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Provokuje, sápal se po něm Šulc. Proč může vlasatý živel nastoupit proti Slavii?

Jan Daněk
  14:30
Matteo Guendouzi slaví postup do Ligy mistrů před fanoušky Lyonu.

Matteo Guendouzi slaví postup do Ligy mistrů před fanoušky Lyonu. | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Potyčka mezi hráči Lyonu a Fenerbahce v závěrečném předkole Ligy mistrů.
Matteo Guendouzi po postupu do Ligy mistrů vyprovokoval potyčku.
Matteo Guendouzi (vlevo) z Lazia Řím stíhaný , Yacinem Adlim z AC Milán.
Záložník Matteo Guendouzi z Francie a obránce Muntasar Talbí z Tuniska během...
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Od našeho zpravodaje v Turecku - Teatrálně poskakoval, až se mu houpaly kudrnaté kadeře. Vyřvával hesla velkého rivala. Provokoval domácí fanoušky i fotbalisty. Sápal se po něm jindy klidný i Pavel Šulc. Vyvolal hromadnou potyčku, která se do kulis naleštěné Ligy mistrů absolutně nehodí. V úterý může Mattéo Guendouzi nastoupit od 18.45 v hlavní fázi soutěže proti Slavii, přestože za neurvalé způsoby od disciplinárky původně vyfasoval čtyřzápasový trest.

Vzpomínáte?

Pořád to nejsou ani dva měsíce, kdy se Fenerbahce po výsledcích 2:1 a 1:1 v závěrečném předkole s Lyonem radovalo po 18 letech z postupu do hlavní fáze Ligy mistrů. Radost okázale dával ve Francii najevo i sedmadvacetiletý Francouz v tureckých službách.

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Klidnili ho spoluhráči i protihráči. Marně. Stejně zas a znovu dráždil diváky na tribunách. „Allez l’OM!“ křičel a odkazoval na velkého lyonského rivala Olympique Marseille, za který kudrnáč s ostrými rysy v obličeji tři sezony hrál.

„Uráželi mou rodinu a matku během celého zápasu,“ dušoval se Guendouzi, proč obecenstvo provokoval. Výbojný středopolař nakonec způsobil konflikt, který se strhl při odchodu ze hřiště.

A disciplinárka UEFA rozdávala tresty.

A konkrétně Guendouzi vyfasoval flastr 50 tisíc eur a navrch distanc na čtyři zápasy.

Původně tak měl chybět i v úterním duelu od 18.45 na zmodernizovaném Chobani Stadium proti pražské Slavii, protože Fenerbahce od jeho úletu v Lize mistrů hrálo s AS Řím (1:1) a Aston Villou (0:6).

Už v Anglii ovšem Guendouzi nastoupil. Proč?

Je potřeba si detailně rozpitvat jeho postih. Čtyřzápasový trest se skládal ze dvou zápasů nepodmíněné a dvou podmíněně. Fenerbahce se proti rozhodnutí disciplinárky odvolalo a UEFA přihlédla k turecké argumentaci, aby posuzovala „konflikt v celém kontextu“.

Guendouzimu snížila trest na jeden zápas nepodmíněně a dva podmíněně, který nyní vyprší v mači se Slavií.

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Je to vítaná zpráva pro trenéra Kartala, pro něhož je Francouz s marockými kořeny nepostradatelným mužem ve středu pole. V základu odehrál v aktuální sezoně vše. Až mač s AS Řím. A jeho možné nasazení není příznivá zpráva pro Slavii.

Vzpomínáte? Guendouzi například loni na jaře v dresu Lazia gólem přispěl k plzeňskému vyřazení (2:1 a 1:1) v osmifinále Evropské ligy. Teď čeká další český tým živel, který se umí dostat pod kůži. Emotivní typ, který shodou okolností mají v oblibě i trenéři z Edenu.

Guendouzi umí náramně pracovat s míčem a ještě líp s prostorem. Koneckonců i proto jej v devatenácti z Lorientu vykoupil Arsenal. Spojení Gunners a Francouzů se historicky osvědčilo, Guendouzi se ještě jako teenager zabydlel v sestavě. Postupně ale přestal zapadat a po nástupu trenéra Artety před Vánoci 2019 se jeho pozice zhoršovala.

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Španělskému kouči vadila nedisciplinovanost a nepoddajné chování. Za příklad slouží duel Premier League proti Brightonu, při němž Guendouzi opakovaně klavíroval do soupeře Neila Maupaye. „Ten Francouz pořád mluvil o penězích, že jich má víc než já. Taky o Arsenalu, že jsme oproti němu nic,“ přibližoval tehdejší útočník Brightonu.

Právě on nakonec ligový duel v létě 2020 trefou v 90. minutě rozhodl o výsledku 2:1. „Věděl jsem, že dám gól a pak mu řeknu: Ty máš peníze, ale já výhru,“ líčil Maupay a vzkázal Guendouzimu: „Ukázals nulovou pokoru.“

Arteta v příštím zápase mladého záložníka nenominoval k utkání, čímž v podstatě začal jeho londýnské odcházení. Guendouzi hostoval v Herthě Berlín a Olympique Marseille, který ho nakonec vykoupil. Před odchodem do Turecka stihl ještě dva roky v Laziu.

A teď je v Istanbulu, kam dorazila Slavia. Co předvede proti ní?

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3. kolo

Sabah Baku vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 9.97
  • 6.25
  • 1.29
Fenerbahce Istanbul vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 1.58
  • 4.71
  • 5.39
Stuttgart vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 3.33
  • 3.99
  • 2.09
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.61
  • 4.11
  • 2.49
Neapol vs. Bodö/Glimt //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.77
  • 4.19
  • 4.44
Manchester City vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.12
  • 10.70
  • 23.10
Liverpool vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.50
  • 4.94
  • 6.13
FC Porto vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.55
  • 4.70
  • 5.81
AS Řím vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.12
  • 10.20
  • 25.20
Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.24
  • 3.84
  • 2.96
Kompletní los
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2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 10:3 6
2. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
3. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
4. StuttgartStuttgart 2 2 0 0 6:1 6
5. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 8:4 6
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
7. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
9. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
10. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
11. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
12. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
13. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
14. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
15. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
16. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
17. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:4 3
18. Borussia DortmundDortmund 2 1 0 1 3:3 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 2:3 3
21. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
22. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
23. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
24. Bodö/GlimtBodo/Glimt 2 1 0 1 1:5 3
25. AS ŘímAS Řím 2 0 1 1 4:5 1
26. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
27. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 0 1 1 1:7 1
29. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
30. FC PortoPorto 2 0 0 2 2:5 0
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
32. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
33. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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vydáno 20. října 2026

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