Lazio si v Plzni vyhlédlo Durosinmiho, píší v Itálii. Přestup by rádo vyřídilo po odvetě

Byl to nejen překvapivý plzeňský výkon, který v Itálii po zápase rezonoval. Tiskovému mluvčímu Václavu Hanzlíkovi gratuloval jeho protějšek a mezitím se na tribuně zakoukal hostující sportovní ředitel Angelo Mariano Fabiani do útočníka Durosinmiho.

Informaci v českém prostředí reprodukoval server inFotbal.cz, v Itálii o ní píšou deníky Il Messaggero a Corriere dello Sport.

A podle nich se už brzy sejde plzeňské vedení s hráčovými agenty. Byla by to blesková akce, přestože by se urostlý střelec mohl stěhovat až v létě. V té době by ale mohla být cena vyšší, čemuž by brzká dohoda mohla předejít. Zatím se pohybuje mezi 8-10 miliony eur (až 250 milionů korun).

Durosinmi se na jaře pomalu vrátil po dlouhé šestnáctiměsíční rekonvalescenci. Ještě před rokem byl na spadnutí jeho přestup do Eintrachtu Frankfurt, jenže neprošel zdravotní prohlídkou a kvůli další operaci si čekání prodloužil.

Od fotbalu si odpočinul. A vrátil se hladový. Dva góly dal Teplicím, gólem a asistencí rozhodl o plzeňském postupu přes Ferencváros (3:0). A ve čtvrtek srovnával proti Laziu.

Vrátil se do formy, ve které se z trávníků poroučel. Po Frankfurtu je Lazio dalším gigantem, jenž si na něj brousí zuby.