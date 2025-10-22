Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Po suverénním vítězství nad irským Shamrockem čeká fotbalisty Sparty druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

Hráči i lavička Sparty slaví třetí gól proti Shamrock Rovers. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kdy a kde sledovat zápas Rijeka – Sparta živě?

Utkání 2. kola ligové fáze Konferenční ligy Rijeka – Sparta vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 23. října od 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Zápas Rijeka – Sparta můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Rijeka v sobotním utkání chorvatské ligy remizovala na hřišti Slavenu Belupo 1:1. V tabulce je po deseti odehraných kolech až sedmá z deseti účastníků.
  • Sparta se v neděli v lize trápila na hřišti Slovácka, kde uhrála pouze bezbrankovou remízu.

Jak si oba týmy vedly v 1. kole Konferenční ligy?

  • Rijeka zahájila Konferenční ligu porážkou v Arménii, kde podlehla týmu FC Noah 0:1.
  • Sparta na úvod soutěže přesvědčivě zdolala irský Shamrock 4:1.

Rijeka – Sparta:

Výkop: čtvrtek 23. října, 18:45.
Rozhodčí: Jones - Betts, Davies - Donohue (video, všichni Angl.).

Předpokládané sestavy:
Rijeka: Zlomislič - Majstorovič, Husic, Radeljič - Petrovič - Oreč, Fruk, Dantas, Bogojevič - Thaqi, Adu Adjei.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák, Sörensen - Preciado, Vydra, Kairinen, Zelený - Mercado, Birmančevič - Rrahmani.
Absence: Jankovič (trest za ČK), Kreilach (zranění), Škorič (zranění + není na soupisce) - Martinec (není na soupisce), Cobbaut, Haraslín, Hollý, Kofod, Sadílek (všichni zranění).

VIZITKA SOUPEŘE

HNK Rijeka

  • Rok založení: 1906 (jako CS Olimpia)
  • Klubové barvy: bílá a modrá (“Bijeli“)
  • Web: nk-rijeka.hr (oficiální stránka)
  • Stadion: Stadion Rujevica, kapacita cca 8 300 diváků
  • Trenér: Víctor Sánchez

Současné opory: Ante Majstorovič (obránce), Niko Jankovič (záložník) Toni Fruk (záložník, útočník)

Rujevica, fotbalový stadion v Rijece, charakteristický sektorem pro hostující fanoušky.

  • Největší úspěchy:
    Ligové tituly: 2× Prva HNL
    Domácí trofeje: 7× Chorvatský pohár
    Mezinárodní trofeje: 1× Balkánský pohár

Historický úspěch v Evropě: účast ve skupinové fázi Evropské ligy UEFA 2017/18, kdy Rijeka porazila AC Milán a zaznamenala jedno z největších vítězství chorvatského klubového fotbalu.

Zajímavosti před zápasem Rijeka – Sparta:

  • Týmy na sebe v soutěžích UEFA ještě nenarazily, utkaly se pouze v přípravě v červenci 2022, kdy Sparta vyhrála 2:0.
  • Sparta na hřišti chorvatských celků ve 3 pohárových zápasech nezvítězila (z toho 2 prohry).
  • Sparta zvítězila v pohárech v 5 z minulých 6 zápasů.
  • Sparta vyhrála venku jediné z posledních 7 pohárových utkání, v této sezoně Konferenční ligy tam prohrála 2 ze 3 duelů (oba o gól).
  • Sparta neprohrála 6 soutěžních duelů v řadě, v posledních 2 remizovala.
  • Sparta venku v minulých 3 soutěžních zápasech nenašla přemožitele, vyhrála tam ale jen 2 z posledních 5 utkání.
  • Rijeka hraje podzimní fázi pohárů poprvé od roku 2020, Sparta 3. sezonu po sobě.
  • Rijeka vyhrála jen 2 z posledních 11 pohárových zápasů.
  • Rijeka doma zvítězila jen ve 2 z posledních 7 pohárových utkání, prohrála tam ale jediný z uplynulých 9 duelů.
  • Rijeka zvítězila v jediném z minulých 5 soutěžních zápasů.
  • Rijeka vyhrála doma jediné z posledních 6 soutěžních utkání.
  • Rijeka v minulé sezoně získala po 8 letech podruhé chorvatský titul a navíc domácí pohár, v tomto ročníku je až 7. z 10 týmů

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta mírným favoritem. Na její výhru nabízí kurz 2.

Rijeka – SpartaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy3,823,562
Výsledky

