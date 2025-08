Bývalý německý fotbalový reprezentant Florian Neuhaus dostal po čtyřech týdnech svolení zapojit se do přípravy Mönchengladbachu. V červenci byl vyřazen z kádru kvůli uniklému videu, na kterém se...

Nebyl to úplně běžný fotbalový rozhovor. „Nejsem překvapený z toho, jak špatně jsme hráli. Ale jsem dost naštvaný,“ mračil se Russell Martin, nový kouč skotských Rangers, kteří už v úterý večer...

Fotbalový brankář Milan Heča ze Slovácka se v pokutovém území soupeře v souboji s Tomášem Chorým faulu nedopustil. Oznámila to komise rozhodčích. Sudí Jan Všetečka tak za následné hrubé nesportovní...

Sparťanští fotbalisté v boji o Konferenční ligu narazí na soupeře z Lotyšska, či Izraele. V závěrečném předkole, pokud se do něj probojují, se utkají s vítězem utkání FC Riga - Beitar Jeruzalém....

Český fotbalový reprezentant Patrik Schick zůstane v Leverkusenu. Devětadvacetiletý útočník v předním německém klubu prodloužil smlouvu do roku 2030, ta dosavadní mu platila do léta 2027. O podpisu...

Plzeň v případě postupu vyzve v souboji o Ligu mistrů Bruggy, nebo Salcburk

Plzeňští fotbalisté se v závěrečném předkole Ligy mistrů, pokud se do něj přes Rangers dostanou, střetnou s vítězem souboje Bruggy - Salcburk. Je to přijatelnější varianta, než pokud by jim pondělní...