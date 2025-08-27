Sparta a Spartans proti klubům z Rigy. Být v pohárech je pro nás důležité, říká Vydra

Od našeho zpravodaje Lotyšsku - Letištním terminálem v Rize procházely v jednu dobu dva zástupy fotbalistů, kteří se míjeli s turisty. Spartans a Sparta. Vyslanci z Malty a z Česka dorazili do Lotyšska, aby v závěrečném předkole Konferenční ligy proti místním elitním klubům dotáhli slibně rozehrané partie z domácích zápasů.
Sparťanský záložník Patrik Vydra (vlevo) v souboji o balon s Jiřím Spáčilem z Olomouce. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hamrun Spartans ve čtvrtek půjde s náskokem 1:0 proti RFS Riga.

Sparta se už o den dřív postaví Riga FC, který před týdnem doma na Letné porazila 2:0.

„Každý venkovní zápas v pohárech je těžký, ale tenhle bude nejtěžší, který jsme letos hráli,“ varuje sparťanský záložník Patrik Vydra, toho času zaskakující v obraně.

Před měsícem v kazachstánském Aktobe na promáčeném terénu sparťané podlehli 1:2, což pak doma napravili. Před třemi týdny v Jerevanu 2:1 vyhráli a navázali na vítězství 4:1 z domácího duelu.

Co ve středu v Rize?

„Věřím, že to dobře dopadne,“ prohlásil Vydra. „Stadion je pěkný, hřiště taky. Rozdíl proti těm předchozím zápasům venku byl hlavně v délce letu. Necelé dvě hodiny do Rigy byly v pohodě, předtím to bylo skoro pět hodin,“ přemítal.

Sparta míří na odvetu do Rigy bez pěti marodů. Kolik jí přinese případný postup?

Hraje se na stadionu Skonto, kde před deseti lety česká reprezentace stvrdila postup na mistrovství Evropy. Pro Spartu je povinností stvrdit účast v základní části Konferenční ligy. Může si dovolit i porážku o gól a postoupí.

„Sparta by sice měla hrát lepší soutěž, ale i tak jsou poháry pro klub hodně důležité,“ zdůraznil Vydra. Vedle sedící kouč Brian Priske, když mu tiskový mluvčí Pavel Jína odpověď Vydry přeložil do angličtiny, jen přikývl.

Dvaadvacetiletý fotbalista Konferenční ligu zažil před rokem v dresu Mladé Boleslavi, kde hostoval. Přišel tak o Champions League, kterou hrála Sparta.

„Vzpomínky mám krásné, dal jsem i nějaký ten gól. Věřím, že se dokážu prosadit i tady,“ poznamenal Vydra.

Otázkou je, na které pozici v sestavě nastoupí. „Ještě nevím,“ prohodil v úterý v podvečer.

Lepší podmínky, těžší soupeř. Priske před odvetou o zraněných i záložním plánu

Kvůli zranění stoperů Cobbauta, Sörensena a Ševínského, kteří do Lotyšska necestovali, to vypadá spíš na pozici středního obránce. Zvlášť když uzdravení Filip Panák s Jaroslavem Zeleným několik týdnů nehráli.

„Začínal jsem na stoperu a postupně jsem si zvyknul na střed zálohy. Tam se cítím trochu líp. Jsem připravený na oboje,“ ujistil Vydra.

Guľa po Spartě: Doma zkusíme zázrak. Haraslínovi vzkázal, ať si góly schová

V áčku Sparty se usadil na jaře 2023, kde zaujal v derby se Slavií právě na pozici stopera. „Tenkrát jsem byl nervózní, byl to jeden z mých prvních zápasů za áčko. A zrovna derby, kdy šlo o hodně. Vyhráli jsme a udělali rozhodující krok k titulu,“ vzpomínal Vydra.

Na ligovou soutěž však bude zase myslet až po návratu z Lotyšska. „Máme za sebou devět výher a na to tady chceme navázat.“

