Kvůli zranění nehrál, pak kritizoval sudího. Je to krádež, řekl Raphinha. Hrozí mu trest

Barcelona v Madridu sice vyhrála 2:1, ale v součtu s domácí porážkou 0:2 do semifinále neprošla. A opět z toho viní rozhodčí jako před týdnem.
„Vy byste určitě byli rádi, abych k rozhodčímu něco říkal. Ale to já neudělám, stejně už nic nezměním. Musím to přijmout,“ pronesl trenér Hansi Flick.
Co se Kataláncům nelíbilo?
Krátce před půlí za stavu 2:1 pro Barcelonu se její hráči dožadovali pokutového kopu po zákroku Marcose Llorenteho na Daniho Olma. Ten se řítil do šance, když ho protivník zezadu postrčil.
Hlavní sudí přestupek neodpískal a ani videoasistent mu změnu verdiktu nedoporučil.
Deset minut po přestávce neplatila branka Ferrana Torrese kvůli ofsajdu. VAR situaci dlouho zkoumal, míč se totiž po střele Gaviho odrazil po teči domácího obránce. Řešilo se případné vědomé hraní, navíc i ruka.
Pocit křivdy vystupňovala červená karta pro Erika Garcíu. V 79. minutě se před něj dostal Alexander Sörloth, který by postupoval sám na bránu. Po drobném kontaktu však šel k zemi.
Katalánci argumentovali, že ho mohl zastavit křižující Jules Koundé, případně srovnávali zákrok s tím na Olma.
„Chybovat je lidské, ale aby se to opakovalo i v odvetě? Hráli jsme velmi dobře, ale tuhle sérii nám ukradli,“ citoval Raphinhu probarcelonský deník Mundo Deportivo.
„Sudí měl se zápasem spoustu problémů. Je neuvěřitelné, jaká rozhodnutí dělal. Atlético udělalo nevím kolik faulů a on jim nedal ani jednu žlutou kartu. Chtěl bych pochopit jeho strach z toho, že bychom postoupili my,“ řekl Raphinha.
Na svou reakci může Raphinha doplatit a obdržet trest od disciplinární komise UEFA.
V článku 11 jejího disciplinárního řádu („Obecné zásady chování“) se uvádí, že postihnutelné je jakékoli „urážlivé chování nebo jiné porušení základních pravidel slušného chování“, stejně jako jednání, které „poškozuje dobré jméno fotbalu a zejména UEFA“.
Komise mu může zastavit činnost až na tři utkání, které by si Brazilec odpykal v příští pohárové sezoně.
Něco podobného se stalo jeho krajanu Neymarovi z Paris St. Germain. V roce 2019 po duelu s Manchesterem United zveřejnil na instagramu příspěvek proti sudím, kteří „nerozumí fotbalu“. UEFA mu tehdy udělila třízápasový trest, který později Mezinárodní sportovní arbitráž snížila na dva.