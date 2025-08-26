Kvůli svému snu odešel už jako školák z domova Anglie. Perfektně se naučil jazyk, ve kterém upřímně vypraví. Taky kamarádí s hvězdným záložníkem Declanem Ricem. Válí na piano. Umí na trumpetu. Je lotyšským mistrem. Miluje hokej.
O víkendu se zapotil při těsné porážce 2:3 na Letné. Právě Sparta se přitom už ve středu od 18:45 utká v odvetě play off Konferenční ligy s týmem FC Riga, kde Matrevics strávil dvě sezony a vyhrál pohár. Ale k tomu se dostaneme.
Prý vás odmalička fascinovali hokejoví gólmani.
Hlavně Arturs Irbe, lotyšská legenda s úžasnou kariérou v NHL. Myslím, že s hokejem je to u nás podobné jako tady v Česku – je nesmírně populární, takže když hraje nároďák, každý ho sleduje.
Realita předčila mé očekávání. V tom, jak je tady každý tým fyzicky nabušený, mi Česko připomíná Anglii.