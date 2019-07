Mladá Boleslav vyzve v Evropské lize kazašský Šymkent s Mehanovičem

První předkolo fotbalové Evropské ligy - odvety další zápasy Tobol Kostanaj (Kaz.) - Jeunesse Esch (Luc.) 1:1, první zápas 0:0, postoupil Esch

Kajrat Almaty - Široki Brijeg (Bos.) 2:1, první zápas 2:1, postoupilo Almaty

FK Makedonija - Alaškert (Arm.) 0:3, první zápas 1:3, postoupil Alaškert

Teuta (Alb.) - Ventspils (Lot.) 1:0, první zápas 0:3, postoupil Ventspils

Inter Turku - Bröndby 2:0, první zápas 1:4, postoupilo Bröndby

Rovaniemi - Aberdeen 1:2, první zápas 1:2, postoupil Aberdeen

Riga - Olimpija Lublaň 0:2, první zápas 3:2, postoupila Lublaň

Craiova 1948 - Sabail (Ázerb.) 3:2, první zápas 3:2, postoupila Craiova

Levadia Tallinn - Stjarnan (Isl.) 3:2 po prodl., první zápas 1:2, postoupil Stjarnan

Dinamo Minsk - Liepaja (Lot.) 1:2, první zápas 1:1, postoupila Liepaja

Levski Sofia - Ružomberok 2:0, první zápas 2:0, postoupil Levski

Haugesund (Nor.) - Cliftonville (Sev. Ir.) 5:1, první zápas 1:0, postoupil Haugesund

Petrocub-Hincesti (Mold.) - AEK Larnaka 0:1, první zápas 0:1, postoupila Larnaka

Apollon Limassol - Žalgiris Kaunas 4:0, první zápas 2:0, postoupil Limassol

Žalgiris Vilnius - Honvéd Budapešť 1:1, první zápas 1:3, postoupil Honvéd

Neftči Baku - Nisporeni (Mold.) 6:0, první zápas 3:0, postoupilo Baku

Zrinjski Mostar (Bos.) - Akademija Panděv (Sev. Mak.) 3:0, první zápas 3:0, postoupil Mostar

Milsami Orhei (Mold.) - FCSB (Rum.) 1:2, první zápas 1:2, postoupil FCSB

Vaduz - Breidablik (Isl.) 2:1, první zápas 0:0, postoupil Vaduz

Cracovia Krakov - Dunajská Streda 1:1, první zápas 1:1, prodlužuje se. 19:30 Hapoel Beerševa - Laci (Alb.), Engordany (And.) - Dinamo Tbilisi, Progres (Luc.) - Cork, 20:00 Norrköping - Saint Patrick's (Ir.), Hibernians (Mal.) - Soligorsk (Běl.), Fehérvár - Zeta (Č. Hora), B36 Tórshavn (Faer. ostr.) - Crusaders (Sev. Ir.), Kukësi (Alb.) - Debrecín, Mura (Slovin.) - Maccabi Haifa, Hajduk Split - Gzira (Mal.), 20:30 Škupin (Sev. Mak.) - Pjunik (Arm.), Vitebsk (Běl.) - Kuopio, 20:45 Glasgow Rangers - St. Joseph's (Gibr.), Budučnost Podgorica - Narva Trans (Est.), Runavík (Faer. ostr.) - Malmö, Domžale (Slovin.) - Balzan (Mal.), Spartak Trnava - Radnik Bijeljina (Bos.), Radnički Niš - Flora (Est.), Kilmarnock - Connah's Quay Nomads (Wal.), 21:00 Legia Varšava - Europa (Gibr.), Reykjavík - Molde (Nor.), Shamrock Rovers (Ir.) - Brann Bergen.