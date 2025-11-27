Prodal ses, křičí na něj. Ale trápící se Legia musí čekat. Polskem hýbe případ Papszun

Fotogalerie 9

Trenér Marek Papszun | foto: CTK / imago sportfotodienst / Michal Chwieduk/Arena Akcji ČTK

Štěpán Ťalský
  12:00
Od našeho zpravodaje v Polsku - Jeho jméno je roky spjaté s Rakówem Čenstochová, kde s přestávkou působil od dubna 2016 a jiné nabídky vždy zarytě odmítal. O to víc teď v polském fotbale rezonuje, že je trenér Marek Papszun uprostřed sezony na odchodu, navíc do konkurenční Legie Varšava.

Čtvrteční zápas Konferenční ligy se Spartou samozřejmě nestihne.

Pro Spartu, která na Papszuna narazila už před třemi týdny, když ještě vedl Čenstochovou (0:0), to mohla být komplikace a zásah do veškerých taktických příprav.

Nakonec ale třaskavý přesun musí ještě minimálně pár dní počkat.

„Je to přestupová sága, o které aktuálně mluví celé Polsko,“ tvrdí novinář Tomasz Brožek a dodává: „V tuhle chvíli navíc není zcela jasné, zda k přesunu opravdu dojde.“

Proč?

Pokud přijde, nemohl by být pouze trenér. Musel by být šéfem se vším všudy a mít možnost ovlivnit klíčová rozhodnutí. Celý projekt by se musel točit okolo něj

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 3 3 0 0 7:0 9
2. NK CeljeCelje 3 3 0 0 7:2 9
3. MohučMohuč 3 3 0 0 4:1 9
4. AEK LarnakaLarnaka 3 2 1 0 5:0 7
5. FC Lausanne-SportLausanne 3 2 1 0 5:1 7
6. Rayo VallecanoRayo Vallecano 3 2 1 0 7:4 7
7. RC ŠtrasburkŠtrasburk 3 2 1 0 5:3 7
8. FiorentinaFiorentina 3 2 0 1 6:2 6
9. Crystal PalaceCrystal Palace 3 2 0 1 5:2 6
10. Šachtar DoněckŠachtar 3 2 0 1 6:4 6
11. Kuopion PalloseuraKuopio 3 1 2 0 4:2 5
12. Raków ČenstochováRaków 3 1 2 0 3:1 5
13. KF DritaDrita 3 1 2 0 3:2 5
13. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 2 0 3:2 5
15. AEK AtényAEK Atény 3 1 1 1 8:4 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 4:2 4
17. Noah ArmavirFC Noah 3 1 1 1 3:3 4
18. HNK RijekaRijeka 3 1 1 1 2:2 4
19. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 3:4 4
20. Universitatea CraiovaU Craiova 3 1 1 1 2:3 4
21. Škendija TetovoŠkendija 3 1 1 1 2:3 4
22. Lincoln Red ImpsLincoln 3 1 1 1 3:7 4
23. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 1 0 2 7:6 3
24. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 3 1 0 2 6:5 3
25. Legia VaršavaLegia 3 1 0 2 3:4 3
26. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 3 1 0 2 5:7 3
27. AZ AlkmaarAlkmaar 3 1 0 2 2:7 3
28. BK HäckenHäcken 3 0 2 1 3:4 2
29. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 0 2 1 2:3 2
30. Shelbourne FCShelbourne 3 0 1 2 0:2 1
31. Shamrock RoversShamrock 3 0 1 2 2:7 1
32. BreidablikBreidablik 3 0 1 2 0:5 1
33. Aberdeen FCAberdeen 3 0 1 2 2:9 1
34. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 2:6 0
35. Hamrun Spartan FCHamrun 3 0 0 3 0:5 0
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 3 0 0 3 1:8 0

1. - 8. : 1/8 finału, 9. - 24. : Play Off

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Šestigólovou přestřelku nabídl souboj 16. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Plzní, který skončil remízou 3:3. Západočeši sice po trefách Doskiho a Valenty vedli o dvě branky, náskok ale promarnili...

Trenér Marek Papszun

Od našeho zpravodaje v Polsku Jeho jméno je roky spjaté s Rakówem Čenstochová, kde s přestávkou působil od dubna 2016 a jiné nabídky vždy zarytě odmítal. O to víc teď v polském fotbale rezonuje, že je trenér Marek Papszun

27. listopadu 2025

S pískáním končím, říká Adámková. Rozhodčí o kariéře, plánech i nadávkách

Rozhodčí Jana Adámková byla hostem pořadu FotbalOna, který se věnuje ženskému...

Třiadvacet let působila Jana Adámková coby hlavní rozhodčí. V Česku pískala fotbalovou ligu žen i mužů, v zahraničí mistrovství Evropy i světa žen či finále Ligy mistryň. „Nejvyšší čas skončit,...

27. listopadu 2025  9:49

Halinský novým Chaloupkem pro Slavii? Hodně mi ho připomíná, tvrdí kouč Teplic

Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné.

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala možná dobrousil další defenzivní diamant. Po Štěpánu Chaloupkovi se vyšvihl na lídra obrany jiný junák, teprve dvaadvacetiletý Denis Halinský. Na Stínadla...

27. listopadu 2025  8:38

O atmosféře na Legii jsem tolik slyšel. Doufám, že bude plno, přeje si Kairinen

Sparťanský záložník Kaan Kairinen odpovídá na tiskovce na stadionu Legie...

Od našeho zpravodaje v Polsku Od chvíle, kdy působí ve fotbalové Spartě, má v průměru dva vstřelené góly za sezonu. „Tohle není moje silná stránka,“ říká s úsměvem sparťanský záložník Kaan Kairinen. Ale když už se trefí, stojí to...

27. listopadu 2025  7:03

Mbappé dal hattrick za sedm minut! PSV s Kovářem v bráně šokovalo Liverpool

Kylian Mbappé zakončuje na bránu Olympiakosu.

Ze středečních zápasů pátého kola Ligy mistrů by se dalo napsal snad tisíc příběhů. Co pro vás bylo víc? Hattrick Mbappého za sedm minut? Osmigólová přestřelka PSG s Tottenhamem? Arsenal přehrávající...

26. listopadu 2025  18:30,  aktualizováno  27. 11.

Kouč Freiburgu je obezřetný: Plzeň zvládá konkurovat i věhlasným týmům

Julian Schuster, trenér fotbalistů Freiburgu.

Přestože jsou fotbalisté Freiburgu před čtvrtečním zápasem 5. kola Evropské ligy v Plzni mírným favoritem, jejich trenér Julian Schuster je velmi obezřetný. Čtyřicetiletý kouč varoval, že Viktoria v...

26. listopadu 2025  21:59

Legia v krizi? Pořád je kvalitní, bude to těžké, ví Priske. Těší se na Krasniqiho

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Rakówu...

Od našeho zpravodaje v Polsku Když v úvodu tiskové konference chvíli nepadl žádný dotaz, v žertu přítomné novináře povzbudil: „Tak pojďte do mě, chci pak na večeři a vy určitě taky máte hlad.“ Brian Priske, trenér sparťanských...

26. listopadu 2025  20:46

Vydra je připravený. Věřím, že to s Freiburgem můžeme zvládnout, míní Hyský

Trenér Martin Hyský (v černém) v hloučku fotbalistů plzeňské Viktorie.

Čeká ho třetí výzva v Evropské lize. A také souboj dvou neporažených týmů v soutěži. Po sladké výhře v Římě a domácí remíze s Fenerbahce povede ve čtvrtek kouč Martin Hyský fotbalisty Plzně proti...

26. listopadu 2025  18:56

Pomsta za Hapala? Sigma jde na Celje. Soupeř už umí jen vyhrávat, tvrdí Janotka

Fotbalisté Sigmy trénují před čtvrtečním zápasem s Celje.

Olomouckou Sigmu čeká čtvrté utkání skupinové fáze fotbalové Konferenční ligy. Ve čtvrtek v 18.45 se na domácím hřišti představí proti slovinskému týmu NK Celje. Oba týmy se momentálně nachází ve...

26. listopadu 2025  18:34

Olomouc - Celje v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.

Dalším soupeřem olomouckých fotbalistů v Konferenční lize je NK Celje. Slovinský tým sice nemá v Evropě tak zvučné jméno, ale je velmi nebezpečný a ve skvělé formě. Kde můžete zápas 4. kola ligové...

26. listopadu 2025  17:47

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Trenér Legie: Neprožíváme nejlepší chvíle, ale problémy má i Sparta

Iňaki Astiz, kouč fotbalistů Legie Varšava.

Iňaki Astiz očekává ve čtvrtečním 4. kole Konferenční ligy se Spartou intenzivní zápas. Dočasný trenér fotbalistů Legie Varšava si uvědomuje, že jeho tým nezažívá nejlepší období, také Pražané mají...

26. listopadu 2025  16:36

Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Fotbalisté Sparty se ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech mají na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě i...

26. listopadu 2025  16:30

