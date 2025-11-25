Naposledy svlékl červenobílý dres, sundal z hlavy kapesník, který nosíval, aby si neodřel čelo o šněrování na míči, a dal se na dráhu rozhodčího.
Byla rekordně krátká. Pichichi, jak mu doma v Bilbau říkali, se nedožil ani třicítky.
Šuškalo se, že se otrávil zkaženými ústřicemi a dostal tyfus, což jeho rodina nikdy nepotvrdila a přišla jen se strohým vysvětlením: „Náš chlapec zkrátka žil celý život na hraně.“
Snad proto toho stihl docela dost, takže jeho legračně znějící přezdívku zřejmě dobře znáte.
Už přes sedmdesát let se po něm jmenuje trofej pro nejlepšího střelce španělské ligy a pro fanoušky Athleticu, který večer v Lize mistrů přivítá Slavia, je navždy ikonou.
Kylian Mbappé s trofejí pojmenovanou po Pichichim:
Uvnitř stadionu San Mamés ho připomíná bronzová busta a nepsané pravidlo říká, že kapitán týmu, který do Bilbaa dorazí poprvé, k ní před nástupem na hřiště položí pugét a hluboce se ukloní.
Jo, tenhle Pichichi býval někdo.
Jedna z prvních superhvězd a fotbalových celebrit, které fanoušci hltali. Nijak nevadilo, že se nikdy neshodli, kdo mu vlastně vymyslel přezdívku, která by se dala do češtiny přeložit jako Kachňátko.
Možná bratr Raimundo, možná kamarádi, možná rodiče, kterým navzdory titěrné postavě – vyrostl jen do 154 centimetrů – odmala přerůstal přes hlavu.
Tisíckrát do něj hučeli, aby se dobře učil, právníka z něj chtěli mít. Jenže Rafaela škola nebavila. Když se nechal přemluvit a začal přece jen studovat na univerzitě, vyhodili ho po prvním semestru, protože na docházku kašlal a nesložil jedinou zkoušku.
Na sportovce nevypadal. Ani na vojnu ho napoprvé neodvedli, doktorům se nezdál jeho propadlý hrudník. Nakonec si rok odkroutil, ale i mezi vojáky provokoval: po kasárnách si vykračoval s rukama v kapsách, hvízdal, lelkoval a bylo mu fuk, jestli proti němu zrovna kráčí bažant nebo generál.
Pravidla nedodržoval nikdy a nikde. Žádný kouč ho nepřiměl, aby pravidelně chodil na tréninky, natož dodržoval životosprávu. Po zápasech se ani nesprchoval: přišel, nazul kopačky, nastřílel pár gólů, sundal dres a ještě zpocený frnkl někam za zábavou.
Stačilo to, na hřišti byl za krále. Říkávali o něm, že nikdy neběžel s míčem do strany, neřkuli k vlastní bráně – jakmile rozkmital hubené nohy, pelášil přímo za nosem, z mohutných obránců si nedělal hlavu. A pozor, tipli byste si, že ač fotbalový pidižvík, nastřílel spoustu gólů právě hlavou?
Při debutu se dvakrát trefil proti Realu Madrid.
Když Bilbao otevíralo nový stadion, on rozvlnil síť jako první.
Není divu, že se mu říkalo taky El Rey del Shoot – král střelců.
Když spoluhráči nevěděli, co s balonem, přihráli mu a modlili se, ať prokličkuje celé hřiště a zavěsí.
Čtyřikrát společně slavili triumf ve španělském poháru, pětkrát v regionální lize – celostátní se tehdy ještě nehrála.
Jen za národní tým toho moc nestihl, během měsíce pět zápasů a jeden gól na olympiádě v Antverpách v létě 1920, pak už nic.
Mockrát ho lákali do Anglie, ale on by nikdy neopustil milované Bilbao, nechtěl jinde hrát ani žít. Doma ho fanoušci až nábožně uctívali, ale jen do chvíle, kdy se gólově zasekl.
Pak mu i spoluhráči začali vyčítat, že sóluje a tváří se, jako by ostatní neexistovali. Pichichi se nechtěl trápit víc, tak s kariérou sekl – a ani ne do roka mu strojili pohřeb. Fanoušci, kteří na něj nadávali a vyháněli ho, najednou ronili slzy, jeho smrt poznamenala celé město.
Zůstala po něm dcerka Isabel i krásná kresba od slavného malíře Aurelia Artety, který ho zachytil opřeného o klandr u hřiště po boku manželky Aveliny. S bezstarostným úsměvem na tváři.