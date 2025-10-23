Co se děje v Rijece po předčasném konci? Čas dohrávky musí schválit všechny strany

Dominik Duffek
Aktualizujeme   23:25
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Hned od první chvíle, co anglický sudí Robert Jones po poločase předčasně ukončil zápas Sparty v Rijece, se rozeběhla jednání, jak se bude postupovat dál. Prudké lijáky, které zaplavily trávník na stadionu Rujevica, utkání Konferenční ligy odložily na pátek. Co přesně se teď řeší a jak se bude další den postupovat?

Hned několik bodů vyplývá už z regulací UEFA, které upravují pohárové soutěže, konkrétně z článků 27 a 28.

Zaprvé je jasné, že by se měl zápas dohrát na stejném stadionu, a to od stejného momentu, kdy byl přerušen. To se stalo o poločasové přestávce, takže navázání proběhne stejně, jako by se rozjela druhá polovina výkopem ze středového kruhu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Stejně tak platí, že obě mužstva musejí nastoupit ve stejném složení a jakákoli změna bude považována za střídání. Kdyby se tedy Sparta rozhodla přizpůsobit tým aktuálnímu zdravotnímu stavu nebo pátečním podmínkám, musela by oficiálně vystřídat a ubyla by jí minimálně jedna možnost z pěti. Ze tří slotů pro střídání ve hře by však neztratila žádný, neb se přerušilo v poločase.

A kdyby se mezitím někdo zranil a nastoupit nemohl? I v takovém případě se změna počítá jako střídání.

Ostuda našeho fotbalu, zní z Chorvatska. Klec v Rijece budí vášně, co zažije Sparta?

Něco jiného by platilo, kdyby se zápas dohrával v úplně odlišném termínu, jenže k tomu by dojít nemělo.

Domácí celek musí zajistit, aby veškerá zařízení byla druhý den připravena k použití. Vzhledem k tomu, že v pátek má v Rijece přestat pršet, by dohrávka neměla být ohrožena.

Její přesný čas regule nestanovují, ani lhůtu, ve které by se mělo znovu začít hrát. Na termínu se tedy musejí dohodnout oba kluby i zástupci UEFA včetně sudích. Dá se předpokládat, že se naváže odpoledne nebo večer.

Když naposledy Slovácko v roce 2022 dohrávalo domácí utkání Konferenční ligy s Kolínem nad Rýnem druhý den kvůli mlze, začínalo se po poledni.

V Chorvatsku by se mělo rozhodnout brzy.

Upršený zápas Konferenční ligy mezi Spartou a Rijekou.
Sparťanský Sivert Mannsverk dostává žlutou kartu v zápase Konferenční ligy proti Rijece.
Šílené počasí přerušilo utkání Konferenční ligy mezi Spartou a Rijekou.
Šílené počasí přerušilo utkání Konferenční ligy mezi Spartou a Rijekou.
12 fotografií
