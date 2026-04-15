Kvůli zranění nehrál, pak kritizoval sudího. Je to krádež, řekl Raphinha. Hrozí mu trest

  13:41
Zase ten rozhodčí. Fotbalová Barcelona i po čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů zuří. „Tohle byla loupež,“ prohlásil Raphinha. Brazilský útočník v úterý večer na Atlétiku Madrid kvůli zranění nenastoupil, ale frustrovaný přišel mezi novináře a kritizoval sudího Clémenta Turpina.
Brazilský útočník Raphinha z Barcelony po čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů s Atlétikem Madrid ukazuje na soupeřovu lavičku, že v příštím kole končí. | foto: Reuters

Barcelona v Madridu sice vyhrála 2:1, ale v součtu s domácí porážkou 0:2 do semifinále neprošla. A opět z toho viní rozhodčí jako před týdnem.

„Vy byste určitě byli rádi, abych k rozhodčímu něco říkal. Ale to já neudělám, stejně už nic nezměním. Musím to přijmout,“ pronesl trenér Hansi Flick.

Co se Kataláncům nelíbilo?

Krátce před půlí za stavu 2:1 pro Barcelonu se její hráči dožadovali pokutového kopu po zákroku Marcose Llorenteho na Daniho Olma. Ten se řítil do šance, když ho protivník zezadu postrčil.

Hlavní sudí přestupek neodpískal a ani videoasistent mu změnu verdiktu nedoporučil.

Deset minut po přestávce neplatila branka Ferrana Torrese kvůli ofsajdu. VAR situaci dlouho zkoumal, míč se totiž po střele Gaviho odrazil po teči domácího obránce. Řešilo se případné vědomé hraní, navíc i ruka.

Atlético vybojovalo nad Barcelonou semifinále, postup PSG řídil Dembélé

Pocit křivdy vystupňovala červená karta pro Erika Garcíu. V 79. minutě se před něj dostal Alexander Sörloth, který by postupoval sám na bránu. Po drobném kontaktu však šel k zemi.

Katalánci argumentovali, že ho mohl zastavit křižující Jules Koundé, případně srovnávali zákrok s tím na Olma.

„Chybovat je lidské, ale aby se to opakovalo i v odvetě? Hráli jsme velmi dobře, ale tuhle sérii nám ukradli,“ citoval Raphinhu probarcelonský deník Mundo Deportivo.

„Sudí měl se zápasem spoustu problémů. Je neuvěřitelné, jaká rozhodnutí dělal. Atlético udělalo nevím kolik faulů a on jim nedal ani jednu žlutou kartu. Chtěl bych pochopit jeho strach z toho, že bychom postoupili my,“ řekl Raphinha.

Brazilský útočník Raphinha z Barcelony po vyřazení Atlétikem Madrid v Lize mistrů utěšuje spoluhráče Lamina Yamala.

Na svou reakci může Raphinha doplatit a obdržet trest od disciplinární komise UEFA.

V článku 11 jejího disciplinárního řádu („Obecné zásady chování“) se uvádí, že postihnutelné je jakékoli „urážlivé chování nebo jiné porušení základních pravidel slušného chování“, stejně jako jednání, které „poškozuje dobré jméno fotbalu a zejména UEFA“.

Komise mu může zastavit činnost až na tři utkání, které by si Brazilec odpykal v příští pohárové sezoně.

Něco podobného se stalo jeho krajanu Neymarovi z Paris St. Germain. V roce 2019 po duelu s Manchesterem United zveřejnil na instagramu příspěvek proti sudím, kteří „nerozumí fotbalu“. UEFA mu tehdy udělila třízápasový trest, který později Mezinárodní sportovní arbitráž snížila na dva.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

Nejčtenější

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

Už brzdím i skáču! Gabriel se naučil snášet samotu, ve Španělsku o něj pečuje expert

Liberecký obránce Šimon Gabriel oslavuje svůj gól.

Před půl rokem si v Teplicích přetrhl přední zkřížený vaz v koleni, následovala operace a předčasný konec sezony. Liberecký stoper Šimon Gabriel teď intenzivně rehabilituje ve španělské Marbelle,...

15. dubna 2026

Paní průkopnice. Fotbalisté Unionu Berlín mají trenérku, kdy dojde i na Česko?

Premium
Marie-Louise Etaová a její svěřenci na tréninku Unionu Berlín

Víte, co mají společného Union Berlín a Union Břevnov? Tedy kromě slova „Union“? Oba dva mužské fotbalové týmy trénuje žena. Celek hrající 9. ligu (nejnižší v Praze) vede od loňska Jana Macourková. A...

15. dubna 2026

Zemřel obránce José Santamaría, legenda Realu Madrid a čtyřnásobný vítěz PMEZ

Bývalí hráči Realu Madrid Enrique Pérez (vlevo) a José Emilio Santamaría v...

Ve věku 96 let zemřel bývalý fotbalový obránce José Emilio Santamaría, který s Realem Madrid čtyřikrát vyhrál Pohár mistrů evropských zemí. Informoval o tom španělský velkoklub. Santamaría patřil do...

15. dubna 2026  11:46

Potřebuje operaci, píší o Liverpoolu po vyřazení. Slota v Anglii kritizují i za sestavu

Liverpoolský kouč Arne Slot během utkání Ligy mistrů s PSG.

Na titulky v médiích se coby profík pochopitelně nedívá, jinak by Arne Slot, kouč fotbalového Liverpoolu, neměl klidné spaní. Po vyřazení z Ligy mistrů a druhé prohře s PSG (0:2) by si mohl na...

15. dubna 2026  11:15

Drsný pád Dynama. Potíže trvají roky, vše začalo odmítnutím smělého plánu

Opavský kapitán Jiří Janoščín tlačí na českobudějovického útočníka Jiří Skaláka.

Pamatujete vůbec, kdy začaly tahanice kolem Dynama? Možná vám to splývá, ale téměř neustálý kolotoč změn trvá už zhruba šest let. Co platilo tři roky zpátky, by dnes fanoušci brali jako výsost. Třetí...

15. dubna 2026

Chci hrát s čistou hlavu za Karvinou, říká Kačor. Já jako Šulc? Kdo by nechtěl

Karvinský záložník Pavel Kačor padá po souboji s libereckým Vojtěchem Stránským.

Se dvěma góly, svými prvními v nejvyšší domácí soutěži, je záložník Pavel Kačor nejlepším střelcem fotbalistů MFK Karviná v jarní části první ligy. Ostatně Karvinští moc gólů nenastříleli, v devíti...

15. dubna 2026  10:30

Cesta z krize? Česká liga je víc ragby než fotbal, samo to nepůjde, říká Mikloško

Šéf sportovního úseku ostravského Baníku Luděk Mikloško.

Postup do semifinále českého poháru přes Hradec Králové na penalty a v lize jedna výhra, jedna remíza a čtyři porážky. Taková je bilance fotbalistů Baníku Ostrava pod trenérem Ondřejem Smetanou,...

15. dubna 2026

Tribuna Sever vybírala peníze na pokutu za nakopnutí Kuchty. Byla absurdní, píše

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Když fyzioterapeut fotbalové Slavie Daniel Berger v poločase březnového derby nakopl sparťana Jana Kuchtu, od disciplinární komise následně trest dostat nemohl jelikož není členem FAČR. Klub mu však...

14. dubna 2026  16:29,  aktualizováno  15. 4. 9:20

Diplomacie podle FIFA. Infantino stále věří, že Írán na MS hrát bude, co na to Trump?

Premium
Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Zní to jako nemožná mise. Přesto šéf světového fotbalu Gianni Infantino stále věří, že reprezentace Íránu za dva měsíce na šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku scházet nebude. Navzdory...

15. dubna 2026

Atlético vybojovalo nad Barcelonou semifinále, postup PSG řídil Dembélé

Ademola Lookman (Atlético) snižuje na 1:2 v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů...

Fotbalisté Atlétika Madrid v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů s Barcelonou ztratili dvoubrankový náskok už ve 24. minutě, postup však domácím následně vystřelil gólem na konečných 1:2 Ademola Lookman....

14. dubna 2026  20:30,  aktualizováno  23:50

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Maradonova smrt před soudem. Lékařům hrozí až 25 let za nedostatečnou péči

Lidé v Argentině oplakávají zesnulého Diega Maradonu.

V argentinském San Isidru v úterý začal nový soudní proces týkající se úmrtí fotbalové legendy Diega Maradony. Původní řízení bylo loni v květnu vráceno na začátek, protože jedna ze soudkyň se...

14. dubna 2026  22:33

Kanonáda v Chomutově. Fotbalistky v kvalifikaci o MS porazily Černou Horu

Franny Černá vstřelila proti Černé Hoře svůj pátý gól v reprezentaci.

Pět gólů a pohodlná výhra. České fotbalistky v zápase Ligy národů B, což je zároveň kvalifikace o mistrovství světa, přehrály Černou Horu jasně 5:0. Všechny góly padly po centrech - třikrát ze hry,...

14. dubna 2026  19:47

