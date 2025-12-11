Alonso zápas pravdy prohrál, v Realu ale zatím nekončí. Stojíme za ním, zní z kabiny

  13:10
Médii prosakovaly informace, že pokud nezvládne středeční zápas s Manchesterem City, na lavičce fotbalistů Realu Madrid skončí. Xabi Alonso svůj tým sice k vítězství nedovedl (1:2), ale zlepšený herní projev navzdory absencím mu však nejspíš zajistil ještě nějaký čas navíc. „My hráči stojíme na sto procent za trenérem. Je skvělý,“ říkal pak záložník Jude Bellingham.
Kouč Realu Madrid Xabi Alonso udílí pokyny Judu Bellinghamovi během utkání...

Kouč Realu Madrid Xabi Alonso udílí pokyny Judu Bellinghamovi během utkání proti Manchesteru City. | foto: Reuters

Fotbalisté Manchesteru City v euforii po výhře na hřišti Realu Madrid.
Zklamaný Jude Bellingham z Realu po prohře s Manchesterem City.
Erling Haaland z Manchesteru City se raduje z výhry na hřišti Realu Madrid.
Fotbalisté Manchesteru City se radují z gólu na hřišti Realu Madrid.
14 fotografií

„Osobně s ním mám skvělý vztah a vím, že tak to má i spousta kluků,“ pokračoval Bellingham.

„Jsme s Xabim až do konce, chápeme jeho vizi. Někteří hráči jenom musí změnit svůj přístup a to jste proti City mohli vidět,“ přidal stoper Asencio a podobná slova volil i brankář Courtois.

Přitom se už několik týdnů spekuluje o tom, že jeho metody spoustě hvězd nesedí, což prý kabinu rozděluje.

„Výkon, který předvedli, to nebyl výkon hráčů, kteří chtějí, aby jejich trenér skončil,“ měl však v televizním studiu jasno někdejší záložník Liverpoolu Steven Gerrard.

Zklamaný Jude Bellingham z Realu po prohře s Manchesterem City.

Real do zápasu vstoupil výborně, hrál aktivně a po půlhodině šel dokonce do vedení zásluhou Rodryga, jenž toho v aktuální sezoně příliš neodehrál a hovoří se o jeho odchodu. Šanci ale tentokrát dostal díky zranění nejlepší střelce týmu Mbappého.

Haaland o absenci Mbappého

„Víme o jejich zraněných. Také nějaké máme, ale oni jich mají hodně. Nechcete, aby se někdo zranil, mysleli jsme, že bude hrát. Čekal jsem, že nastoupím proti Kylianovi. Když takový hráč nehraje, nemáte z toho radost, protože chcete hrát proti nejlepším, ale trochu vás to povzbudí,“ usmíval se hostující útočník.

„Za trenérem všichni stojíme. Hodně věcí, co se napíše, jsou lži,“ ujišťoval pak brazilský křídelník, který po závěrečném hvizdu Alonsa objímal.

Pro Real totiž nakonec utkání nedopadlo dobře.

Krátce po úvodní brance srovnal po rohu O’Reilly a ještě do poločasu dokonal obrat z penalty, kterou sám získal, norský kanonýr Haaland.

„Jsme k sobě kritičtí, ale musíme dál věřit, dál pracovat a doufat, že těžké časy pominou,“ hodnotil pak Alonso.

„Výsledky jsou takové, jaké jsou. Vaše interpretace je jiná věc. Pro mnoho trenérů to není nová situace a musíme s ní žít, zejména v Realu Madrid. Musíme se k tomu postavit s klidem, zodpovědností a sebekritikou, ale s vědomím, že se to může změnit. Navzdory výsledku jsem viděl pozitiva. Stále jsme ve hře o postup,“ doplnil.

City ovládlo šlágr na Realu, Leverkusen remizoval, Arsenal dominoval

Se dvanácti body by Realu vyřazovací fáze uniknout neměla. Aktuálně je navíc sedmý a na udržení v nejlepší osmičce rozhodně může pomýšlet, jelikož ho v lednu čeká Monako a Benfika, tedy dva týmy z druhé poloviny tabulky.

Ale bude u toho Alonso? To je asi nejčastější otázka posledních dnů.

„Zasedání představenstva, které se konalo po nedělní prohře s Celtou Vigo, nikdy není dobrým znamením a mohlo by se brzy znovu sejít, aby rozhodlo. Španělovy šance na udržení funkce byly před zápasem mizivé, po další porážce se své pozice každopádně drží jen konečky prstů,“ uvedl web BBC Sport.

Xabi Alonso (vpravo) a Pep Guardiola koučují.

„Je mi ho líto, protože jste viděli, co dokázal s Leverkusenem. Ale to měl pod sebou tým, který byl ochotný ho poslouchat,“ nabídl svůj pohled na celou situaci bývalý útočník Thierry Henry.

Právě na tom, nakolik za výkony může Alonso a nakolik samotní hráči, se zatím fotbalová veřejnost ani vedení královského klubu zatím neshodlo. I proto nejspíš dá Alonsovi ještě nějaký čas navíc.

Minimálně do nedělního zápasu na Alavésu.

„Máme vše, co potřebujeme, abychom se zvedli. Potřebujeme možná trochu štěstí nebo něco, co si musíme interně probrat. Věřím, že sezona nekončí jen proto, že nám to teď nejde,“ uzavřel Bellingham. „Stále se to snažíme vyřešit v šatně, bez ohledu na to, co se děje venku. Víme, že nám to nepomáhá.“

7. kolo

6. kolo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 6 6 0 0 17:1 18
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Paris Saint-GermainPSG 6 4 1 1 19:8 13
4. Manchester CityManchester City 6 4 1 1 12:6 13
5. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
6. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
7. Real MadridReal Madrid 6 4 0 2 13:7 12
8. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
9. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
10. Borussia DortmundDortmund 6 3 2 1 19:13 11
11. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
12. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
13. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
14. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
20. LeverkusenLeverkusen 6 2 3 1 10:12 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
23. NeapolNeapol 6 2 1 3 6:11 7
24. FC KodaňKodaň 6 2 1 3 10:16 7
25. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
26. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
28. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
29. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
30. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. BruggyBruggy 6 1 1 4 8:16 4
32. Bodo/GlimtBodo/Glimt 6 0 3 3 9:13 3
33. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
34. Ajax AmsterdamAjax 6 1 0 5 5:18 3
35. VillarrealVillarreal 6 0 1 5 4:13 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Nejčtenější

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

11. prosince 2025  13:10

Olomouc jde na profíky, ale i na bachaře či policistu. Stvrdí pohárový postup?

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu.

Obranné řady zdejších místních klubů jsou prý pevné jako Gibraltarská skála. A když se některý z týmů dostane do Evropy, ostatní celky si to užívají s ním. Od 21 hodin bude Olomouci čelit Lincoln Red...

11. prosince 2025  12:42

Sparťanským fanouškům odklonili kvůli mlze let. Zápas v Craiově ale stihnou

Smartwings

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťany při cestě na pohárové utkání do Craiovy provázely potíže. Speciál s fotbalisty těsně před vzletem kvůli technickým potížím otočili z ranveje. Charterový let s fanoušky krátce před přistáním...

11. prosince 2025  12:29

Pozadí prodeje Teplic: ptal se Lutych, miliardáře Kratinu přihrál „Šváb“

Milan Kratina, nový majitel FK Teplice během tiskové konference.

Když fotbalové Teplice na jaře koupil miliardář Milan Kratina, nechtěl v uvítacím videu působit jako boss, jako pan Někdo, jako namistrovaný tvrďák. „Neměl to být klasický fotbalový macho styl, ale...

11. prosince 2025  11:20

RECENZE: Upřímný kluk z Havlbrodu i pan Vrtulník. Součkova kniha přišla v pravý čas

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól.

Zdálo se, že v ne úplně vhodný moment vstoupila na předvánoční trh autobiografická kniha nazvaná jednoduše Suk. Tedy publikace věnovaná životu a kariéře fotbalisty Tomáše Součka, dlouholetého...

11. prosince 2025  11:08

Schick v Lize mistrů nedohrál kvůli tržné ráně na kotníku. Kouč: Nevypadá to dobře

Patrik Schick (uprostřed) z Leverkusenu padá po faulu Malicka Thiawa z...

Útočník Leverkusenu Patrik Schick nedohrál středeční zápas fotbalové Ligy mistrů proti Newcastlu kvůli tržné ráně na kotníku. Zda bude český reprezentant moci nastoupit v sobotním bundesligovém...

11. prosince 2025  10:18

Panathinaikos cepuje zkušený Benítez, klub chce zpátky na vrchol. Co čeká Plzeň?

Rafael Benítez, trenér řeckého Panathinaikosu.

Spíš než některý z hráčů na soupisce vaši pozornost pravděpodobně jako první upoutá právě jeho jméno. Je to ten Rafael Benítez, slavný španělský trenér? Je. Od konce října vede fotbalisty...

11. prosince 2025  10:10

Fotbalistky Slavie jsou bez trenéra. Vágner odchází do Zlatých Moravců

Jiří Vágner, nový trenér žen Slavie

Úřadující mistryně ligy ze Slavie začnou jarní část soutěže pod novým trenérem. Jiří Vágner po roce a půl končí. Vrací se do mužského fotbalu – převezme Zlaté Moravce, druhý tým druhé slovenské ligy....

11. prosince 2025  8:34

Budete hrát tak dobře, jako mluvíte? Jak rumunští novináři překvapili Priskeho

Sparťanský kouč Brian Priske sleduje zápas na hřišti Artisu Brno.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Opakovaně a neodbytně místní reportéři zjišťovali, jestli by i remíza ze čtvrtečního utkání v Craiově trenérovi sparťanských fotbalistů Brianu Priskemu stačila. „Pokaždé chceme vyhrát a na nic jiného...

11. prosince 2025

Stadion Panathinaikosu má sníženou kapacitu, Plzeň i tak čeká řecké peklo

Fanoušci Panathinaikosu na tribunách

Přestože Olympijský stadion v Aténách, kde hraje Panathinaikos své domácí pohárové zápasy, má kvůli rekonstrukci výrazně sníženou kapacitu, plzeňští fotbalisté mohou ve čtvrtečním duelu Evropské ligy...

11. prosince 2025  5:04

Tati, Sparta je naše nej! Sympaťák Vatajelu vzpomíná na Šurala, Radu i život v Praze

Premium
Bogdan Vatajelu

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Ten moment si pamatuje tak živě, že hned vypálí: „23. dubna. Jako by to bylo dneska!“ Nutno dodat, že má Bogdan Vatajelu, rumunský fotbalista a hlavně bývalý sparťan, den nato narozeniny. Svůj debut...

11. prosince 2025

City ovládlo šlágr na Realu, Leverkusen remizoval, Arsenal dominoval

Fotbalisté Manchesteru City v euforii po výhře na hřišti Realu Madrid.

Posledních devět zápasů v roce 2025 nabídla ve středu fotbalová Liga mistrů. Ve šlágru šestého kola Manchester City zvítězil 2:1 na hřišti Realu Madrid, Patrick Schick odehrál první poločas za...

10. prosince 2025  23:36

