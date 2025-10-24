ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0, do dohrávky půjdou hosté s Kairinenem a Rynešem

Zapomeňte na čtvrteční večer. Jako by se na stadionu Rujevica vůbec nic nestalo. Jen sparťanský středopolař Mannsverk si z předčasně ukončeného duelu odnesl žlutou kartu. Jinak nic.
Zdá se, že trenér Priske udělal na páteční „dohrávku“ dvě změny, které se budou počítat jako klasické střídání. Na rozcvičení chybí právě Mannsverk a Suchomel, místo nich do hry půjdou Kairinen a Ryneš.
Anglický sudí Jones utkání ve čtvrtek přerušil kvůli klimatickým podmínkám a nezpůsobilému terénu. Poprvé hru zastavil ve třinácté minutě na víc než dvě hodiny. Poté se dvaatřicet minut první půle dohrálo, ale s fotbalem to nemělo nic společného.
Na hřišti zůstávaly obrovské plochy stojaté vody, která během průtrže nestačila drenážním systémem odtéct.
Nad pátečním ránem se počasí zlepšilo, přestalo pršet. A i když se v poledne nad městem přehnala bouřka a voda po silném dešti opět zaplavila ulice, hřiště do doby výkopu druhé půle stihlo přívaly odvést.
Zlomislić (C) – Oreč, Majstorović, Husić, Devetak – Petrovič, Ndockyt – Thaqi, Fruk, Lasickas – Čop.
Vindahl – Ševínský, Sørensen (C), Zelený – Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel – Birmančević, Kuchta, Rrahmani.
Kovać, Todorović – Kitin, Gojak, Menalo, Adu-Adjei, Vignato, Dantas, Butić, Bogojević, Jurić, Bodetić.
Rodriguez, Surovčík – Kadeřábek, Eneme, Kairinen, Mercado, Ryneš, Uchenna, Panák, Milla, Kuol.
36. Mannsverk
Rozhodčí: Jones – Betts, Davies (vš. Anglie)