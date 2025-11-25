Pan Kachňátko, zázračný pidižvík. Hrdina Bilbaa zemřel rok po konci kariéry

David Čermák
  17:30
Povídalo se o něm leccos. Deset let ho milovali a oslavovali jako fotbalového génia. Jakmile přestal dávat góly, byl z něj najednou sobec, kterého vlastní fanoušci vybučeli, točili se k němu na tribunách zády a když byl u balonu, zlostně pořvávali: „Ty už to zabal!“ Rafael Moreno Aranzadi poslechl.

Rafael Moreno Aranzadi alias Pichichi v dresu Bilbaa v roce 1915. | foto: Profimedia.cz

Naposledy svlékl červenobílý dres, sundal z hlavy kapesník, který nosíval, aby si neodřel čelo o šněrování na míči, a dal se na dráhu rozhodčího.

Byla rekordně krátká. Pichichi, jak mu doma v Bilbau říkali, se nedožil ani třicítky.

Šuškalo se, že se otrávil zkaženými ústřicemi a dostal tyfus, což jeho rodina nikdy nepotvrdila a přišla jen se strohým vysvětlením: „Náš chlapec zkrátka žil celý život na hraně.“

Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Snad proto toho stihl docela dost, takže jeho legračně znějící přezdívku zřejmě dobře znáte.

Už přes sedmdesát let se po něm jmenuje trofej pro nejlepšího střelce španělské ligy a pro fanoušky Athleticu, který večer v Lize mistrů přivítá Slavia, je navždy ikonou.

Kylian Mbappé s trofejí pojmenovanou po Pichichim:

Uvnitř stadionu San Mamés ho připomíná bronzová busta a nepsané pravidlo říká, že kapitán týmu, který do Bilbaa dorazí poprvé, k ní před nástupem na hřiště položí pugét a hluboce se ukloní.

Jo, tenhle Pichichi býval někdo.

Jedna z prvních superhvězd a fotbalových celebrit, které fanoušci hltali. Nijak nevadilo, že se nikdy neshodli, kdo mu vlastně vymyslel přezdívku, která by se dala do češtiny přeložit jako Kachňátko.

Možná bratr Raimundo, možná kamarádi, možná rodiče, kterým navzdory titěrné postavě – vyrostl jen do 154 centimetrů – odmala přerůstal přes hlavu.

Dát Edenu konečně výhru v Lize mistrů. Urvat to za každou cenu, říká kouč Slavie

Tisíckrát do něj hučeli, aby se dobře učil, právníka z něj chtěli mít. Jenže Rafaela škola nebavila. Když se nechal přemluvit a začal přece jen studovat na univerzitě, vyhodili ho po prvním semestru, protože na docházku kašlal a nesložil jedinou zkoušku.

Na sportovce nevypadal. Ani na vojnu ho napoprvé neodvedli, doktorům se nezdál jeho propadlý hrudník. Nakonec si rok odkroutil, ale i mezi vojáky provokoval: po kasárnách si vykračoval s rukama v kapsách, hvízdal, lelkoval a bylo mu fuk, jestli proti němu zrovna kráčí bažant nebo generál.

Pravidla nedodržoval nikdy a nikde. Žádný kouč ho nepřiměl, aby pravidelně chodil na tréninky, natož dodržoval životosprávu. Po zápasech se ani nesprchoval: přišel, nazul kopačky, nastřílel pár gólů, sundal dres a ještě zpocený frnkl někam za zábavou.

Stačilo to, na hřišti byl za krále. Říkávali o něm, že nikdy neběžel s míčem do strany, neřkuli k vlastní bráně – jakmile rozkmital hubené nohy, pelášil přímo za nosem, z mohutných obránců si nedělal hlavu. A pozor, tipli byste si, že ač fotbalový pidižvík, nastřílel spoustu gólů právě hlavou?

Před rokem nadchli, ale neměli z toho nic. Porazí Trpišovský poprvé Valverdeho?

Při debutu se dvakrát trefil proti Realu Madrid.

Když Bilbao otevíralo nový stadion, on rozvlnil síť jako první.

Není divu, že se mu říkalo taky El Rey del Shoot – král střelců.

Když spoluhráči nevěděli, co s balonem, přihráli mu a modlili se, ať prokličkuje celé hřiště a zavěsí.

Čtyřikrát společně slavili triumf ve španělském poháru, pětkrát v regionální lize – celostátní se tehdy ještě nehrála.

Jen za národní tým toho moc nestihl, během měsíce pět zápasů a jeden gól na olympiádě v Antverpách v létě 1920, pak už nic.

Mockrát ho lákali do Anglie, ale on by nikdy neopustil milované Bilbao, nechtěl jinde hrát ani žít. Doma ho fanoušci až nábožně uctívali, ale jen do chvíle, kdy se gólově zasekl.

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Pak mu i spoluhráči začali vyčítat, že sóluje a tváří se, jako by ostatní neexistovali. Pichichi se nechtěl trápit víc, tak s kariérou sekl – a ani ne do roka mu strojili pohřeb. Fanoušci, kteří na něj nadávali a vyháněli ho, najednou ronili slzy, jeho smrt poznamenala celé město.

Zůstala po něm dcerka Isabel i krásná kresba od slavného malíře Aurelia Artety, který ho zachytil opřeného o klandr u hřiště po boku manželky Aveliny. S bezstarostným úsměvem na tváři.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Galatasaray vs. Saint-GilloiseFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Galatasaray vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:45
  • 1.74
  • 4.26
  • 4.59
Ajax vs. BenficaFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Ajax vs. Benfica //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:45
  • 3.54
  • 3.85
  • 2.06
Slavia vs. BilbaoFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Slavia vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
25. 11. 21:00
  • 3.16
  • 3.33
  • 2.43
Neapol vs. KarabachFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Neapol vs. Karabach //www.idnes.cz/sport
25. 11. 21:00
  • 1.27
  • 6.25
  • 11.30
Marseille vs. NewcastleFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Marseille vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
25. 11. 21:00
  • 3.03
  • 3.55
  • 2.40
Manchester City vs. LeverkusenFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Manchester City vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
25. 11. 21:00
  • 1.27
  • 6.52
  • 10.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Pan Kachňátko, zázračný pidižvík. Hrdina Bilbaa zemřel rok po konci kariéry

Rafael Moreno Aranzadi alias Pichichi v dresu Bilbaa v roce 1915.

Povídalo se o něm leccos. Deset let ho milovali a oslavovali jako fotbalového génia. Jakmile přestal dávat góly, byl z něj najednou sobec, kterého vlastní fanoušci vybučeli, točili se k němu na...

25. listopadu 2025  17:30

Sparta před Legií mění program. Cestuje až k večeru a ve Varšavě nebude trénovat

Sparťanští fotbalisté na tréninku ve svém centru na Strahově.

Fotbalová Sparta mění program během předzápasového dne před svým čtvrtým vystoupením v Konferenční lize. Kvůli nepříznivému počasí ve Varšavě nebude ve středu na stadionu Legie trénovat, aby se...

25. listopadu 2025  17:01

Mladí slávisté remizovali s Bilbaem, jako první mu v Youth League sebrali body

Slávista Petr Potměšil v zápase proti Bodö/Glimt.

Fotbalisté Slavie do 19 let v 5. kole Youth League doma remizovali s Bilbaem 3:3, o výhru přišli v nastavení. V prvním poločase padlo v Radotíně pět gólů. Za domácí dvakrát skóroval Mubarak Suleiman...

25. listopadu 2025  16:21

Další tructurnaj? Rusko údajně plánuje uspořádat vlastní fotbalový šampionát

Ruští fanoušci během přátelského utkání se Zambií.

Informace jsou zatím kusé a těžko dohledáte relevantní zdroj, který by rozjezd takových plánů explicitně potvrzoval, takže je berte s rezervou. Nicméně překvapilo by vás, kdyby po letech vyloučení...

25. listopadu 2025  14:47

Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávistický bek David Douděra v utkání s Bilbaem.

Do Edenu míří další atraktivní soupeř. Slavia v 5. kole Ligy mistrů přivítá španělský tým Athletic Bilbao. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé...

25. listopadu 2025  13:45

Walking football i screening. Slavia nabídne hostům z Bilbaa i CSR aktivity

Pohled na vršovický stadion při fotbalovém turnaji partnerů SK Slavia Praha.

Fotbalisté Slavie věří, že si ve svém pátém zápase v Lize mistrů konečně připíšou první vítězství. Proti bude španělský Athletic Bilbao. Ještě než si to fotbalisté obou týmů rozdají v úterý večer (od...

25. listopadu 2025  10:13

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

25. listopadu 2025  8:29

Bizarní červená. Fotbalista Evertonu udeřil spoluhráče, kouč překvapil: Líbilo se mi to

Idrissa Gueye z Evertonu vidí červenou kartu v utkání s Manchesterem United.

Takový moment příliš často neuvidíte. A jako ukázku dobrých týmových vztahů byste to rozhodně nepoužili. Přesto se Idrissa Gueye z fotbalového Evertonu zkratu dopustil. Ve 12. kole anglické ligy...

24. listopadu 2025  22:12,  aktualizováno  25. 11. 8:12

Dát Edenu konečně výhru v Lize mistrů. Urvat to za každou cenu, říká kouč Slavie

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během tiskové konference před duelem...

Tak už? Kdy jindy, když ne teď? „Asi to zní troufale, ale chceme to urvat. Vyhrát. Dát Edenu první vítězství v Lize mistrů. To je náš dlouhodobý cíl,“ prohlásil Jindřich Trpišovský, trenér...

25. listopadu 2025  7:28

Žádní nerdi od počítačů. Analytici Slavie o důvěře i řeči čísel: Stále jsou z nás vyvalení

Premium
Slávističtí analytici Jakub Káš (vpředu) a Adam Průša.

Neběhají po hřišti a při zápasech byste je nenašli ani na střídačce. Přesto jsou ti dva pro současnou Slavii a trenéra Jindřicha Trpišovského mimořádně důležití. Sám se o nich čas od času zmíní....

25. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

United po zkratu nevyužili dlouhou početní výhodu, Everton o výhře rozhodl v deseti

Fotbalisté Evertonu slaví výhru nad Manchesterem United.

Fotbalisté Manchesteru United nevyužili možnost posunout se na čtvrté místo anglické ligy. Ve 12. kole doma podlehli Evertonu 0:1, ačkoliv od třinácté minuty hráli přesilovku po červené kartě...

24. listopadu 2025  20:50,  aktualizováno  23:11

Gesto pro děti, které čelily rasismu fanoušků. FAČR je pozve na utkání

Modlany, 3. ročník mládežnického Memoriálu Karla Ryneše, tým Mongaguá Ústí nad...

Malé romské fotbalisty z organizace Mongaguá, kteří v sobotu čelili ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků z Ostravy, pozve Fotbalová asociace ČR (FAČR) na příští mezinárodní utkání. Na...

24. listopadu 2025  20:52,  aktualizováno  20:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.