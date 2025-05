V letošním ročníku je Raphinha tahounem mužstva, které získalo už dvě trofeje a žene se za dalšími dvěma. V minulé sezoně tak trochu paběrkoval a s týmem nevyhrál nic.

Jeden z důvodů je změna na pozici trenéra. Klubovou legendu Xaviho loni v létě nahradil německý kouč Hansi Flick. Asi je pro všechny překvapením, jak pod ním Barcelona šlape. A zvlášť když jeho poslední angažmá u německé reprezentace bylo fiaskem.

Zatím loni Raphinha odehrál za celý ročník 37 utkání ve všech soutěžích, dal v nich 10 gólů a na dalších třináct přihrál, letos má bilance mnohem výraznější. V 52 zápasech vstřelil 31 branek a zapsal 25 asistencí.

„Když v minulé sezoně na moje místo nebyl nikdo jiný k dispozici, nastoupil jsem já a odehrál devadesát minut. Ale jakmile se objevil někdo jiný, kdo mohl na mé pozici hrát, hrál bez váhání on,“ řekl Raphinha v rozhovoru s brazilskou novinářkou Isabelou Pagliari.

„Byly zápasy, kdy jsem ze sebe vydal všechno a stejně mě vystřídal. Snažil jsem se svou situaci řešit, hodně jsem s trenérem mluvil, ale žádná změna se nekonala. Měl vlastní způsob myšlení a názor nezměnil,“ stěžoval si Raphinha.

Bilance Raphinhy Pod Xavim

20203/2024

La Liga: 28 zápasů, 6 gólů, 9 asistencí

Liga mistrů: 7 (3+4)

Španělský pohár: 1 (1+1)

Superpohár: 1 (0+0) Pod Flickem

2024/2025

La Liga: 32 zápasů, 16 gólů, 11 asistencí

Liga mistrů: 13 (12+9)

Španělský pohár: 5 (1+4)

Superpohár: 2 (2+1) Poznámka: v letošní sezoně Barcelonu čekají ještě čtyři ligová utkání, odveta semifinále Ligy mistrů a případné finále.

I proto chtěl vzít nabídku ze Saúdské Arábie a z Barcelony odejít. Ale proti se postavila jeho žena. „Vydrž, přijde nový trenér a tvoje pozice se změní,“ říkala mu.

Raphinha poslechl. „Věděl jsem, že mám na to, abych za Barcelona mohl hrát. Pokud bude nový trenér férový člověk, přesvědčím ho do týdne,“ poznamenal.

„Ve skutečnosti to trvalo kratší dobu, než si mě Hansi Flick oblíbil. Je to člověk, kterému záleží na všech hráčích,“ zdůraznil brazilský útočník.

A to se promítlo i do výsledků. Barcelona může mít nejlepší sezonu za posledních deset let. V lednu vyhrála Superpohár, předminulý víkend zase Královský pohár. V obou finále zdolala Real Madrid.

A když v neděli rivala porazí i v ligovém El Clásiku, takřka jistě si zajistí titul - tři kola před koncem by měla sedmibodový náskok.

V jaké náladě do něj půjde, ukáže úterní večer v Miláně. První duel proti Interu skončil po bláznivém průběhu 3:3, když Barcelona prohrávala 0:2 a 2:3. Raphinha se podílel na dvou brankách. Na 2:2 asistoval Ferranu Torresovi, při gólu na 3:3 trefil z dálky břevno, od nějž se míč odrazil do zad brankáře Sommera a pak za čáru.