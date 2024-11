Na Real pískají, mluví se o krizi. Ve hře nám chybí řád, zlobí se Ancelotti

Obhájce trofeje v úterý večer selhal doma s AC Milán (1:3), byla to jeho druhá porážka v soutěži ze čtyř utkání.

Osmé místo, zaručující přímý postup do osmifinále, se vzdaluje a v ohrožení je i účast v předkole. K tomu domácí debakl od Barcelony 0:4 a devítibodová ztráta na lídra v La Lize. A ještě uražené chování v souvislosti s udílením cen Zlatého míče.

Fanoušci se zlobí, média píší o krizi.

Za celou minulou sezonu Real prohrál jen dvakrát. Ani na únavu z nabitého programu si stěžovat nemůže, sobotní ligový zápas ve Valencii byl kvůli povodním odložen. Problémy přiznává i Carlo Ancelotti, který byl před týdnem vyhlášen nejlepším trenérem světa v anketě týdeníku France Footballu.

Real v Champions League prohrál první domácí zápas od dubna 2022, kdy v Madridu uspěla Chelsea. Ve třech posledních domácích utkáních Real inkasoval celkem devět branek, což je také hrozivé číslo.

Proti AC Milán, což je mimochodem klub, v němž Ancelotti strávil třináct let jako hráč i trenér, zklamala nejen děravá obrana, ale i hvězdný útok. Vinícius Júnior jen proměnil penaltu, Mbappé se neprosadil vůbec, ale trenér se jich zastal.

„Problém není v tom, jestli si Vinícius a Mbappé rozumějí. Jde o to, jak snadno se soupeř dostává k naší brance. To se musí změnit,“ řekl Ancelotti.

Po lepší souhře volá i kapitán Luka Modrič. „Kvalita jednotlivých hráčů nestačí, na hřišti často vypadáme, že nehrajeme jako tým. Ale krize? To ne. Jsem tady dvanáct let a není to poprvé, co jsem tuhle situaci zažil. Jsem si jistý, že se zlepšíme, ale potřebujeme čas,“ prohlásil chorvatský záložník.

Emerson Royal z AC Milán fauluje Viniciuse Juniora z Realu Madrid.

Vylepšit bilanci nebude snadné. V příštím kole Real zavítá na hřiště dosud stoprocentního Liverpoolu. Poté další těžký duel venku v Bergamu. V lednu ho čeká přece jen snadnější práce, Salcburk a Brest.

Milán na Santiago Bernabéu vyhrál teprve podruhé z osmi pokusů. Dosud se mu to povedlo jen v roce 2009 a dosavadní forma nenaznačovala, že by se to mohlo opakovat. V Lize mistrů už dvakrát prohrál a v Serii A je až sedmý, na první Neapol ztrácí osm bodů. Ale v úterý sehrál nejlepší zápas této sezony.

„Hrát takhle proti nejlepšímu týmu na světě, to chce odvahu. První poločas byl téměř perfektní, dokonale jsme využívali soupeřovy chyby skvělou poziční hrou. Věděli jsme, kdy zrychlit, kdy přitlačit,“ chválil trenér Paulo Fonseca.

„Po přestávce nás Real zatlačil a my jsme trpěli. Nakonec jsme dali krásný třetí gól.“