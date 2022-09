O chladné tváři krále Lewyho. Hlavní zbraň Barcelony, ale ne jediná, tuší Plzeň

Xavi o Plzni: Ošidný soupeř. Nemá co ztratit Před jedenácti lety odehrál v záloze Barcelony proti Plzni celý zápas, ve kterém domácí favorit na Camp Nou zvítězil 2:0. Teď vede katalánského giganta do akce jako hlavní trenér. „Čeká nás ošidný zápas. Viktoria Plzeň prakticky nemá co ztratit, je to nedoceněný tým. Stojí proti nám fyzicky hrající tým, těžký soupeř. Ale my toužíme po vítězném začátku,“ řekl na úterní tiskové konferenci. Cílem Barcelony je postup ze skupiny. „Máme těžkou skupinu i s Bayernem a Interem Milán, ale snít nás nic nestojí. Musíme dosáhnout minimálně na osmifinále a pak se pokusíme celou Ligu mistrů vyhrát,“ slíbil dvaačtyřicetiletý Xavi. (ČTK)