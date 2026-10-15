PSG cvičilo boháče ze City a fotbal řeší: Najde se někdo, kdo je zastaví?

„Byl to vzrušující a neuvěřitelný zápas v hektickém tempu,“ vydechl kouč Pařížanů Luis Enrique. Po dosavadním vrcholu rozjíždějící se Champions League si fotbal klade několik zásadních otázek.
„Může někdo PSG zastavit, aby soutěž neovládli potřetí za sebou?“ ptá se respektovaný The Athletic. A BBC navazuje: „Buduje se nejúžasnější evropská dynastie?“
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Famózní obrat! Real v sedmi minutách okradl Řím. PSG ve šlágru LM přehrálo City
Po drtivém poločasu na Etihad Stadium vedli hosté z Paříže už 3:0. Jen určité zlepšení dlouho zaraženého City po půli zabránilo křiklavějšímu debaklu. Přesto PSG aktuálního lídra Premier League přemohlo přesvědčivým výsledkem.
„City nás mohlo porazit, kdyby využilo své šance,“ upozorňoval kouč Enrique. „Pod novým trenérem hraje opravdu dobře.“
Za slovy španělského stratéga hledejte povahu maximalisty, který se neuspokojí. A taky úctu k trenérskému protějšku Enzu Marescovi, který poklony vracel: „Moc rád hraju proti PSG. Jsou odvážní. Chtějí vysoko napadat, po celém hřišti brání jeden na jednoho. S míčem jsou kvalitní a dynamičtí. V posledních dvou letech jde o nejlepší tým v Evropě.“
A co v těch následujících sezonách?
Nikoho nepřekvapí, pokud bude pařížský soubor válcovat konkurenci doma a v Evropě i nadále.
PSG přes léto zásadně neoslabilo. Ofenzivu sice opustili Barcola, Ramos nebo Kolo Muani, místo nich přišlo zajímavé křídlo Akliouche nebo střelec zlatého gólu na nedávném mistrovství světa Ferran Torres, který v Manchesteru odmítl vyšší výhru zfušovanou penaltou v závěrečných minutách.
Dál v kabině PSG sedí bombarďáci Dembélé, Doué, Kvaracchelija nebo neunavitelný Hakimi. V základu proti City nastoupili jen dva třicátníci - středopolař Ruiz (30) a kapitán Marquinhos (32). Tým rozhodně není za zenitem.
Naopak zůstává supersilný. Sehraný. Soustředěný. A hlavně hladový.
Všimli jste si i doma v obýváku při sledování přenosu z Manchesteru, jak Enrique reagoval, když jeho tým ve druhé půli zarazil domácí vzepětí a Akliouche s kopou kliky zvýšil na důležitých 4:1. Euforie? Úleva? Kdepak. Zatímco pár spoluhráčů pelášilo za šťastným střelcem, kouč PSG už zbytku týmu emotivně předával taktické pokyny.
Když započítáte úvodní kanonádu 6:1 proti Slovanu Bratislava, nasázeli francouzští obhájci trofeje už deset gólů. Podobná palba při rozjezdu soutěže se povedla jen Dortmundu, Bayernu a Realu. Madridský gigant mimochodem zůstává jedinou značkou, která v novodobé historii miliardářské soutěže triumfovala třikrát v řadě. Může jej napodobit PSG?
„Mají neuvěřitelný tým,“ hodnotí expert BBC a někdejší hráč Premier League Chris Sutton. „Navíc je na úplně jiné úrovni. City v první půli naprosto přejeli, jeho hráči si nebyli schopní ani kloudně přihrát. Pro City to byl drtivý výprask.“
City spíš než pracháče povýšenecky ignorující regule chvílemi připomínali zmatené vandráky, který nevědí, jak mají fotbalovému fičáku čelit.
Středeční večer posloužil i jako vzkaz pro soupeře, že PSG se po klopotném startu sezony zase zahřívá. „Vždyť nejde odehrát 70 zápasů za sezonu,“ namítl Dembélé, proč PSG obětovalo výsledky na přelomu srpna a září. „A teď jedeme... do Le Havre?“
Omyl. PSG míří o víkendu na ligový duel do Štrasburku.
Vlastně to ale demonstruje rozpoložení PSG.
Neřeší, proti komu stojí. Když se rozjedou, vyškolí kohokoli.