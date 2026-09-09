Real na úvod LM vyhrál, přesto fanoušci pískali. A Mourinho si rýpl do legendy

„Je to šílenství, které se mi nelíbí. Mám raději, když vstřelíme pět, šest nebo sedm gólů, máme zápas pod naprostou kontrolou a nepotřebujeme k tomu spektakulární výkon brankáře,“ dodal Mourinho podle deníku Marca.
Real totiž v úvodním klání nové sezony milionářské soutěže zvítězil nejen zásluhou střelců Kyliana Mbappého a Federika Valverdeho, ale především díky zákrokům Thibauta Courtoise, který spoluhráče podržel dalším skvělým výkonem.
„Ten, kdo vybíral hráče zápasu, se podle mě ani nedíval na televizi. Jestli jím nebyl Courtois, už jím nikdy nebude,“ podivoval se zkušený portugalský kouč nad tím, že UEFA předala ocenění Valverdemu. „Nechci tím však snižovat zásluhy Fedeho,“ doplnil Mourinho.
Nejúspěšnější klub v historii soutěže těžil ve šlágru úvodního kola z velkých chyb soupeře v rozehrávce. A nebýt belgického brankáře, nejspíš by nezvítězil. Ne všichni fanoušci Realu tak byli spokojeni, a někteří z nich na Bernabéu dokonce pískali. Sledovali, jak jejich tým v závěru utkání trpěl, přestože si vytvořil řadu jasných gólových příležitostí.
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„Nebudu komentovat názory fanoušků, jsou důležité, ale nemohu jim nic říct. Lidé tady mají vysoké nároky a vy novináři tuto otázku rádi pokládáte, ale nejsem na nikoho naštvaný,“ prohlásil Mourinho. Pískot směřoval i na největší hvězdy domácích Mbappého a Viníciuse Júniora.
„Když Mbappé odcházel, dal jsem mu pusu, což pro mě znamená respekt k jeho práci pro tým,“ řekl Mourinho. „Vinícius má také můj naprostý respekt. Není ve své nejlepší formě, všichni to vidíme, ale on to ví. Hodně pracuje na tom, aby se stal tím Viníciem, který rozhoduje zápasy. Pracuje víc než kdy dřív. V těch několika případech, kdy nemohl bránit, to bylo kvůli únavě. Není to jednoduché, ale odvedl opravdu hodně práce. Mám k němu obrovský respekt. Přijde chvíle, kdy bude rozhodovat zápasy.“
S názorem, že by jeho svěřenci němeli utkání pod kontrolou, Mourinho nesouhlasil: „Jedna věc je, že nemáte kontrolu vy, ale neměli ji ani oni. Courtois toho hodně pochytal, ale kolik gólů jsme my sami nedali při rychlých přechodech do útoku? Byl to skvělý zápas. Je to teprve začátek, ještě nás čeká hodně práce.“
Trenéra poněkud podráždila analýza legendy Realu. Bývalý útočník Raúl González, na jehož pátou příčku v historické tabulce střelců Ligy mistrů se svou 71. trefou dotáhl Mbappé, poprvé komentoval pro televizní stanici Movistar.
„Nejdůležitější je, že se podařilo získat tři body. Nebylo to jednoduché, protože Inter je tým s velmi dobře propracovanou strukturou a Real měl ve středu hřiště několik absencí,“ řekl Raúl a následně popsal také problémy Realu v závěru duelu: „Jeho góly přišly po chybách v rozehrávce, potom měl několik velmi jasných šancí a trefa Interu způsobila, že byl závěr zápasu nejistý. Ale na začátek tohoto tažení je to dobrý výsledek.“
🗣️ "Quiero dar crédito a los míos, la presión se entrena y es trabajo"— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 8, 2026
Mourinho, sobre la presión del Real Madrid.
🎙️ @Rsierraplus#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/2AGkUDNXyh
Krátce nato se přenos přepnul na Bernabéu, kde Mourinho čekal na svůj první rozhovor. Reportér mu připomněl Raúlovo hodnocení a Mourinho působil poněkud podrážděně.
„Nudný zápas to rozhodně nebyl. Na konci prvního poločasu jsme měli šanci zvýšit na 3:0. Souhlasím s Raúlem, že naše góly přišly v momentě, kdy soupeř udělal chyby, ale chci pochválit své hráče, protože presink se trénuje. A Valverdeho gól je výsledkem této práce,“ prohlásil trenér.
Na konci svého vyjádření se pak podíval do kamery a vzkázal: „Nejen kritika, taky něco pozitivního pro nás.“