Emoce i vášeň. O Ligu mistrů musíme hrát trochu jinak než loni, říká Laci

V pohárech nastupuje v základní sestavě, v lize spíš střídá. V úterý zase přichází čas pro Qazima Laciho.

„Jsme připraveni. Moc dobře si uvědomujeme, že nás čeká jeden z nejdůležitějších zápasů sezony,“ prohlásil albánský středopolař, účastník nedávného mistrovství Evropy.

Sparta – FCSB úvodní zápas 3. předkola v úterý od 20:00 ONLINE

Jak vnímáte svou roli v týmu?

Nic se nezměnilo. Vždycky se snažím udělat to nejlepší pro tým, abych mu pomohl. Ať už jdu na hřiště z lavičky, nebo jsem v základní sestavě. Důležité je si zachovat vášeň a správný přístup.

Vášeň, emoce, hecování. Vy jste všeho nositelem. Jsou pro vás zápasy na Letné víc?

Hrajeme o Ligu mistrů, což je samo o sobě něco extra. Všichni sparťani, my, trenéři, hráči i fanoušci máme sen vidět Spartu v Lize mistrů. A to propojení s fanoušky na Letné je prostě skvělé. Dodávají nám sílu, abychom ze sebe vydali to nejlepší. Jejich role je velmi důležitá.

Souboj proti FCSB začínáte doma. Loni i letos jste v předkolech první zápasy hráli venku. V čem je to jiné?

Mít odvetu doma je asi výhodnější, ale s tím se musíme vyrovnat. Když vyhrajeme, tak to zase budeme mít jednodušší v odvetě v Rumunsku.

Trenér Friis o Lacim „Maximálně pozitivní kluk, pro kterého je tým všechno. Má v sobě hodně emocí, pořád se směje. Dokáže zlepšit náladu.“

Jaký výsledek by vás potěšil?

Kdybychom žádný gól nedostali a co nejvíc jich dali. Ale konkrétní výsledek po mně nechtějte.

Podle sázkových společností jste favoritem. Citíte se tak?

Věřím, že využijeme zkušenosti z minulého pohárového ročníku. Loni jsme to proti Kodani nezvládli. Uděláme všechno pro to, aby se to neopakovalo.

Od začátku sezony jste odehráli pět zápasů a ve všech zvítězili. Jste víc rozehraní než před rokem?

Dá se říct, že jsme o něco líp připravení než loni. Ale spíš nám můžou pomoct ty zkušenosti s tímto typem utkání. FCSB sice není Kodaň, ale taky víme, že k zápasu musíme přistoupit trochu jinak než před rokem.