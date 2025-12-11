Alonso zápas pravdy prohrál, v Realu ale zatím nekončí. Stojíme za ním, zní z kabiny

„Osobně s ním mám skvělý vztah a vím, že tak to má i spousta kluků,“ pokračoval Bellingham.
„Jsme s Xabim až do konce, chápeme jeho vizi. Někteří hráči jenom musí změnit svůj přístup a to jste proti City mohli vidět,“ přidal stoper Asencio a podobná slova volil i brankář Courtois.
Přitom se už několik týdnů spekuluje o tom, že jeho metody spoustě hvězd nesedí, což prý kabinu rozděluje.
„Výkon, který předvedli, to nebyl výkon hráčů, kteří chtějí, aby jejich trenér skončil,“ měl však v televizním studiu jasno někdejší záložník Liverpoolu Steven Gerrard.
Real do zápasu vstoupil výborně, hrál aktivně a po půlhodině šel dokonce do vedení zásluhou Rodryga, jenž toho v aktuální sezoně příliš neodehrál a hovoří se o jeho odchodu. Šanci ale tentokrát dostal díky zranění nejlepší střelce týmu Mbappého.
Haaland o absenci Mbappého
„Víme o jejich zraněných. Také nějaké máme, ale oni jich mají hodně. Nechcete, aby se někdo zranil, mysleli jsme, že bude hrát. Čekal jsem, že nastoupím proti Kylianovi. Když takový hráč nehraje, nemáte z toho radost, protože chcete hrát proti nejlepším, ale trochu vás to povzbudí,“ usmíval se hostující útočník.
„Za trenérem všichni stojíme. Hodně věcí, co se napíše, jsou lži,“ ujišťoval pak brazilský křídelník, který po závěrečném hvizdu Alonsa objímal.
Pro Real totiž nakonec utkání nedopadlo dobře.
Krátce po úvodní brance srovnal po rohu O’Reilly a ještě do poločasu dokonal obrat z penalty, kterou sám získal, norský kanonýr Haaland.
„Jsme k sobě kritičtí, ale musíme dál věřit, dál pracovat a doufat, že těžké časy pominou,“ hodnotil pak Alonso.
„Výsledky jsou takové, jaké jsou. Vaše interpretace je jiná věc. Pro mnoho trenérů to není nová situace a musíme s ní žít, zejména v Realu Madrid. Musíme se k tomu postavit s klidem, zodpovědností a sebekritikou, ale s vědomím, že se to může změnit. Navzdory výsledku jsem viděl pozitiva. Stále jsme ve hře o postup,“ doplnil.
Se dvanácti body by Realu vyřazovací fáze uniknout neměla. Aktuálně je navíc sedmý a na udržení v nejlepší osmičce rozhodně může pomýšlet, jelikož ho v lednu čeká Monako a Benfika, tedy dva týmy z druhé poloviny tabulky.
Ale bude u toho Alonso? To je asi nejčastější otázka posledních dnů.
„Zasedání představenstva, které se konalo po nedělní prohře s Celtou Vigo, nikdy není dobrým znamením a mohlo by se brzy znovu sejít, aby rozhodlo. Španělovy šance na udržení funkce byly před zápasem mizivé, po další porážce se své pozice každopádně drží jen konečky prstů,“ uvedl web BBC Sport.
„Je mi ho líto, protože jste viděli, co dokázal s Leverkusenem. Ale to měl pod sebou tým, který byl ochotný ho poslouchat,“ nabídl svůj pohled na celou situaci bývalý útočník Thierry Henry.
Právě na tom, nakolik za výkony může Alonso a nakolik samotní hráči, se zatím fotbalová veřejnost ani vedení královského klubu zatím neshodlo. I proto nejspíš dá Alonsovi ještě nějaký čas navíc.
Minimálně do nedělního zápasu na Alavésu.
„Máme vše, co potřebujeme, abychom se zvedli. Potřebujeme možná trochu štěstí nebo něco, co si musíme interně probrat. Věřím, že sezona nekončí jen proto, že nám to teď nejde,“ uzavřel Bellingham. „Stále se to snažíme vyřešit v šatně, bez ohledu na to, co se děje venku. Víme, že nám to nepomáhá.“