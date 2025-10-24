ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0, do dohrávky půjdou hosté s Kairinenem a Rynešem

Miloslav Novák
Sledujeme online   15:15aktualizováno  15:27
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Zkrácený zápas na pětačtyřicet minut. Sparťanští fotbalisté dohrávají své druhé utkání v Konferenční lize. V Rijece se začíná od 46. minuty za bezbrankového stavu a ve zcela jiných podmínkách než ve čtvrtek večer. Průběh můžete od 16.00 sledovat v online reportáži.

Fotbalisté Sparty se v Chorvatsku připravují na zápas Konferenční ligy. | foto: Reuters

Zapomeňte na čtvrteční večer. Jako by se na stadionu Rujevica vůbec nic nestalo. Jen sparťanský středopolař Mannsverk si z předčasně ukončeného duelu odnesl žlutou kartu. Jinak nic.

Zdá se, že trenér Priske udělal na páteční „dohrávku“ dvě změny, které se budou počítat jako klasické střídání. Na rozcvičení chybí právě Mannsverk a Suchomel, místo nich do hry půjdou Kairinen a Ryneš.

Anglický sudí Jones utkání ve čtvrtek přerušil kvůli klimatickým podmínkám a nezpůsobilému terénu. Poprvé hru zastavil ve třinácté minutě na víc než dvě hodiny. Poté se dvaatřicet minut první půle dohrálo, ale s fotbalem to nemělo nic společného.

Sledujte dohrávku zápasu Sparty v Konferenční lize zdarma díky iDNES Premium

Na hřišti zůstávaly obrovské plochy stojaté vody, která během průtrže nestačila drenážním systémem odtéct.

Nad pátečním ránem se počasí zlepšilo, přestalo pršet. A i když se v poledne nad městem přehnala bouřka a voda po silném dešti opět zaplavila ulice, hřiště do doby výkopu druhé půle stihlo přívaly odvést.

Konferenční liga
2. kolo 24. 10. 2025 16:00
HNK Rijeka HNK Rijeka : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (0:0)
Sestavy:
Zlomislić (C) – Oreč, Majstorović, Husić, Devetak – Petrovič, Ndockyt – Thaqi, Fruk, Lasickas – Čop.
Sestavy:
Vindahl – Ševínský, Sørensen (C), Zelený – Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel – Birmančević, Kuchta, Rrahmani.
Náhradníci:
Kovać, Todorović – Kitin, Gojak, Menalo, Adu-Adjei, Vignato, Dantas, Butić, Bogojević, Jurić, Bodetić.
Náhradníci:
Rodriguez, Surovčík – Kadeřábek, Eneme, Kairinen, Mercado, Ryneš, Uchenna, Panák, Milla, Kuol.
Žluté karty:
Žluté karty:
36. Mannsverk

Rozhodčí: Jones – Betts, Davies (vš. Anglie)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FiorentinaFiorentina 2 2 0 0 5:0 6
2. AEK LarnakaLarnaka 2 2 0 0 5:0 6
3. NK CeljeCelje 2 2 0 0 5:1 6
4. SamsunsporSamsunspor 2 2 0 0 4:0 6
5. FC Lausanne-SportLausanne 2 2 0 0 4:0 6
6. MohučMohuč 2 2 0 0 2:0 6
7. Rayo VallecanoRayo Vallecano 2 1 1 0 4:2 4
8. Raków ČenstochováRaków 2 1 1 0 3:1 4
9. RC ŠtrasburkŠtrasburk 2 1 1 0 3:2 4
10. Noah ArmavirFC Noah 2 1 1 0 2:1 4
11. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 1 0 2:1 4
12. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 7:3 3
13. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 2 1 0 1 5:1 3
14. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
15. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 1 0 1 5:3 3
16. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 2:1 3
17. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 0 1 4:4 3
18. Legia VaršavaLegia 2 1 0 1 2:2 3
19. Škendija TetovoŠkendija 2 1 0 1 1:2 3
20. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 1:4 3
21. Lincoln Red ImpsLincoln 2 1 0 1 2:6 3
22. KF DritaDrita 2 0 2 0 2:2 2
23. BK HäckenHäcken 2 0 2 0 2:2 2
24. Kuopion PalloseuraKuopio 2 0 2 0 1:1 2
25. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 0 1 1 1:2 1
26. Shelbourne FCShelbourne 2 0 1 1 0:1 1
27. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 1:3 1
28. Universitatea CraiovaU. Craiova 2 0 1 1 1:3 1
29. BreidablikBreidablik 2 0 1 1 0:3 1
30. HNK RijekaRijeka 1 0 0 1 0:1 0
31. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:3 0
32. Hamrun Spartan FCHamrun 2 0 0 2 0:2 0
33. Shamrock RoversShamrock 2 0 0 2 1:6 0
34. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0
35. Rapid VídeňRapid Vídeň 2 0 0 2 1:7 0
36. Aberdeen FCAberdeen 2 0 0 2 2:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0, do dohrávky půjdou hosté s Kairinenem a Rynešem

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Zkrácený zápas na pětačtyřicet minut. Sparťanští fotbalisté dohrávají své druhé utkání v Konferenční lize. V Rijece se začíná od 46. minuty za bezbrankového stavu a ve zcela jiných podmínkách než ve...

24. října 2025  15:15,  aktualizováno  15:27

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

24. října 2025  13:41

Jablonecký majitel Střeštík před derby: S Ondrou Kaniou si často voláme

Své premiérové podještědské derby v roli oficiálního majitele fotbalového Jablonce bude sice Jakub Střeštík prožívat intenzivně, ale jen na dálku z Dubaje, kde tráví dlouho plánovanou rodinnou...

24. října 2025  13:34

Ani táta neměl slov. Polášková o přestupu do Německa i nároďáku. „Už postoupíme!“

Premium

Ještě dva roky zpátky kopala do míče ve Slovácku, dnes je fotbalistka Aneta Polášková hráčkou Norimberku. Do Německa to vzala z Moravy hopem, na rok se ohřála v pražské Spartě a po uplynulé, velmi...

24. října 2025

Zlín trápil i Slavii. Hraje poctivý fotbal, přišlo uznání z trenérského štábu Pardubic

Až v sobotu stane na zlínské Letné, kde jeho fotbalové Pardubice od 15 hodin absolvují další ligový zápas, zažije i jedno příjemné setkání. „S Broňou Červenkou, trenérem Zlína, jsme kamarádi. Kopali...

24. října 2025  11:53

Plivli jste nám do tváře, křičí Poláci. Jejich šampion se ztrapnil na Gibraltaru

I z hlavní televizní kamery bylo dobře vidět, jak se fandové polského šampiona v modrých dresech za bránou téměř do jednoho chytili za hlavu. Nechápali, co právě sledují. Nevěřili, že jejich tým...

24. října 2025  11:35

Sparta odkládá nedělní ligový zápas s Bohemians, bude se hrát v úterý od 17.00

Sparťanští fotbalisté si nedobrovolně prodloužili pobyt v chorvatské Rijece, kde v pátek odpoledne dohrají druhý poločas zápasu Konferenční ligy. Vzhledem k pozdějšímu návratu požádali Pražané o...

24. října 2025  10:49,  aktualizováno  11:10

První střelec Sigmy v Evropě je stoper. Zlepšujeme se každým zápasem, cítí Král

V české fotbalové lize je stabilním členem nejlepší defenzivy, v Evropě se stal prvním letošním střelcem Sigmy. Stoper Jan Král si v 83. minutě zápasu druhého kola Konferenční ligy proti Rakówu...

24. října 2025  10:47

Opět sílí obavy o Lužánky. Fanoušci nevěří radnici, chtějí s hnutím do politiky

Uplynulo teprve šest týdnů od příslibu vedení Brna, že pokud to bude možné, zasadí se o výstavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami, a mezi fanoušky tamní Zbrojovky se opět šíří neklid. Bojí...

24. října 2025  9:33

Chyběla odvaha, ví Sigma po další štaci v Evropě. K bodu pomohly „tajné spojky“

Po odvážném představení na půdě italské Fiorentiny přišlo evropské vystřízlivění. Ač trenér Sigmy Tomáš Janotka označoval čtvrteční duel s Rakówem Čenstochová za klíčový v boji o postup do další fáze...

24. října 2025  7:56

Priske: Dokud to šlo, chtěli jsme hrát. Ale cítíme, že se utkání mělo přerušit dřív

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Ještě než anglický rozhodčí Jones po dvacáté hodině rozhodl o pokračování prvního poločasu ještě týž večer, trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v hustém dešti kráčel podél hřiště až za bránu...

24. října 2025

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Na jaké týmy Sigma v ligové fázi Konferenční ligy narazí, jaké jsou termíny zápasů, kde je můžete sledovat i pohled do historie...

20. října 2025  13:50,  aktualizováno  24. 10. 1:35

