Mělo se to stát mnohem dřív. Nejpozději v roce 2015, jak zněl původní plán katarských majitelů. Když to nevyšlo, šéf klubu Násir Al-Chelajfí deadline posunul o tři roky. Protože se nepovedlo ani to, prodloužil lhůtu o další čtyři. Nakonec posedlost Ligou mistrů utlumil, aspoň navenek. I jemu došlo, že ve fotbale zkratky k úspěchům nevedou. Až pak se dočkal.