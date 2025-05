Kde sledovat zápas PSG vs. Inter Milán?

Finále Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná v sobotu 31. května ve 21:00. Zápas Paris Saint-Germain vs. Inter Milán můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Stanici Nova Sport 3 naladíte u těchto poskytovatelů:

Pecka TV

Telly

Magenta TV

Vodafone TV

Skylink

Oneplay

Cesta PSG do finále Ligy mistrů 2024/25

Fotbalisté Paris Saint-Germain skončili v ligové fázi až na 15. místě a museli před osmifinále odehrát ještě play off. S Brestem zametli až nedůstojně a nastartovali jízdu směr Allianz Arena.

skončili a museli před osmifinále odehrát ještě play off. S Brestem zametli až nedůstojně a nastartovali jízdu směr Allianz Arena. Velký boj gigantů . Asi nejtěžší překážku hráči PSG překonali hned v osmifinále . Velmi těsný souboj s Liverpoolem rozhodl až penaltový rozstřel .

. Asi nejtěžší překážku hráči PSG překonali hned . Velmi těsný rozhodl až . Zábavné čtvrtfinále. Znovu anglický soupeř. A duely PSG s Aston Villou diváky náramně bavily. Pařížané doma vyhráli o dva góly a dvoubrankový náskok brzy získali i ve Villa Parku. Zdálo se, že je čeká pohodový postup, jenže domácí úchvatný zápas třemi góly otočili a francouzský favorit musel přečkat hodně pernou závěrečnou půlhodinu.

Další výlet do Anglie? Nevadí. V semifinále hráči Paris Saint-Germain překonali dalšího anglického soka – Arsenal. Zápas dvou technických týmů zvládli lépe díky větší efektivitě a tradičně skvělému gólmanovi.

Fáze Zápas Skóre Góly Poznámka Play-off Brest – PSG 0:3 Ousmane Dembélé 2x, Vitinha PSG – Brest 7:0 Bradley Barcola, Chviča Kvaracchelija, Vitinha, Désiré Doué, Nuno Mendes, Goncalo Ramos, Senny Mayulu Osmifinále Liverpool – PSG 1:0 Harvey Elliott PSG – Liverpool 1:0 Ousmane Dembélé Penalty 4:2 pro PSG Čtvrtfinále PSG – Aston Villa 3:1 Désiré Doué, Nuno Mendes, Chviča Kvaracchelija - Morgan Rogers Aston Villa – PSG 3:2 Achraf Hakimi, Nuno Mendes - Youri Tielemans, John McGinn, Ezri Konsa Semifinále Arsenal – PSG 0:1 Ousmane Dembélé PSG – Arsenal 2:1 Fabián Ruiz, Achraf Hakimi - Bukayo Saka

Hlavní postavy PSG:

Gianluigi Donnarumma – brankář

Tento 196 cm vysoký gólman je naprosto klíčovým mužem PSG. Všechny tři zápasy s anglickými týmy se mohly překlopit na stranu soupeře, ale dvoumetrový brankář to nedopustil. Liverpoolu v rozstřelu chytil dvě penalty, při velkém náporu nahecované Aston Villy s klidem vychytal čtyři gólovky a po semifinále s Arsenalem poražený kouč Mikel Arteta suše konstatoval, že oba duely vyhrál pro PSG brankář.

Obrovitý italský gólman Gianluigi Donnarumma z Paris St. Germain likviduje šanci Arsenalu v úvodním semifinále Ligy mistrů.

Achraf Hakimi – pravý obránce

Jeden z nejlepších krajních obránců světa. Hakimi neúnavně jezdí po pravé straně, zdobí ho skvělé náběhy a přesné centry. V systému PSG má hodně volnosti k ofenzivním výpadům. Jeho rychlost a schopnost přejít hráče jeden na jednoho dělá soupeřům velké problémy.

Míč si zpracovává Achraf Hakimi z Pažíže, za ním je nalepený Jacob Ramsey z Aston Villy.

Fabián Ruiz – střední záložník

Elegantní tvůrce hry a dirigent. Má mimořádnou schopnost ovládnout tempo zápasu – umí zrychlit i zpomalit hru podle toho, co situace vyžaduje. Má vynikající techniku, dlouhou i krátkou přihrávku a navíc velmi dobrou střelu z dálky.

Fabian Ruiz (uprostřed) slaví vedení nad Arsenalem se spoluhráči z PSG Ašrafem Hakimím a Joaem Nevesem.

Ousmane Dembélé – útočník

Dembélé je ofenzivním tahounem PSG. Do hry vnáší dravost a rychlost. Soupeře dokáže trápit na pravém i levém křídle. Má skvělý driblink a často se pouští do individuálních průniků.

Ousmane Dembélé z PSG během semifinále Ligy mistrů proti Arsenalu.

Cesta Interu Milán do finále Ligy mistrů 2024/25

Inter Milán se díky čtvrtému místu v ligové fázi soutěže kvalifikoval přímo do osmifinále.

se díky soutěže kvalifikoval Konec nizozemských choutek. V osmifinále Inter zarazil ambice Feyenoordu hned v prvním utkání, které na hřišti soupeře vyhrál 2:0. Doma pak navázal vítězstvím 2:1.

V Inter zarazil ambice hned v prvním utkání, které na hřišti soupeře vyhrál 2:0. Doma pak navázal vítězstvím 2:1. První těžký kalibr z cesty. Ve čtvrtfinále proti Bayernu Mnichov už Inter nebyl favoritem. K úspěchu znovu vedl dobrý výsledek ze hřiště soupeře. Inter v Německu zvítězil 2:1 a v domácí odvetě mu stačila remíza 2:2. Zatímco v úvodním utkání byl italský tým šťastnější, v odvetě si vytvořil více šancí.

Ve čtvrtfinále proti už Inter nebyl favoritem. K úspěchu znovu vedl dobrý výsledek ze hřiště soupeře. Inter v Německu zvítězil 2:1 a v domácí odvetě mu stačila remíza 2:2. Zatímco v úvodním utkání byl italský tým šťastnější, v odvetě si vytvořil více šancí. Oslava fotbalu. Semifinále proti Barceloně nabídlo všechno, co od týmů na nejvyšší úrovni chcete vidět. Ofenzivní festival, technickou vytříbenost, drama k pohledání a střet dvou stylů. Co na tom, že Barcelona měla míč na kopačkách sedmdesát procent času, do finále postoupil skvěle sehraný a velmi produktivní Inter.

Fáze Zápas Skóre Střelci branek Poznámka Osmifinále Feyenoord – Inter 0:2 Marcus Thuram, Lautaro Martínez Inter – Feyenoord 2:1 Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu - Jakub Moder Čtvrtfinále Bayern – Inter 1:2 Thomas Müller - Lautaro Martínez, Davide Frattesi Inter – Bayern 2:2 Lautaro Martínez, Benjamin Pavard - Harry Kane, Eric Dier Semifinále Barcelona – Inter 3:3 Lamine Yamal, Ferran Torres, Yann Sommer (vlastní) - Denzel Dumfries 2x, Hakan Calhanoglu Inter – Barcelona 4:3 (po prodloužení) Lautaro Martínez, Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi, Davide Frattesi - Eric García, Dani Olmo, Raphinha Po prodloužení

Hlavní postavy Interu Milán::

Yann Sommer – brankář:

V Serii A sbírá čistá konta a několikrát se předvedl i v Lize mistrů. Vyřazovací fáze nejprestižnější soutěže přinesla několik divokých výsledků, takže pohledem statistiky to není tak viditelné, ale pro spoluhráče je velkou oporou.

Yann Sommer slaví výhru Interu v semifinále s Barcelonou.

Denzel Dumfries – pravý obránce

Odbránit si svoje a hotovo? Kdepak. Co tenhle urostlý chasník znamená pro Inter Milán, ukázalo semifinále proti Barceloně. V úvodním utkání na první gól přihrál a další dva sám vstřelil. V odvetě u dvou branek asistoval. A to všechno z pozice, která ho zavazuje i k poctivé defenzívě.

Obránce Interu Milán Denzel Dumfries (druhý zprava) slaví svůj druhý gól do sítě Barcelony.

Nicolo Barella – střední záložník

Motor týmu. Neúnavný buldok a tahoun. Vyniká v defenzivní práci, je schopen efektivně odebírat míče a okamžitě zakládat protiútoky. Zároveň je velmi dobře technicky vybavený. Spoluhráči i trenéry ceněný pro vůdčí schopnosti a vysokou mentální odolnost.

Nicolo Barella z Interu střílí v utkání proti AC Milán.

Lautaro Martínez – útočník

Když se podíváte o pár řádků výš do tabulky na přehled zápasů Interu Milán v play off Ligy mistrů, jeho jméno v kolonce střelci branek chybí jen ve dvou ze šesti utkání, přičemž odvetu s Feyenoordem proseděl na lavičce... Jeho gólový instinkt je mimořádný, zároveň je týmovým hráčem. Dokáže se zapojit do kombinací a vytvořit šance pro spoluhráče.

Lautaro Martinez slaví úvodní trefu Interu ve čtvrtfinále s Bayernem.

Sázkové predikce:

Sázkové kanceláře mírně favorizují Paris Saint-Germain. Průměrné hodnoty kurzů se pohybují následovně:

Výsledek Kurz (přibližný) Vítězství Paris Saint-Germain 2,22 Remíza 3,25 – 3,29 Vítězství Interu Milán 3,19 – 3,20

Vzájemné zápasy PSG vs. Inter

Oblíbené téma statistiků, sázkařů i nadšenců je tentokrát velmi chudé. Oba týmy se v soutěžních zápasech nepotkávají.

Datum Soutěž Domácí tým Hostující tým Výsledek 01.08.2023 Přátelský zápas PSG Inter 1 : 2 27.07.2019 Přátelský zápas PSG Inter 1 : 1 (2:4 pen.) 24.07.2016 ICC Inter PSG 1 : 3 30.12.2015 Přátelský zápas Inter PSG 0 : 1 30.12.2014 Přátelský zápas PSG Inter 1 : 0

International Champions Cup (zkratka ICC) byl přípravný mezinárodní turnaj klubů, který se hrál každoročně na přelomu července a srpna v období 2013 - 2019.