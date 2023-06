VIDEO: Radši šrumec než klid bez finále. Souček s Coufalem o cestě do Edenu

Oba čeští reprezentanti před středečním evropským finále v Edenu promluvili z tréninkového kempu v Portugalsku v seriálu „Hyundai Repre Talk“.

„Když jsme se dozvěděli, že se finále letošní Konferenční ligy bude hrát právě v Edenu, hned jsme si řekli: Tam prostě musíme být,“ vyprávěl Souček. „Byl to náš celosezonní cíl. Teď už to jen vyhrát a bude to geniální,“ zasnil se Coufal.

West Ham se o trofej ve druhém ročníku nově vzniklé evropské soutěže utká s italskou Fiorentinou, za níž hraje jiný český fotbalista Antonín Barák. Výkop je ve středu večer od 21 hodin.

„Bude to asi největší zápas v kariéře. Hráli jsme sice už spoustu těžkých utkání: o titul, v kvalifikaci, na Euru, ale teď je tady možnost získat evropskou trofej,“ říká Souček a Coufal připomíná: „Můžeme se zapsat do historie anglického klubu. Můžeme být u jedné z nejlepších sezon v historii.“

Oba jsou teď v týmu středem pozornosti. A oba budou mít přímo v hledišti i výraznou podporu.

Tomáš Souček (vpravo), Pablo Fornals a Vladimír Coufal (vzadu) z West Hamu poslouchají pokyny trenéra Davida Moyese.

„Kluci se vyptávají na Prahu, na stadion, na atmosféru, na to, co jsme v Edenu prožili,“ pokračuje Souček. „Já osobně budu mít na tribuně asi čtyřicet lidí, pro které jsem sháněl lístky. Nebylo to jednoduché, ale nejužší rodinu a pár kamarádů tam dostanu.“

„A já sehnal kolem pětatřiceti lístků. Jsem rád, že pro mě nejdůležitější lidi budou se mnou u toho,“ přidá se Coufal. „Poptávka ale byla fakt velká. Kdyby na to přišlo, ten stadion snad vyprodám sám.“