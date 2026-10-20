Provokuje, sápal se po něm Šulc. Proč může vlasatý živel nastoupit proti Slavii?

Vzpomínáte?
Pořád to nejsou ani dva měsíce, kdy se Fenerbahce po výsledcích 2:1 a 1:1 v závěrečném předkole s Lyonem radovalo po 18 letech z postupu do hlavní fáze Ligy mistrů. Radost okázale dával ve Francii najevo i sedmadvacetiletý Francouz v tureckých službách.
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Klidnili ho spoluhráči i protihráči. Marně. Stejně zas a znovu dráždil diváky na tribunách. „Allez l’OM!“ křičel a odkazoval na velkého lyonského rivala Olympique Marseille, za který kudrnáč s ostrými rysy v obličeji tři sezony hrál.
„Uráželi mou rodinu a matku během celého zápasu,“ dušoval se Guendouzi, proč obecenstvo provokoval. Výbojný středopolař nakonec způsobil konflikt, který se strhl při odchodu ze hřiště.
Lyon sahasında skandal saldırı! Maç sonu çıkan olaylardan yeni görüntüler geldi. Guendouzi’nin sevincini kutladığı anlarda Lyonlu futbolcular saldırıya geçiyor. Bu sırada Fenerbahçeli futbolcular, takım arkadaşları Guendouzi’yi adeta güvenlik görevlisi gibi koruyorlar. Guendouzi, çıkış tüneline yöneldiği anlarda uçan tekmeli saldırıya maruz kalıyor. Görüntü kaynağı: MrBati— Aykırı (@aykiri) August 26, 2026
A disciplinárka UEFA rozdávala tresty.
A konkrétně Guendouzi vyfasoval flastr 50 tisíc eur a navrch distanc na čtyři zápasy.
Původně tak měl chybět i v úterním duelu od 18.45 na zmodernizovaném Chobani Stadium proti pražské Slavii, protože Fenerbahce od jeho úletu v Lize mistrů hrálo s AS Řím (1:1) a Aston Villou (0:6).
Už v Anglii ovšem Guendouzi nastoupil. Proč?
Je potřeba si detailně rozpitvat jeho postih. Čtyřzápasový trest se skládal ze dvou zápasů nepodmíněné a dvou podmíněně. Fenerbahce se proti rozhodnutí disciplinárky odvolalo a UEFA přihlédla k turecké argumentaci, aby posuzovala „konflikt v celém kontextu“.
Guendouzimu snížila trest na jeden zápas nepodmíněně a dva podmíněně, který nyní vyprší v mači se Slavií.
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Je to vítaná zpráva pro trenéra Kartala, pro něhož je Francouz s marockými kořeny nepostradatelným mužem ve středu pole. V základu odehrál v aktuální sezoně vše. Až mač s AS Řím. A jeho možné nasazení není příznivá zpráva pro Slavii.
Vzpomínáte? Guendouzi například loni na jaře v dresu Lazia gólem přispěl k plzeňskému vyřazení (2:1 a 1:1) v osmifinále Evropské ligy. Teď čeká další český tým živel, který se umí dostat pod kůži. Emotivní typ, který shodou okolností mají v oblibě i trenéři z Edenu.
Guendouzi umí náramně pracovat s míčem a ještě líp s prostorem. Koneckonců i proto jej v devatenácti z Lorientu vykoupil Arsenal. Spojení Gunners a Francouzů se historicky osvědčilo, Guendouzi se ještě jako teenager zabydlel v sestavě. Postupně ale přestal zapadat a po nástupu trenéra Artety před Vánoci 2019 se jeho pozice zhoršovala.
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Španělskému kouči vadila nedisciplinovanost a nepoddajné chování. Za příklad slouží duel Premier League proti Brightonu, při němž Guendouzi opakovaně klavíroval do soupeře Neila Maupaye. „Ten Francouz pořád mluvil o penězích, že jich má víc než já. Taky o Arsenalu, že jsme oproti němu nic,“ přibližoval tehdejší útočník Brightonu.
Právě on nakonec ligový duel v létě 2020 trefou v 90. minutě rozhodl o výsledku 2:1. „Věděl jsem, že dám gól a pak mu řeknu: Ty máš peníze, ale já výhru,“ líčil Maupay a vzkázal Guendouzimu: „Ukázals nulovou pokoru.“
Arteta v příštím zápase mladého záložníka nenominoval k utkání, čímž v podstatě začal jeho londýnské odcházení. Guendouzi hostoval v Herthě Berlín a Olympique Marseille, který ho nakonec vykoupil. Před odchodem do Turecka stihl ještě dva roky v Laziu.
A teď je v Istanbulu, kam dorazila Slavia. Co předvede proti ní?