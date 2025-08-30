Program Konferenční ligy: Sparta začíná i končí doma, Olomouc má na úvod favorita

Sparťanští fotbalisté podzim v Konferenční lize odstartují i ukončí doma na Letné. Postupně je čekají zápasy s Shamrockem Rovers, Rijekou, Čenstochovou, Legií, Craiovou a Aberdeenem. Přesný rozpis zápasů zná také Sigma Olomouc.

Veljko Birmančevič padá po souboji s bránícím hráček Dukly. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Sparta doma začíná s irským Shamrockem Rovers, který loni vyřadila v kvalifikaci Ligy mistrů. Papírově nejsložitější utkání ji čeká na konci listopadu ve Varšavě, kde narazí na místní Legii.

Rozpis zápasů Sparty v Konferenční lize
1. koloSparta – Shamrock Roversčtvrtek 2. října 2025, 21:00
2. koloRijeka – Spartačtvrtek 23. října 2025, 18:45
3. koloSparta – Raków Čenstochováčtvrtek 6. listopadu 2025, 18:45
4. koloLegia Varšava – Spartačtvrtek 27. listopadu 2025, 21:00
5. koloUniversitatea Craiova – Spartačtvrtek 11. prosince 2025, 18:45
6. koloSparta – Aberdeenčtvrtek 18. prosince 2025, 21:00

Sigma Olomouc prožije premiéru v Itálii proti Fiorentině, což je dvojnásobný finalista soutěže. Následují zápasy s polskou Čenstochovou, arménským Noahem, slovinským Celje, gibraltarským Lincoln Red Imps a s dalším polským soupeřem Lechem Poznaň.

Rozpis zápasů Sigmy Olomouc v Konferenční lize
1. koloFiorentina – Olomoucčtvrtek 2. října 2025, 21:00
2. koloOlomouc – Raków Čenstochováčtvrtek 23. října 2025, 21:00
3. koloFC Noah – Olomoucčtvrtek 6. listopadu 2025, 18:45
4. koloOlomouc – NK Celječtvrtek 27. listopadu 2025, 18:45
5. koloLincoln Red Imps – Olomoucčtvrtek 11. prosince 2025, 21:00
6. koloOlomouc – Lech Poznaňčtvrtek 18. prosince 2025, 21:00

Kompletní program Konferenční ligy 2025/26:

KoloDatumZápasČas
1. kolo02.10.2025FC Dynamo Kyjev - Crystal Palace FC18:45
1. kolo02.10.2025FC Lausanne-Sport - Breiðablik18:45
1. kolo02.10.2025FC Noah - HNK Rijeka18:45
1. kolo02.10.2025HŠK Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps FC18:45
1. kolo02.10.2025Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans F.C.18:45
1. kolo02.10.2025KKS Lech Poznaň - SK Rapid18:45
1. kolo02.10.2025KuPS Kuopio - FC Drita18:45
1. kolo02.10.2025Omonia Nikósie - 1. FSV Mainz 0518:45
1. kolo02.10.2025Rayo Vallecano Madrid - KF Shkëndija18:45
1. kolo02.10.2025Aberdeen FC - FC Šachtar Doněck21:00
1. kolo02.10.2025AC Sparta Praha - Shamrock Rovers FC21:00
1. kolo02.10.2025ACF Fiorentina - SK Sigma Olomouc21:00
1. kolo02.10.2025AEK Larnaka FC - AZ Alkmaar21:00
1. kolo02.10.2025Legia Varšava - Samsunspor FC21:00
1. kolo02.10.2025NK Celje - AEK Athény21:00
1. kolo02.10.2025Raków Częstochowa - Universitatea Craiova21:00
1. kolo02.10.2025Shelbourne FC - BK Häcken21:00
1. kolo02.10.2025ŠK Slovan Bratislava - Strasbourg21:00
KoloDatumZápasČas
2. kolo23.10.2025AEK Athény - Aberdeen FC18:45
2. kolo23.10.2025BK Häcken - Rayo Vallecano Madrid18:45
2. kolo23.10.2025Breiðablik - KuPS Kuopio18:45
2. kolo23.10.2025FC Šachtar Doněck - Legia Varšava18:45
2. kolo23.10.2025FC Drita - Omonia Nikósie18:45
2. kolo23.10.2025HNK Rijeka - AC Sparta Praha18:45
2. kolo23.10.2025KF Shkëndija - Shelbourne FC18:45
2. kolo23.10.2025Strasbourg - Jagiellonia Białystok18:45
2. kolo23.10.2025SK Rapid Vídeň - ACF Fiorentina18:45
2. kolo23.10.20251. FSV Mainz 05 - HŠK Zrinjski Mostar21:00
2. kolo23.10.2025AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava21:00
2. kolo23.10.2025Crystal Palace FC - AEK Larnaka21:00
2. kolo23.10.2025Hamrun Spartans F.C. - FC Lausanne-Sport21:00
2. kolo23.10.2025Lincoln Red Imps FC - KKS Lech Poznań21:00
2. kolo23.10.2025Samsunspor FC - FC Dynamo Kyjev21:00
2. kolo23.10.2025Shamrock Rovers FC - NK Celje21:00
2. kolo23.10.2025SK Sigma Olomouc - Raków Częstochowa21:00
2. kolo23.10.2025Universitatea Craiova - FC Noah21:00
KoloDatumZápasČas
3. kolo06.11.20251. FSV Mainz 05 - ACF Fiorentina18:45
3. kolo06.11.2025AC Sparta Praha - Raków Częstochowa18:45
3. kolo06.11.2025AEK Athény - Shamrock Rovers FC18:45
3. kolo06.11.2025AEK Larnaka FC - Aberdeen FC18:45
3. kolo06.11.2025FC Šachtar Doněck - Breiðablik18:45
3. kolo06.11.2025FC Noah - SK Sigma Olomouc18:45
3. kolo06.11.2025KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava18:45
3. kolo06.11.2025NK Celje - Legia Varšava18:45
3. kolo06.11.2025Samsunspor FC - Hamrun Spartans F.C.18:45
3. kolo06.11.2025BK Häcken - Strasbourg21:00
3. kolo06.11.2025Crystal Palace FC - AZ Alkmaar21:00
3. kolo06.11.2025FC Lausanne-Sport - Omonia Nikósie21:00
3. kolo06.11.2025FC Dynamo Kyjev - HŠK Zrinjski Mostar21:00
3. kolo06.11.2025KF Shkëndija - Jagiellonia Białystok21:00
3. kolo06.11.2025Lincoln Red Imps FC - HNK Rijeka21:00
3. kolo06.11.2025Rayo Vallecano Madrid - KKS Lech Poznań21:00
3. kolo06.11.2025Shelbourne FC - FC Drita21:00
3. kolo06.11.2025SK Rapid Vídeň - Universitatea Craiova21:00
KoloDatumZápasČas
4. kolo27.11.2025AZ Alkmaar - Shelbourne FC18:45
4. kolo27.11.2025Hamrun Spartans F.C. - Lincoln Red Imps FC18:45
4. kolo27.11.2025HŠK Zrinjski Mostar - BK Häcken18:45
4. kolo27.11.2025KKS Lech Poznaň - FC Lausanne-Sport18:45
4. kolo27.11.2025Omonia Nikósie - FC Dynamo Kyjev18:45
4. kolo27.11.2025Raków Częstochowa - SK Rapid Vídeň18:45
4. kolo27.11.2025SK Sigma Olomouc - NK Celje18:45
4. kolo27.11.2025Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 0518:45
4. kolo27.11.2025ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano Madrid18:45
4. kolo27.11.2025Aberdeen FC - FC Noah21:00
4. kolo27.11.2025ACF Fiorentina - AEK Athény21:00
4. kolo27.11.2025Breiðablik - Samsunspor FC21:00
4. kolo27.11.2025FC Drita - KF Shkëndija21:00
4. kolo27.11.2025HNK Rijeka - AEK Larnaka FC21:00
4. kolo27.11.2025Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio21:00
4. kolo27.11.2025Legia Varšava - AC Sparta Praha21:00
4. kolo27.11.2025Strasbourg - Crystal Palace FC21:00
4. kolo27.11.2025Shamrock Rovers FC - FC Šachtar Doněck21:00
KoloDatumZápasČas
5. kolo11.12.2025ACF Fiorentina - FC Dynamo Kyjev18:45
5. kolo11.12.2025BK Häcken - AEK Larnaka FC18:45
5. kolo11.12.2025Breiðablik - Shamrock Rovers FC18:45
5. kolo11.12.2025FC Drita - AZ Alkmaar18:45
5. kolo11.12.2025FC Noah - Legia Varšava18:45
5. kolo11.12.2025Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano Madrid18:45
5. kolo11.12.2025KF Shkëndija - ŠK Slovan Bratislava18:45
5. kolo11.12.2025Samsunspor FC - AEK Athény18:45
5. kolo11.12.2025Universitatea Craiova - AC Sparta Praha18:45
5. kolo11.12.2025Aberdeen FC - Strasbourg21:00
5. kolo11.12.2025Hamrun Spartans F.C. - FC Šachtar Doněck21:00
5. kolo11.12.2025HNK Rijeka - NK Celje21:00
5. kolo11.12.2025KKS Lech Poznaň - 1. FSV Mainz 0521:00
5. kolo11.12.2025KuPS Kuopio - FC Lausanne-Sport21:00
5. kolo11.12.2025Lincoln Red Imps FC - SK Sigma Olomouc21:00
5. kolo11.12.2025Raków Częstochowa - HŠK Zrinjski Mostar21:00
5. kolo11.12.2025Shelbourne FC - Crystal Palace FC21:00
5. kolo11.12.2025SK Rapid Vídeň - Omonia Nikósie21:00
KoloDatumZápasČas
6. kolo18.12.20251. FSV Mainz 05 - Samsunspor FC21:00
6. kolo18.12.2025AC Sparta Praha - Aberdeen FC21:00
6. kolo18.12.2025AEK Athény - Universitatea Craiova21:00
6. kolo18.12.2025AEK Larnaka FC - KF Shkëndija21:00
6. kolo18.12.2025AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok21:00
6. kolo18.12.2025Crystal Palace FC - KuPS Kuopio21:00
6. kolo18.12.2025FC Šachtar Doněck - HNK Rijeka21:00
6. kolo18.12.2025FC Dynamo Kyjev - FC Noah21:00
6. kolo18.12.2025FC Lausanne-Sport - ACF Fiorentina21:00
6. kolo18.12.2025HŠK Zrinjski Mostar - SK Rapid Vídeň21:00
6. kolo18.12.2025Legia Varšava - Lincoln Red Imps FC21:00
6. kolo18.12.2025NK Celje - Shelbourne FC21:00
6. kolo18.12.2025Omonia Nikósie - Raków Częstochowa21:00
6. kolo18.12.2025Strasbourg - Breiðablik21:00
6. kolo18.12.2025Rayo Vallecano Madrid - FC Drita21:00
6. kolo18.12.2025Shamrock Rovers FC - Hamrun Spartans F.C.21:00
6. kolo18.12.2025SK Sigma Olomouc - KKS Lech Poznaň21:00
6. kolo18.12.2025ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken21:00

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Co následuje po skončení ligové fáze?

  • 24 nejlepších týmů z ligové fáze postupuje do play-off.
  • Nejlepších 8 týmů postupuje přímo do osmifinále.
  • Týmy na 9. až 24. místě se utkají v předkole play-off.
  • V osmifinále hrají týmy dvojzápasy, přičemž týmy, které skončily v ligové fázi v první osmičce (nasazené týmy), hrají odvetu doma.
  • Po osmifinále následují čtvrtfinále a semifinále, rovněž dvojzápasy doma/venku.
  • Finále je hrané jedno utkání na neutrálním hřišti.
  • Vyřazovací fáze začíná v únoru, finále se odehraje 27. května 2026 v německém Lipsku na stadionu Red Bull Arena. Tento stadion pojme 47 000 diváků a je známý například z mistrovství světa 2006 a Eura 2024.

Kde sledovat zápasy Konferenční ligy?

V České republice vysílají Konferenční ligu stanice Nova Sport 5, Sport 1, Sport 2 a Sport 3.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink
