Čtvrteční zápas Konferenční ligy se Spartou samozřejmě nestihne.
Pro Spartu, která na Papszuna narazila už před třemi týdny, když ještě vedl Čenstochovou (0:0), to mohla být komplikace a zásah do veškerých taktických příprav.
Nakonec ale třaskavý přesun musí ještě minimálně pár dní počkat.
„Je to přestupová sága, o které aktuálně mluví celé Polsko,“ tvrdí novinář Tomasz Brožek a dodává: „V tuhle chvíli navíc není zcela jasné, zda k přesunu opravdu dojde.“
Proč?
Pokud přijde, nemohl by být pouze trenér. Musel by být šéfem se vším všudy a mít možnost ovlivnit klíčová rozhodnutí. Celý projekt by se musel točit okolo něj