali, ten byl v závěru sezony dokonce hrajícím trenérem Viktorie. Před ročníkem 1936/37 pak přišel do Viktorie útočník Zóltán Fazekáš, již po roce však odešel do Košic, kde se později stal koučem.

A co ta maďarština?

Ta řeč je hrozná. Když jsem šel poprvé nakoupit, bylo to hodně zajímavé. Jen jsem koukal a ukazoval. (smích) Výhodou bylo, že v Újpesti byl slovenský kapitán, který mi překládal. Ve Ferencvárosi jsem se pak s trenérem domluvil německy. Byli tam navíc Slováci Marek Penksa a Igor Szkukalek, který byl i v Drnovicích. Měli jsme učitele, ale nešlo mi to a vlastně jsem se ani moc učit nechtěl. Jinak jsem byl ale po životní stránce v Maďarsku spokojený. Byl jsem tam s tehdejší přítelkyní, projeli jsme si zemi. Budapešť je nádherná, byli jsme v lázních, ochutnával jsem čabajky. Jen jsem si tedy moc nepokecal.

Do Ferencvárose jste šel po roční štaci v Cottbusu. Pocítil jste nějakou nevoli od fanoušků Újpesti, velkého městského konkurenta? Rivalita je pověstná.

Derby je srovnatelné jako mezi Slavií a Spartou. Dokonce si myslím, že atmosféra byla v Maďarsku ještě lepší, než co jsem zažil ve Slavii. Fanoušci jsou tam živější, na tribunách pro patnáct tisíc lidí hořely ohně. Ale nevraživost jsem žádnou nezaregistroval. Tedy, možná na mě něco křičeli, jenže já nerozuměl, tak mi třeba fandili. (smích)

Co vás tehdy přesvědčilo k přestupu do historicky nejúspěšnějšího maďarského klubu?

Ferencváros vyhrál maďarskou ligu a čekalo jej předkolo Ligy mistrů. To byl jeden z důvodů, proč jsem tam šel, z toho jsem byl nadšený. A byl jsem přesvědčený, že postoupíme do hlavní fáze. Bohužel jsme vypadli smolně se Spartou. Vedení s těmi penězi počítalo, takže pak tam nastal trošku problém.

Vy jste dal doma Spartě v prvním utkání gól. Vybavíte si ho?

Jasně. Přišel dlouhý aut od Bognára, ten je uměl, hodil mi to od půlky až k vápnu, obránci Sparty zachrápali, já šel ze strany a Blážovi (Jaromíru Blažkovi) jsem to dal podél nohy. Ale měli jsme doma vyhrát víc. Oni byli hrozní, trénoval je Franz Straka, tak to ani dobře hrát nemohli. Jenže v Praze jsme v deseti prohráli 0:1 a v prodloužení nás vyřadili. Mám hořkost, protože asi v 17. minutě jsem mohl jít sám na branku. Jenže sudí písknul ofsajd. Když jsem pak viděl záznam, žádný nebyl, byl jsem metr před obráncem, když jsem vybíhal. Věřil jsem si, že bych ten gól dal i na Letné. A Sparta by nám pak tři určitě nedala. Dneska by se akce nechala dohrát a pak by ji řešilo video...

Místo toho vám Liga mistrů podruhé utekla mezi prsty.

Jo, se Slavií byla ještě blíž. Vyhráli jsme senzačně 1:0 v Doněcku, který měl tehdy strašně našlapaný mančaft a neskutečné zázemí. Že neměli infrastrukturu, že byli na hotelu švábi, to jo, ale stadion byl krásný, kabina klimatizovaná, okolo jezdili frajeři v mercedesech. Doma jsme drželi bezbrankovou remízu až do nastavení, v něm z posledního rohu inkasovali. A v prodloužení nás dorazili. Asi mi Liga mistrů nebyla souzená.

Teď do ní má Slavia nakročeno přímo, pokud udrží v lize první příčku. V neděli dorazí do Plzně, je to šance, jak může Viktoria situaci ještě zdramatizovat?

Slavie hraje dobře, ale poslední dobou má také trochu problém dávat góly. Věřím, že doma je Viktorka může zaskočit. Ale když budu upřímný, myslím, že by spíš měla koukat dozadu. Náskok deseti bodů je velký a Slavia by byla hloupá, kdyby si jej nechala utéct. Naopak Sparta je za Plzní jen o tři body, to je jeden zápas. Bude nesmírně těžké to udržet. Pro Viktorku to bude ještě extrémně náročné.

Kdybyste šel z Plzně do Slavie dnes, od fanoušků byste to asi pěkně schytal. Ale tehdy, v létě 1995, to byla vlastně tradiční trasa. Do Edenu odešli postupně bratři Doškové, Jiří Skála, Petr Vlček. Jak to bylo s vámi?

Seděl jsem zrovna někde ve městě, když mi volal tehdejší plzeňský manažer Šeterle. Že má nabídku ze Slavie. Byl jsem zaskočený, říkal si: Kam dali oči? (smích) Původně jsem nechtěl, říkal si, co tam budu dělat... Ale pak, že to přece zkusit můžu. Zaplaťpánbůh. Hned první rok jsme získali titul, hráli dobře. Jeden z důležitých momentů byl, že ze Žižkova přišel Karel Poborský, měl formu jako hrom. Hráli jsme fakt skvěle. Když máte vedle sebe takové hráče, víte, že si stačí naběhnout do správného prostoru a přihrávku tam dostanete. Na Slavii nemůžu říci nic špatného.

V útoku jste měl ale velkou konkurenci.

Byli tam Šmíca, Jirka Vávra, Roman Hogen. Ale hrál jsem víceméně vpředu se Šmícou, nebo střídal jako první. Ale měl jsem zpočátku respekt. Já seděl v šatně vedle Honzy Stejskala, první půlrok jsem ani nedýchal. Ale rychle jsem zjistil, že je to super kluk.

Také jste dokázal v jednom utkání nastřílet čtyři góly, Slavia tehdy roznesla Uherské Hradiště 9:1.

V Plzni bych je asi nedal, pravda. Sedlo to, napadalo mi to tam. Ale neprožíval jsem to zase tolik. Vždycky jsem byl týmový hráč, když to šlo, přihrál jsem. Zažil jsem to i jinak. V Cottbusu šel frajer ze strany, já nabíhal před prázdnou bránu a on raději vystřelil. Pak se omlouval, že mě neviděl. To mi blesklo: Když mě nevidíš, tak to nehraj. Udělal to schválně, jsem si jistý. Byl jsem pro něj konkurent, proto raději vystřelil. Takové to „já, já, já“ se mi nikdy nelíbilo. Na druhou stranu, kdyby ano, třeba bych tehdy nedal čtyři, ale možná šest branek.

Když jste se Slavií přijel poprvé do Plzně, jak jste to prožíval?

Nejdřív jsem si připadal jako na tréninku. Vždyť s kluky jsem byl dennodenně. Samozřejmě jsem se chtěl ukázat, měl jsem motivaci. Na druhou stranu, Plzeň to tehdy měla nahoru - dolů, jeden rok sestup, pak zase zpátky do ligy. A já si přál, aby se v lize zabydlela napevno.

Že se tam Viktoria zabydlí až takhle, by vás asi nenapadlo, že?

To tedy ne. Mrzí mě, že jsem se do Plzně z ciziny nevrátil o něco déle. Přišel jsem v sezoně 2005/06, která se zachraňovala pod Strakou tím „super“ zápasem na Spartě. Pak mě vyhodili. Z nesmyslných důvodů, prý jsem prodal zápas. Totální kravina, vždyť já byl v tomhle strašně naivní, nikdy jsem ani nesázel.

A za dva roky přestoupil do Plzně Pavel Horváth, váš dřívější spoluhráč ze Slavie.

Horvi mi tehdy volal, že má nabídku z Viktorky. Já mu to rozmlouval, že Plzeň je hokejová a na stadion moc lidí nechodí. Tak to tehdy bylo. Ale vše se změnilo, po Horvim přišel kouč Vrba a udělal se skvělý mančaft. Zpětně mě moc mrzí, že jsem se nevrátil až tehdy. Abych si s Horvim zahrál. Byli jsme spolu ve Slavii, bydleli na pokoji, měli k sobě blízko. Škoda.