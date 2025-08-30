Sparta doma začíná s irským Shamrockem Rovers, který loni vyřadila v kvalifikaci Ligy mistrů. Papírově nejsložitější utkání ji čeká na konci listopadu ve Varšavě, kde narazí na místní Legii.
Rozpis zápasů Sparty v Konferenční lize
|1. kolo
|Sparta – Shamrock Rovers
|čtvrtek 2. října 2025, 21:00
|2. kolo
|Rijeka – Sparta
|čtvrtek 23. října 2025, 18:45
|3. kolo
|Sparta – Raków Čenstochová
|čtvrtek 6. listopadu 2025, 18:45
|4. kolo
|Legia Varšava – Sparta
|čtvrtek 27. listopadu 2025, 21:00
|5. kolo
|Universitatea Craiova – Sparta
|čtvrtek 11. prosince 2025, 18:45
|6. kolo
|Sparta – Aberdeen
|čtvrtek 18. prosince 2025, 21:00
Sigma Olomouc prožije premiéru v Itálii proti Fiorentině, což je dvojnásobný finalista soutěže. Následují zápasy s polskou Čenstochovou, arménským Noahem, slovinským Celje, gibraltarským Lincoln Red Imps a s dalším polským soupeřem Lechem Poznaň.
Rozpis zápasů Sigmy Olomouc v Konferenční lize
|1. kolo
|Fiorentina – Olomouc
|čtvrtek 2. října 2025, 21:00
|2. kolo
|Olomouc – Raków Čenstochová
|čtvrtek 23. října 2025, 21:00
|3. kolo
|FC Noah – Olomouc
|čtvrtek 6. listopadu 2025, 18:45
|4. kolo
|Olomouc – NK Celje
|čtvrtek 27. listopadu 2025, 18:45
|5. kolo
|Lincoln Red Imps – Olomouc
|čtvrtek 11. prosince 2025, 21:00
|6. kolo
|Olomouc – Lech Poznaň
|čtvrtek 18. prosince 2025, 21:00
Kompletní program Konferenční ligy 2025/26:
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|1. kolo
|02.10.2025
|FC Dynamo Kyjev - Crystal Palace FC
|18:45
|1. kolo
|02.10.2025
|FC Lausanne-Sport - Breiðablik
|18:45
|1. kolo
|02.10.2025
|FC Noah - HNK Rijeka
|18:45
|1. kolo
|02.10.2025
|HŠK Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps FC
|18:45
|1. kolo
|02.10.2025
|Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans F.C.
|18:45
|1. kolo
|02.10.2025
|KKS Lech Poznaň - SK Rapid
|18:45
|1. kolo
|02.10.2025
|KuPS Kuopio - FC Drita
|18:45
|1. kolo
|02.10.2025
|Omonia Nikósie - 1. FSV Mainz 05
|18:45
|1. kolo
|02.10.2025
|Rayo Vallecano Madrid - KF Shkëndija
|18:45
|1. kolo
|02.10.2025
|Aberdeen FC - FC Šachtar Doněck
|21:00
|1. kolo
|02.10.2025
|AC Sparta Praha - Shamrock Rovers FC
|21:00
|1. kolo
|02.10.2025
|ACF Fiorentina - SK Sigma Olomouc
|21:00
|1. kolo
|02.10.2025
|AEK Larnaka FC - AZ Alkmaar
|21:00
|1. kolo
|02.10.2025
|Legia Varšava - Samsunspor FC
|21:00
|1. kolo
|02.10.2025
|NK Celje - AEK Athény
|21:00
|1. kolo
|02.10.2025
|Raków Częstochowa - Universitatea Craiova
|21:00
|1. kolo
|02.10.2025
|Shelbourne FC - BK Häcken
|21:00
|1. kolo
|02.10.2025
|ŠK Slovan Bratislava - Strasbourg
|21:00
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|2. kolo
|23.10.2025
|AEK Athény - Aberdeen FC
|18:45
|2. kolo
|23.10.2025
|BK Häcken - Rayo Vallecano Madrid
|18:45
|2. kolo
|23.10.2025
|Breiðablik - KuPS Kuopio
|18:45
|2. kolo
|23.10.2025
|FC Šachtar Doněck - Legia Varšava
|18:45
|2. kolo
|23.10.2025
|FC Drita - Omonia Nikósie
|18:45
|2. kolo
|23.10.2025
|HNK Rijeka - AC Sparta Praha
|18:45
|2. kolo
|23.10.2025
|KF Shkëndija - Shelbourne FC
|18:45
|2. kolo
|23.10.2025
|Strasbourg - Jagiellonia Białystok
|18:45
|2. kolo
|23.10.2025
|SK Rapid Vídeň - ACF Fiorentina
|18:45
|2. kolo
|23.10.2025
|1. FSV Mainz 05 - HŠK Zrinjski Mostar
|21:00
|2. kolo
|23.10.2025
|AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava
|21:00
|2. kolo
|23.10.2025
|Crystal Palace FC - AEK Larnaka
|21:00
|2. kolo
|23.10.2025
|Hamrun Spartans F.C. - FC Lausanne-Sport
|21:00
|2. kolo
|23.10.2025
|Lincoln Red Imps FC - KKS Lech Poznań
|21:00
|2. kolo
|23.10.2025
|Samsunspor FC - FC Dynamo Kyjev
|21:00
|2. kolo
|23.10.2025
|Shamrock Rovers FC - NK Celje
|21:00
|2. kolo
|23.10.2025
|SK Sigma Olomouc - Raków Częstochowa
|21:00
|2. kolo
|23.10.2025
|Universitatea Craiova - FC Noah
|21:00
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|3. kolo
|06.11.2025
|1. FSV Mainz 05 - ACF Fiorentina
|18:45
|3. kolo
|06.11.2025
|AC Sparta Praha - Raków Częstochowa
|18:45
|3. kolo
|06.11.2025
|AEK Athény - Shamrock Rovers FC
|18:45
|3. kolo
|06.11.2025
|AEK Larnaka FC - Aberdeen FC
|18:45
|3. kolo
|06.11.2025
|FC Šachtar Doněck - Breiðablik
|18:45
|3. kolo
|06.11.2025
|FC Noah - SK Sigma Olomouc
|18:45
|3. kolo
|06.11.2025
|KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava
|18:45
|3. kolo
|06.11.2025
|NK Celje - Legia Varšava
|18:45
|3. kolo
|06.11.2025
|Samsunspor FC - Hamrun Spartans F.C.
|18:45
|3. kolo
|06.11.2025
|BK Häcken - Strasbourg
|21:00
|3. kolo
|06.11.2025
|Crystal Palace FC - AZ Alkmaar
|21:00
|3. kolo
|06.11.2025
|FC Lausanne-Sport - Omonia Nikósie
|21:00
|3. kolo
|06.11.2025
|FC Dynamo Kyjev - HŠK Zrinjski Mostar
|21:00
|3. kolo
|06.11.2025
|KF Shkëndija - Jagiellonia Białystok
|21:00
|3. kolo
|06.11.2025
|Lincoln Red Imps FC - HNK Rijeka
|21:00
|3. kolo
|06.11.2025
|Rayo Vallecano Madrid - KKS Lech Poznań
|21:00
|3. kolo
|06.11.2025
|Shelbourne FC - FC Drita
|21:00
|3. kolo
|06.11.2025
|SK Rapid Vídeň - Universitatea Craiova
|21:00
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|4. kolo
|27.11.2025
|AZ Alkmaar - Shelbourne FC
|18:45
|4. kolo
|27.11.2025
|Hamrun Spartans F.C. - Lincoln Red Imps FC
|18:45
|4. kolo
|27.11.2025
|HŠK Zrinjski Mostar - BK Häcken
|18:45
|4. kolo
|27.11.2025
|KKS Lech Poznaň - FC Lausanne-Sport
|18:45
|4. kolo
|27.11.2025
|Omonia Nikósie - FC Dynamo Kyjev
|18:45
|4. kolo
|27.11.2025
|Raków Częstochowa - SK Rapid Vídeň
|18:45
|4. kolo
|27.11.2025
|SK Sigma Olomouc - NK Celje
|18:45
|4. kolo
|27.11.2025
|Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05
|18:45
|4. kolo
|27.11.2025
|ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano Madrid
|18:45
|4. kolo
|27.11.2025
|Aberdeen FC - FC Noah
|21:00
|4. kolo
|27.11.2025
|ACF Fiorentina - AEK Athény
|21:00
|4. kolo
|27.11.2025
|Breiðablik - Samsunspor FC
|21:00
|4. kolo
|27.11.2025
|FC Drita - KF Shkëndija
|21:00
|4. kolo
|27.11.2025
|HNK Rijeka - AEK Larnaka FC
|21:00
|4. kolo
|27.11.2025
|Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio
|21:00
|4. kolo
|27.11.2025
|Legia Varšava - AC Sparta Praha
|21:00
|4. kolo
|27.11.2025
|Strasbourg - Crystal Palace FC
|21:00
|4. kolo
|27.11.2025
|Shamrock Rovers FC - FC Šachtar Doněck
|21:00
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|5. kolo
|11.12.2025
|ACF Fiorentina - FC Dynamo Kyjev
|18:45
|5. kolo
|11.12.2025
|BK Häcken - AEK Larnaka FC
|18:45
|5. kolo
|11.12.2025
|Breiðablik - Shamrock Rovers FC
|18:45
|5. kolo
|11.12.2025
|FC Drita - AZ Alkmaar
|18:45
|5. kolo
|11.12.2025
|FC Noah - Legia Varšava
|18:45
|5. kolo
|11.12.2025
|Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano Madrid
|18:45
|5. kolo
|11.12.2025
|KF Shkëndija - ŠK Slovan Bratislava
|18:45
|5. kolo
|11.12.2025
|Samsunspor FC - AEK Athény
|18:45
|5. kolo
|11.12.2025
|Universitatea Craiova - AC Sparta Praha
|18:45
|5. kolo
|11.12.2025
|Aberdeen FC - Strasbourg
|21:00
|5. kolo
|11.12.2025
|Hamrun Spartans F.C. - FC Šachtar Doněck
|21:00
|5. kolo
|11.12.2025
|HNK Rijeka - NK Celje
|21:00
|5. kolo
|11.12.2025
|KKS Lech Poznaň - 1. FSV Mainz 05
|21:00
|5. kolo
|11.12.2025
|KuPS Kuopio - FC Lausanne-Sport
|21:00
|5. kolo
|11.12.2025
|Lincoln Red Imps FC - SK Sigma Olomouc
|21:00
|5. kolo
|11.12.2025
|Raków Częstochowa - HŠK Zrinjski Mostar
|21:00
|5. kolo
|11.12.2025
|Shelbourne FC - Crystal Palace FC
|21:00
|5. kolo
|11.12.2025
|SK Rapid Vídeň - Omonia Nikósie
|21:00
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|6. kolo
|18.12.2025
|1. FSV Mainz 05 - Samsunspor FC
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|AC Sparta Praha - Aberdeen FC
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|AEK Athény - Universitatea Craiova
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|AEK Larnaka FC - KF Shkëndija
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|Crystal Palace FC - KuPS Kuopio
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|FC Šachtar Doněck - HNK Rijeka
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|FC Dynamo Kyjev - FC Noah
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|FC Lausanne-Sport - ACF Fiorentina
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|HŠK Zrinjski Mostar - SK Rapid Vídeň
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|Legia Varšava - Lincoln Red Imps FC
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|NK Celje - Shelbourne FC
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|Omonia Nikósie - Raków Częstochowa
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|Strasbourg - Breiðablik
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|Rayo Vallecano Madrid - FC Drita
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|Shamrock Rovers FC - Hamrun Spartans F.C.
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|SK Sigma Olomouc - KKS Lech Poznaň
|21:00
|6. kolo
|18.12.2025
|ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken
|21:00
Co následuje po skončení ligové fáze?
- 24 nejlepších týmů z ligové fáze postupuje do play-off.
- Nejlepších 8 týmů postupuje přímo do osmifinále.
- Týmy na 9. až 24. místě se utkají v předkole play-off.
- V osmifinále hrají týmy dvojzápasy, přičemž týmy, které skončily v ligové fázi v první osmičce (nasazené týmy), hrají odvetu doma.
- Po osmifinále následují čtvrtfinále a semifinále, rovněž dvojzápasy doma/venku.
- Finále je hrané jedno utkání na neutrálním hřišti.
- Vyřazovací fáze začíná v únoru, finále se odehraje 27. května 2026 v německém Lipsku na stadionu Red Bull Arena. Tento stadion pojme 47 000 diváků a je známý například z mistrovství světa 2006 a Eura 2024.
Kde sledovat zápasy Konferenční ligy?
V České republice vysílají Konferenční ligu stanice Nova Sport 5, Sport 1, Sport 2 a Sport 3.
Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink