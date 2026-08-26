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Kováč o Plzni: Největší výzva v kariéře, neváhal jsem. A postup? Když se to sejde...

Ervín Schulz
  18:05
Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč na tiskové konferenci před zápasem s Crvenou...

Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč na tiskové konferenci před zápasem s Crvenou zvezdou Bělehrad. | foto: Martin Polívka, PLZ, Martin Polívka,  MAFRA

Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč na tiskové konferenci před zápasem s Crvenou...
Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč na tréninku před zápasem s Crvenou zvezdou...
Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč a asistent Marek Bakoš na tréninku před...
Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč na tréninku před zápasem s Crvenou zvezdou...
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Léčba Radoslavem Kováčem začíná. Jen čtyři dny od svého nedělního nástupu měl nový kouč fotbalové Plzně čas napumpovat do týmu své představy, ve čtvrtek už ho čeká ostrý křest. V odvetě play off Evropské ligy bude doma proti Crvene zvezdě Bělehrad (19.00) dohánět manko 0:3 z úvodního duelu, po kterém byl z lavičky odvolán jeho předchůdce Martin Hyský.

Inspirace? Třeba i nevídaný obrat, který v úterní bitvě o Ligu mistrů předvedl LASK Linec. První utkání na hřišti skotského Celticu prohrál rovněž 0:3, ale doma soupeře vyřídil 5:1 a slavil postup.

„Díval jsem se. Půle skončila 1:1, málokdo v tu chvíli věřil. Linec ukázal fantastickou mentalitu. Aspektů, že se to povedlo, je samozřejmě víc. A my se o to také pokusíme, jsme odhodlaní. Ve fotbale se může stát všechno a věřím, že i diváci, kteří jsou v Plzni skvělí, nám pomůžou,“ uvedl Kováč na středeční tiskové konferenci.

Plzeňská opatrnost při podpisu nového kouče. Kováč má smlouvu do konce sezony

Na čem jste s týmem po svém příchodu pracoval nejvíc?
Hlavně na mentalitě, abychom do zápasu vnesli co nejvíc energie. Potřebujeme výkonem chytit i diváky. Musíme se tlačit víc do brány, potřebujeme střely, centry, co nejlepší výkon všech hráčů, kteří se v utkání objeví. A musíme být i trpěliví a hodně pozorní v obraně.

Musí se toho sejít hodně, že?
Když se to sejde, může se stát všechno. Je třeba poznat správný moment, kdy být v potřebném počtu v šestnáctce, kdy jít rychle nahoru.

Chystáte hodně změn v základní sestavě, případně v rozestavení?
Sami víte, že času moc nebylo. Nechtěli jsme kluky zahlcovat informacemi. Nějaké věci se změnily, uvidíte sami. Hodně jsme komunikovali i s kluky ze stávajícího realizačního týmu, nabrali jsme spoustu informací, abychom udělali co nejlepší rozhodnutí. Hráči, kteří začnou, jsou stejně důležití jako ti, kteří zápas skončí. Hodně s nimi mluvíme, abychom nastartovali to, co v sobě stoprocentně mají.

Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč na tréninku před zápasem s Crvenou zvezdou Bělehrad.

V jakém stavu jste tým našel?
To nechci komentovat. Výsledkově to nebylo ideální, to sami vnímáte, jinak bych tu neseděl. Ale nechci to hodnotit, pana Hyského velmi respektuji, udělal tu kus práce. Co tu bylo a nebylo, jsme si vyřešili za zavřenými dveřmi. Věřím, že ve čtvrtek už najedeme na vítěznou vlnu.

Crvena zvezda před první utkáním rovněž měnila trenéra. Přišel Albert Riera a premiéra proti Plzni mu vyšla náramně.
Ano, ten zápas zvládli výborně. A kdyby to byl v mém případě stejný scénář jako u pana Riery, určitě bychom se nezlobili.

Berete tohle angažmá jako největší výzvu v dosavadní kariéře?
Stoprocentně. I realizační tým, který přišel se mnou. Jsme rádi, že tu můžeme být. Narazili jsme na klub, který funguje velmi dobře a máme ty nejlepší podmínky, abychom předváděli co nejlepší práci.

Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč na tiskové konferenci před zápasem s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Byl jste překvapený, když se vám Adolf Šádek ozval?
Překvapený jste vždycky, ale byl jsem hlavně rád, že můžu být spojený s tak velkým klubem. Plzeň ukazuje posledních šestnáct let, že se s ní vždycky musí počítat.

Takže jste ani chvíli neváhal?
Ani vteřinu, je to velká výzva z velkého klubu. Je to šance, budeme pracovat tvrdě, abychom změnili pár věcí a podařilo se to. Čas ukáže, ale jsme zdravě motivovaní.

Jaké máte dojmy z týmu?
Samé pozitivní. Moc dobře vím, že jsem přišel do velkého klubu, procesy jsou tu dobře nastavené. Musíme zlepšit hlavně sportovní stránku a pro to děláme všechno.

Moc času nedostanete, vnímáte, že tlak od vedení je velký?
Pod tlakem jsem celý život. Plzeň je velký klub, kde tlak potřebujete, jedině tak se zlepšujete. Věřím, že i když přijdou slabší chvíle, máme už něco za sebou a s těmi zkušenostmi to zvládneme. Na tu spolupráci se těším. Jsem přesvědčený, že Áda (Šádek) z nás v dobrém slova smyslu vybouchá maximum. Vím, že pro klub dělá všechno, stejně jako teď my. Když se tohle všechno spojí do správného bodu, budeme úspěšní.

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