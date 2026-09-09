Komplimenty pro Slavii. Velmi nepříjemný soupeř a Eden je bouřlivý, říká kouč Lens

Tenkrát Frankfurt doma vyhrál 1:0, teď německý kouč pozná, jaké je to Slavii čelit na jejím stadionu. A taky o úrovni výš v Lize mistrů.
„Viděl jsem hodně zápasů a myslím si, že hrají podobně jako tenkrát. Hodně intenzivně, využívají celoplošný presink. Mají výborné útočníky, silného hroťáka, pevnou obranu,“ vypočítával Toppmöller.
„Ten tým a hra mají jasnou identitu a trenérský rukopis. Ale samozřejmě pár změn tam díky novým hráčům je.“
Slavia vs. Lens
úvodní zápas Ligy mistrů
výkop čtvrtek 21.00
rozhodčí: Fotias - Meintanas, Papadakis (všichni Řecko)
Celek ze severovýchodu Francie prožil pohádkovou sezonu, dlouho bojoval o titul, nakonec obsadil druhé místo za Paris St. Germain, vyhrál pohár a v létě i francouzský Superpohár.
Jenže u toho už nebyl strůjce úspěchů – trenér Pierre Sage, který v létě z klubu nečekaně odešel do Crystalu Palace. Jeho nástupce nezačal zrovna dobře, ze tří kol Ligue 1 dvakrát prohrál, naposled o víkendu doma proti Lorientu.
„Budujeme něco nového. Chceme vyhrát každý zápas, ale potřebujeme vytvořit vazby mezi hráči, automatismy a společně růst. Chvíli to trvá,“ poznamenal v Edenu na tiskové konferenci.
„Doufám, že si odsud něco odvezeme. Ale samozřejmě vyhrát chce i Slavia. Hraje doma a počítá s tím, že nás porazí. Venkovní zápasy v Lize mistrů jsou nesmírně složité a my s takovou soutěží nemáme moc zkušeností,“ řekl Toppmöller.
Mluvil plynně francouzsky a s velkým respektem ke Slavii.
„Je pro každého soupeře velmi nepříjemná. Má velmi rychlé hráče, rychlý přechod do útoku. Vím jistě, že to bude pořádný boj, hodně soubojů. Soupeřům dokáže vnutit svou hru. Ale snad jsme něco našli a doufám, že toho využijeme. Snad se to povede,“ přemítal.
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„Tady v Edenu jsem nikdy nehrál, ale co jsem slyšel a vypozoroval, tak je to tady hodně bouřlivé. Každý fanoušek tlačí Slavii za vítězstvím. Budeme na to připravení.“
Do Prahy přivezl i Abdallaha Simu, pětadvacetiletý senegalský útočník hrával před pěti lety za Slavii. Získal s ní i titul a odrazil se do západoevropských soutěží.
„Jsem s ním velmi spokojený. Ale musí být efektivnější, aby byl pro tým ještě větším přínosem. Je rychlý a není jednoduché proti němu hrát.“