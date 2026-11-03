„Rok 1930, Slavia vyhrála ligu bez ztráty bodu a Arsenal laškoval, že by Frantíka koupil,“ poví fotbalový historik Vladimír Zápotocký, který prý směl šlechetnému brankáři tykat. „Tenkrát si ho zavolal výbor, protože Arsenal poslal šek na sto tisíc korun pro klub.“
Tenhle výlet do fotbalového pravěku se před večerním zápasem Slavie s Arsenalem ve fotbalové Lize mistrů vyloženě nabízí. Nejen kvůli Pláničkovi, jenž se v meziválečných časech se Španělem Zamorou přetahoval o nepsaný titul nejlepšího brankáře světa, ale třeba i kvůli milé vzpomínce na sto let starý vzájemný duel v Praze.
Bylo to první utkání v dějinách fotbalové Slavie, kdy naši hráči a soupeři měli společnou večeři. V hotelu Opera na Těšnově, kde tyhle mančafty většinou spaly, to byla společenská událost. A Franta Pláničků říkal, že Angličani z Arsenalu naše kluky večer učili charleston.