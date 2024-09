Pozor na bulharskou Spartu. Gólman Petr vzpomíná na začátky Ludogorce

V sedmatřiceti už ho to mezi tyče netáhne.

V béčku Kroměříže kopal stopera, dokud si loni v říjnu nepřetrhal vazy v koleni.

„Mohlo se mi to stát klidně i v bráně, to člověk neovlivní,“ říká smířeně. „Teď jsem po druhé operaci, protože ta první nedopadla, jak měla, a snažím se dát hlavně zdravotně do kupy.“

Už dost se navyprávěl o tom, jak tenkrát v Kanadě čelil Piquému nebo Agüerovi a na krku se mu houpala stříbrná medaile.

Ale co jeho krátká etapa v Razgradu, kde se na jaře 2012 trefil přímo do startu zlaté éry? „Ludogorec, to je taková bulharská Sparta Praha,“ tvrdí.