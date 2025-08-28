Stydím se, řekl kouč Rangers po výprasku. Mrzí mě, že to fanoušci museli vidět

Celkový výsledek 1:9 je ostudný.
„Chci se omluvit fanouškům. Mrzí mě, že tohle museli vidět,“ pokračoval Martin. „Předvedli jsme výkon výrazně pod naše očekávání. Musíme se nad sebou zamyslet, takovéhle výkony zkrátka nemůžeme předvádět,“ přidal obránce James Tavernier.
Rangers zápas odstartovali podobně mizerně jako před týdnem, kdy inkasovali už ve třetí minutě a ve 20. dokonce prohrávali 0:3.
|
Zkrat a tři góly za dvacet minut, Rangers pak vypískali. Katastrofa, soudí expert
V Belgii inkasovali pro změnu v 5. minutě, o chvíli později navíc viděl červenou kartu Aarons. Bruggy svého soupeře dorazily v závěrečné čtvrthodině první půle, kdy se prosadily rovnou čtyřikrát a do kabin se šlo za stavu 0:5. Po pauze už naštěstí pro Rangers padl pouze jeden gól.
„Můžou děkovat Bruggám, že těch branek nebylo víc. Sundali nohu z plynu a se soupeřem si už jenom hráli. Že se něco takového stane jenom pár týdnů po angažování nového trenéra, je znepokojující,“ kroutil hlavou někdejší kanonýr Rangers Kris Boyd.
„Myslím, že si z tohohle zápasu ani nemáme co odnést, jenom ostudu. Je to asi nejtěžší porážka, kterou jsem jako trenér zažil. Tímhle stylem prostě prohrát nemůžete, je to neakceptovatelné,“ zdůraznil devětatřicetiletý kouč.
Už proti Plzni si jeho svěřenci zahrávali. První zápas sice po přesvědčivém výkonu vyhráli 3:0, jenže odvetu podcenili a Plzeň mohla litovat, že zvítězila pouze 2:1, což na postup nestačilo.
Jenže Rangers se zvednout nedokázali. Naopak, klesli ještě níž.
K drtivé porážce si přidejte, že v domácí soutěži jsou po třech kolech sedmí se třemi body, které získali za remízy 1:1 s Motherwellem, Dundee a naposledy St. Mirren.
A tak se pochopitelně spekuluje, zda podobný rozjezd kouč Martin ustojí.
„Vím, že jsem říkal, že v případě vypadnutí by ho odvolat neměli, protože vypadnout s Bruggami není žádná ostuda. Ale jelikož prohráli tímhle stylem, hodně fanoušků bude žádat jeho hlavu,“ přidal Boyd. „Samozřejmě by asi potřeboval více času, ale prohrát 1:9 zkrátka nemůžete.“
|
Potupa Rangers. Přemožitel Plzně schytal v odvetě předkola Ligy mistrů půltucet gólů
„Mojí prací teď je, aby se něco podobného už neopakovalo. Mojí zodpovědností teď je přijmout veškerou kritiku, která na mužstvo míří. Ale nemyslím si, že v neděli se bude hrát o moji budoucnost,“ vyhlíží už Martin další zápas.
V neděli totiž čeká Rangers derby proti Celtiku, který sice před dvěma dny překvapivě vypadl v Champions League s kazachstánským Kajratem Almaty, ale v domácí soutěži působí suverénně.
„Mají svoje problémy, fanoušci si stěžují na vedení, ale titul podle mě vyhrají s přehledem. Rangers můžou akorát doufat, že je třeba dokážou vyřadit v poháru,“ tuší Boyd.
Vydrží Martin na lavičce? A dokážou se Rangers zvednout?