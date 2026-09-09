Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Real na úvod LM vyhrál, přesto fanoušci pískali. A Mourinho si rýpl do legendy

Autor:
  9:04
José Mourinho prožil vítězný návrat do Ligy mistrů s Realem Madrid.

José Mourinho prožil vítězný návrat do Ligy mistrů s Realem Madrid. | foto: AP

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé před zápasem se Zlatou kopačku pro...
Kylian Mbappé slaví ve 14. minutě úvodní gól Realu Madrid proti Interu Milán v...
Zleva Marc Cucurella z Realu Madrid stíhá Andyho Dioufa z Interu Milán během...
Kylian Mbappé (vlevo) slaví se spoluhráči z Realu Madrid úvodní gól proti...
7 fotografií
Bylo to jeho první utkání v Lize mistrů na lavičce Realu Madrid po 13 letech, a navíc proti jednomu z bývalých týmů, který v roce 2010 dovedl k triumfu v soutěži. Na tiskové konferenci neskrýval José Mourinho radost, přesto úplně spokojený nebyl. „Mohlo to skončit 6:6. Bláznivý zápas,“ řekl po výhře 2:1 nad Interem Milán fotbalový trenér španělského celku.

„Je to šílenství, které se mi nelíbí. Mám raději, když vstřelíme pět, šest nebo sedm gólů, máme zápas pod naprostou kontrolou a nepotřebujeme k tomu spektakulární výkon brankáře,“ dodal Mourinho podle deníku Marca.

Real totiž v úvodním klání nové sezony milionářské soutěže zvítězil nejen zásluhou střelců Kyliana Mbappého a Federika Valverdeho, ale především díky zákrokům Thibauta Courtoise, který spoluhráče podržel dalším skvělým výkonem.

„Ten, kdo vybíral hráče zápasu, se podle mě ani nedíval na televizi. Jestli jím nebyl Courtois, už jím nikdy nebude,“ podivoval se zkušený portugalský kouč nad tím, že UEFA předala ocenění Valverdemu. „Nechci tím však snižovat zásluhy Fedeho,“ doplnil Mourinho.

Nejúspěšnější klub v historii soutěže těžil ve šlágru úvodního kola z velkých chyb soupeře v rozehrávce. A nebýt belgického brankáře, nejspíš by nezvítězil. Ne všichni fanoušci Realu tak byli spokojeni, a někteří z nich na Bernabéu dokonce pískali. Sledovali, jak jejich tým v závěru utkání trpěl, přestože si vytvořil řadu jasných gólových příležitostí.

Real na úvod Ligy mistrů přetlačil Inter, úspěšný vstup slaví i Dortmund a City

„Nebudu komentovat názory fanoušků, jsou důležité, ale nemohu jim nic říct. Lidé tady mají vysoké nároky a vy novináři tuto otázku rádi pokládáte, ale nejsem na nikoho naštvaný,“ prohlásil Mourinho. Pískot směřoval i na největší hvězdy domácích Mbappého a Viníciuse Júniora.

„Když Mbappé odcházel, dal jsem mu pusu, což pro mě znamená respekt k jeho práci pro tým,“ řekl Mourinho. „Vinícius má také můj naprostý respekt. Není ve své nejlepší formě, všichni to vidíme, ale on to ví. Hodně pracuje na tom, aby se stal tím Viníciem, který rozhoduje zápasy. Pracuje víc než kdy dřív. V těch několika případech, kdy nemohl bránit, to bylo kvůli únavě. Není to jednoduché, ale odvedl opravdu hodně práce. Mám k němu obrovský respekt. Přijde chvíle, kdy bude rozhodovat zápasy.“

S názorem, že by jeho svěřenci němeli utkání pod kontrolou, Mourinho nesouhlasil: „Jedna věc je, že nemáte kontrolu vy, ale neměli ji ani oni. Courtois toho hodně pochytal, ale kolik gólů jsme my sami nedali při rychlých přechodech do útoku? Byl to skvělý zápas. Je to teprve začátek, ještě nás čeká hodně práce.“

Skóre ve 14. minutě otevřel Kylian Mbappé. O chvíli později gólman Interu Josep Martínez kličkoval před svou bránou, Federico Valverde mu vypíchl míč a ten se dokutálel do sítě. V 77. minutě snížil Carlos Augusto, srovnat se ale Interu nepodařilo.

Trenéra poněkud podráždila analýza legendy Realu. Bývalý útočník Raúl González, na jehož pátou příčku v historické tabulce střelců Ligy mistrů se svou 71. trefou dotáhl Mbappé, poprvé komentoval pro televizní stanici Movistar.

„Nejdůležitější je, že se podařilo získat tři body. Nebylo to jednoduché, protože Inter je tým s velmi dobře propracovanou strukturou a Real měl ve středu hřiště několik absencí,“ řekl Raúl a následně popsal také problémy Realu v závěru duelu: „Jeho góly přišly po chybách v rozehrávce, potom měl několik velmi jasných šancí a trefa Interu způsobila, že byl závěr zápasu nejistý. Ale na začátek tohoto tažení je to dobrý výsledek.“

Krátce nato se přenos přepnul na Bernabéu, kde Mourinho čekal na svůj první rozhovor. Reportér mu připomněl Raúlovo hodnocení a Mourinho působil poněkud podrážděně.

„Nudný zápas to rozhodně nebyl. Na konci prvního poločasu jsme měli šanci zvýšit na 3:0. Souhlasím s Raúlem, že naše góly přišly v momentě, kdy soupeř udělal chyby, ale chci pochválit své hráče, protože presink se trénuje. A Valverdeho gól je výsledkem této práce,“ prohlásil trenér.

Na konci svého vyjádření se pak podíval do kamery a vzkázal: „Nejen kritika, taky něco pozitivního pro nás.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

1. kolo

Stuttgart vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
9.9. 18:45
  • 1.26
  • 7.00
  • 10.10
FC Barcelona vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
9.9. 18:45
  • 1.08
  • 15.00
  • 28.20
Sporting CP Lisabon vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 1.78
  • 4.18
  • 4.39
Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 1.03
  • 24.60
  • 51.00
Neapol vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 5.82
  • 3.97
  • 1.64
Liverpool vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 1.76
  • 4.24
  • 4.47
PSV Eindhoven vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
10.9. 18:45
  • 1.42
  • 5.21
  • 6.60
Fenerbahce Istanbul vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
10.9. 18:45
  • 3.29
  • 3.52
  • 2.19
Como vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.87
  • 4.00
  • 3.88
SK Slavia Praha vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 2.53
  • 3.55
  • 2.72
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

4. předkolo - Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
2. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
3. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
4. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
5. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
6. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
7. ArsenalArsenal 0 0 0 0 0:0 0
8. AS ŘímAS Řím 0 0 0 0 0:0 0
9. Atlético MadridAtlético 0 0 0 0 0:0 0
10. FC BarcelonaBarcelona 0 0 0 0 0:0 0
11. Bayern MnichovBayern 0 0 0 0 0:0 0
12. Bodo/GlimtBodo/Glimt 0 0 0 0 0:0 0
13. ComoComo 0 0 0 0 0:0 0
14. PSV EindhovenEindhoven 0 0 0 0 0:0 0
15. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 0 0 0 0 0:0 0
16. Feyenoord RotterdamFeyenoord 0 0 0 0 0:0 0
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 0 0 0 0 0:0 0
18. Racing LensLens 0 0 0 0 0:0 0
19. LiverpoolLiverpool 0 0 0 0 0:0 0
20. Manchester UnitedManchester Utd. 0 0 0 0 0:0 0
21. NeapolNeapol 0 0 0 0 0:0 0
22. Paris Saint-GermainPSG 0 0 0 0 0:0 0
23. RB LipskoRB Lipsko 0 0 0 0 0:0 0
24. Sabah BakuSabah 0 0 0 0 0:0 0
25. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
26. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 0 0 0 0 0:0 0
27. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 0 0 0 0 0:0 0
28. StuttgartStuttgart 0 0 0 0 0:0 0
29. Šachtar DoněckŠachtar 0 0 0 0 0:0 0
30. Viking FK StavangerViking 0 0 0 0 0:0 0
31. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
32. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
33. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
34. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
35. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
36. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

Slavia - Zbrojovka 4:0, mistr si pomohl penaltou, v závěru už to byla exhibice

Sestřih zápasu
Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.

Souboj o první místo ve fotbalové lize vyzněl jasně pro mistra. Slavia v 7. kole porazila Zbrojovku Brno 4:0, když dva góly dal Chorý, jednou se trefili střídající Ayaosi a Jurásek. Pro nováčka je to...

Fotbalové přestupy ONLINE: Staněk jde do Saúdské Arábie, Sanyang do Artisu

Sledujeme online
Brankář Slavie Jindřich Staněk se natahuje po balonu.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

OBRAZEM: Rekordy i pikantní přesuny. Jaké týmy v české lize nakoupily nejlépe?

Jan Bořil, Matěj Jurásek a Ange N’Guessan

V elitních evropských soutěžích skončilo přestupové období minulé úterý, v české fotbalové lize až o týden později, čehož některé kluby ještě využily k posílení na poslední chvíli. A kdo nakoupil...

9. září 2026  9:10

Real na úvod LM vyhrál, přesto fanoušci pískali. A Mourinho si rýpl do legendy

José Mourinho prožil vítězný návrat do Ligy mistrů s Realem Madrid.

Bylo to jeho první utkání v Lize mistrů na lavičce Realu Madrid po 13 letech, a navíc proti jednomu z bývalých týmů, který v roce 2010 dovedl k triumfu v soutěži. Na tiskové konferenci neskrýval José...

9. září 2026  9:04

Pohárová atrakce? Matoušek chce „svou“ Sigmu zdolat. Porazit se dá každý, říká

Jakub Matoušek z Olomouce se raduje.

Už si ani přesně nevzpomene, kdy poprvé oblékl dres fotbalové Sigmy. V jedenácti? V deseti? Nebo snad v devíti letech? „Každopádně už je to hrozně dlouho,“ usmívá se záložník Jakub Matoušek. Až se...

9. září 2026  7:35

Teplice posílil Gambijec z estonské ligy. Angažovaly i dva nigerijské talenty

Abdourahman Badamosi, gambijský fotbalista, posílil Teplice.

Upozornil na sebe dvěma góly v předkole Konferenční ligy, teď má další sázet za Teplice. Fotbaloví skláři v úterý přivedli z estonského Paide Linnameeskond teprve devatenáctiletého gambijského...

8. září 2026  17:49,  aktualizováno  9. 9. 7:09

Stadion U Nisy potřebuje opravy, vědí v Liberci. Ženy čeká pohárový azyl v Ústí

CELKOVÝ POHLED. Poslední velká přestavba, při níž získal stadion U Nisy...

Liberecký fotbalový stadion U Nisy má za sebou řadu velkých evropských večerů. Aby mohl v budoucnosti zažít další, bude muset projít proměnou a modernizací.

9. září 2026  7:04

Cizinu jsme s rodinou už zamítli, přiznává Čvančara. O Spartě mluvit nechce

Posila Hradce Králové Tomáš Čvančara se s dcerou v náručí raduje z vítězství...

Spokojen spoléhá na to, že po fotbalově trochu rozporuplném období bude mít téměř rok klid. Navíc v Česku, kam se chtěl vrátit i přesto, že zájem zahraničních klubů by mu další šanci dal. „Rozhodli...

9. září 2026  6:56

Artis vyloupil Slavii. Talent za 75 milionů i vytoužený útočník pro Nádvorníka

Slávistický křídelník Youssoupha Sanyang

Po zápase s Plzní měl brněnský Artis jediný cíl: do konce přestupního období přivést hrotového útočníka. „Musí to být posila do základu,“ měl jasno trenér Roman Nádvorník. A posílení ofenzivy se na...

8. září 2026  22:17,  aktualizováno  9. 9.

Real na úvod Ligy mistrů přetlačil Inter, úspěšný vstup slaví i Dortmund a City

Federico Valverde slaví s Kylianem Mbappém druhý gól Realu Madrid proti Interu...

Fotbalisté Realu Madrid v úvodním kole Ligy mistrů porazili doma 2:1 Inter Milán. LASK Linec vstoupil do soutěže porážkou 0:1 na hřišti AEK Atény. Český záložník Kryštof Daněk zůstal celý zápas na...

8. září 2026  18:46,  aktualizováno  23:32

Skóroval v Plzni, teď míří do Brna. Zbrojovka dotáhla přestup Soliua

Do brněnské Zbrojovky zamířil na hostování Afolabi Soliu z Liberce. (8. září...

Poslední dílek do Svědíkovy skládačky. Na závěr přestupového období přivedla brněnská Zbrojovka posilu do ofenzivy. Z prvoligového Slovanu Liberec přichází Afolabi Soliu na hostování do konce...

8. září 2026  22:31

Fotbalové přestupy ONLINE: Staněk jde do Saúdské Arábie, Sanyang do Artisu

Sledujeme online
Brankář Slavie Jindřich Staněk se natahuje po balonu.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

8. září 2026  22:19

Sparta sáhla do realizačního týmu. Skončil kouč na standardky i šéf kondiční přípravy

Jack Wilson, sparťanský trenér na standardky, který působil i v Manchesteru...

Fotbalová Sparta sáhla k personálním změnám v realizačním týmu. Mizerný start do sezony odnesli vedoucí fyzické přípravy Ian Coll a trenér pro standardní situace Jack Wilson. „Příčinou jsou...

8. září 2026  21:06

Potrestaný fotbalista Elbel si našel nové angažmá rychle, ze Sigmy míří do Baníku

Olomoucký Jakub Elbel (vpravo) stíhá slávistu Mojmíra Chytila.

Baník Ostrava angažoval fotbalistu Jakuba Elbela, který si odpykává trest za účast v korupční kauze. Šestadvacetiletý obránce zamířil ke Slezanům jako volný hráč po předčasném konci v Olomouci....

8. září 2026  20:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×