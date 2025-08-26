King Kong z Lotyšska. Bydlel s Ricem, teď potrápil Spartu. A jak vzpomíná na Rigu?

Lotyšský brankář fotbalové Dukly Rihards Matrevics během ligového utkání na Spartě. Na malém snímku Rihards Matrevics a anglická hvězda Declan Rice. Společně působili v akademii West Hamu, v březnu se potkali ve Wembley při kvalifikaci o mistrovství světa. | foto: Archiv Rihardse Matrevicse

Jiří Čihák
Dominik Duffek
,
  20:00
Snad v každých dveřích se musí sklonit, aby si neodřel čelo. Měří přes dva metry, ruce jako chobotnice, dlaně velké jako lopaty. „Když jsme v žáčcích v zimě trénovali v hale po basketbalistech, jejich trenér mě často lanařil: Pojď k nám, v NBA se platí víc než ve fotbale! Ale já nechtěl.“ Šestadvacetiletý Rihards Matrevics, od léta brankář pražské Dukly, je výřečný chlápek.

Kvůli svému snu odešel už jako školák z domova Anglie. Perfektně se naučil jazyk, ve kterém upřímně vypraví. Taky kamarádí s hvězdným záložníkem Declanem Ricem. Válí na piano. Umí na trumpetu. Je lotyšským mistrem. Miluje hokej.

O víkendu se zapotil při těsné porážce 2:3 na Letné. Právě Sparta se přitom už ve středu od 18:45 utká v odvetě play off Konferenční ligy s týmem FC Riga, kde Matrevics strávil dvě sezony a vyhrál pohár. Ale k tomu se dostaneme.

Prý vás odmalička fascinovali hokejoví gólmani.
Hlavně Arturs Irbe, lotyšská legenda s úžasnou kariérou v NHL. Myslím, že s hokejem je to u nás podobné jako tady v Česku – je nesmírně populární, takže když hraje nároďák, každý ho sleduje.

Realita předčila mé očekávání. V tom, jak je tady každý tým fyzicky nabušený, mi Česko připomíná Anglii.

26. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:12

King Kong z Lotyšska. Bydlel s Ricem, teď potrápil Spartu. A jak vzpomíná na Rigu?

Snad v každých dveřích se musí sklonit, aby si neodřel čelo. Měří přes dva metry, ruce jako chobotnice, dlaně velké jako lopaty. „Když jsme v žáčcích v zimě trénovali v hale po basketbalistech,...

26. srpna 2025

