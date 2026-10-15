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PSG cvičilo boháče ze City a fotbal řeší: Najde se někdo, kdo je zastaví?

Jan Daněk
  14:30
Abdukodir Khusanov z Manchesteru City proti Desire Douemu z PSG.

Abdukodir Khusanov z Manchesteru City proti Desire Douemu z PSG. | foto: Reuters

Trenér PSG Luis Enrique reaguje v zápase s Manchesterem City.
Trenér PSG Luis Enrique reaguje v zápase s Manchesterem City.
Trenér PSG Luis Enrique reaguje v zápase s Manchesterem City.
Erling Haaland hlavou snižuje proti PSG.
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Zahřívali se docela pomalu. V úvodních třech duelech francouzské ligy ani jednou obhájci z PSG nezvítězili. „Je nám fuk, jestli o nás lidé pochybovali. Pořád je říjen, připravujeme se na druhou polovinu sezony,“ ujistil před kamerou Canal+ Ousmane Dembélé. Ve středu se spoluhráči připomněli, co dokážou. Ve šlágru Ligy mistrů vycvičili Manchester City před jeho vlastními fanoušky 4:2.

„Byl to vzrušující a neuvěřitelný zápas v hektickém tempu,“ vydechl kouč Pařížanů Luis Enrique. Po dosavadním vrcholu rozjíždějící se Champions League si fotbal klade několik zásadních otázek.

„Může někdo PSG zastavit, aby soutěž neovládli potřetí za sebou?“ ptá se respektovaný The Athletic. A BBC navazuje: „Buduje se nejúžasnější evropská dynastie?“

Famózní obrat! Real v sedmi minutách okradl Řím. PSG ve šlágru LM přehrálo City

Po drtivém poločasu na Etihad Stadium vedli hosté z Paříže už 3:0. Jen určité zlepšení dlouho zaraženého City po půli zabránilo křiklavějšímu debaklu. Přesto PSG aktuálního lídra Premier League přemohlo přesvědčivým výsledkem.

„City nás mohlo porazit, kdyby využilo své šance,“ upozorňoval kouč Enrique. „Pod novým trenérem hraje opravdu dobře.“

Za slovy španělského stratéga hledejte povahu maximalisty, který se neuspokojí. A taky úctu k trenérskému protějšku Enzu Marescovi, který poklony vracel: „Moc rád hraju proti PSG. Jsou odvážní. Chtějí vysoko napadat, po celém hřišti brání jeden na jednoho. S míčem jsou kvalitní a dynamičtí. V posledních dvou letech jde o nejlepší tým v Evropě.“

Vyhrají fotbalisté PSG Ligu mistrů potřetí za sebou?

A co v těch následujících sezonách?

Nikoho nepřekvapí, pokud bude pařížský soubor válcovat konkurenci doma a v Evropě i nadále.

PSG přes léto zásadně neoslabilo. Ofenzivu sice opustili Barcola, Ramos nebo Kolo Muani, místo nich přišlo zajímavé křídlo Akliouche nebo střelec zlatého gólu na nedávném mistrovství světa Ferran Torres, který v Manchesteru odmítl vyšší výhru zfušovanou penaltou v závěrečných minutách.

Vitinha se raduje z gólu na půdě Manchesteru City.

Dál v kabině PSG sedí bombarďáci Dembélé, Doué, Kvaracchelija nebo neunavitelný Hakimi. V základu proti City nastoupili jen dva třicátníci - středopolař Ruiz (30) a kapitán Marquinhos (32). Tým rozhodně není za zenitem.

Naopak zůstává supersilný. Sehraný. Soustředěný. A hlavně hladový.

Všimli jste si i doma v obýváku při sledování přenosu z Manchesteru, jak Enrique reagoval, když jeho tým ve druhé půli zarazil domácí vzepětí a Akliouche s kopou kliky zvýšil na důležitých 4:1. Euforie? Úleva? Kdepak. Zatímco pár spoluhráčů pelášilo za šťastným střelcem, kouč PSG už zbytku týmu emotivně předával taktické pokyny.

Když započítáte úvodní kanonádu 6:1 proti Slovanu Bratislava, nasázeli francouzští obhájci trofeje už deset gólů. Podobná palba při rozjezdu soutěže se povedla jen Dortmundu, Bayernu a Realu. Madridský gigant mimochodem zůstává jedinou značkou, která v novodobé historii miliardářské soutěže triumfovala třikrát v řadě. Může jej napodobit PSG?

„Mají neuvěřitelný tým,“ hodnotí expert BBC a někdejší hráč Premier League Chris Sutton. „Navíc je na úplně jiné úrovni. City v první půli naprosto přejeli, jeho hráči si nebyli schopní ani kloudně přihrát. Pro City to byl drtivý výprask.“

Trenér PSG Luis Enrique reaguje v zápase s Manchesterem City.

City spíš než pracháče povýšenecky ignorující regule chvílemi připomínali zmatené vandráky, který nevědí, jak mají fotbalovému fičáku čelit.

Středeční večer posloužil i jako vzkaz pro soupeře, že PSG se po klopotném startu sezony zase zahřívá. „Vždyť nejde odehrát 70 zápasů za sezonu,“ namítl Dembélé, proč PSG obětovalo výsledky na přelomu srpna a září. „A teď jedeme... do Le Havre?“

Omyl. PSG míří o víkendu na ligový duel do Štrasburku.

Vlastně to ale demonstruje rozpoložení PSG.

Neřeší, proti komu stojí. Když se rozjedou, vyškolí kohokoli.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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3. kolo

Sabah Baku vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 8.17
  • 5.88
  • 1.29
Fenerbahce Istanbul vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 1.62
  • 4.14
  • 4.89
Stuttgart vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.85
  • 3.85
  • 2.21
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.39
  • 4.28
  • 2.43
Neapol vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.58
  • 4.48
  • 4.85
Manchester City vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.06
  • 13.70
  • 30.00
Liverpool vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.48
  • 4.66
  • 5.79
FC Porto vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.73
  • 4.19
  • 4.05
AS Řím vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.14
  • 8.73
  • 15.10
Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.28
  • 3.71
  • 2.81
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 10:3 6
2. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
3. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
4. StuttgartStuttgart 2 2 0 0 6:1 6
5. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 8:4 6
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
7. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
9. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
10. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
11. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
12. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
13. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
14. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
15. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
16. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
17. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:4 3
18. Borussia DortmundDortmund 2 1 0 1 3:3 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 2:3 3
21. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
22. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
23. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
24. Bodo/GlimtBodo/Glimt 2 1 0 1 1:5 3
25. AS ŘímAS Řím 2 0 1 1 4:5 1
26. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
27. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 0 1 1 1:7 1
29. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
30. FC PortoPorto 2 0 0 2 2:5 0
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
32. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
33. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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