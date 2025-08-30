Program Evropské ligy: Plzeň nejdřív s Ferencvárosem, na AS Řím hraje v říjnu

Fotbalisté Viktorie Plzně vstoupí do Evropské ligy v Budapešti proti domácímu Ferencvárosi. Atraktivní utkání s AS Řím sehrají na konci října, v lednu doma přivítají FC Porto. Kompletní jízdní řád najdete v článku.

Kapitán Bartosz Kapustka z Legie Varšava a Bogdan Vatajelu z Aktobe bojují o míč v prvním předkole Evropské ligy. | foto: Profimedia.cz

Plzeň začíná i končí venku. Dva domácí zápasy sehraje v listopadu, kdy přivítá nejprve turecké Fenerbahce a po reprezentační pauze také německý Freiburg. V prosinci ji čeká cesta do Atén, v lednu pak zápasy proti Portu a v Basileji.

Rozpis zápasů Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. koloFerencváros – Plzeňčtvrtek 25. září 2025, 21:00
2. koloPlzeň – Malmöčtvrtek 2. října 2025, 18:45
3. koloAS Řím – Plzeňčtvrtek 23. října 2025, 21:00
4. koloPlzeň – Fenerbahcečtvrtek 6. listopadu 2025, 21:00
5. koloPlzeň – Freiburgčtvrtek 27. listopadu 2025, 18.45
6. koloPanathinaikos – Plzeňčtvrtek 11. prosince 2025, 21:00
7. koloPlzeň – Portočtvrtek 22. ledna 2026, 18:45
8. koloBasilej – Plzeňčtvrtek 29. ledna 2026, 21:00

Plzeň bude hrát na AS Řím, v Evropské lize vyzve i Porto, Malmö či Fenerbahce

Kompletní program Evropské ligy:

KoloDatumZápasČas
1. kolo24.09.2025FC Midtjylland - SK Sturm Graz18:45
1. kolo24.09.2025PAOK FC - Maccabi Tel-Aviv FC18:45
1. kolo24.09.2025FK Crvena Zvezda - Celtic FC21:00
1. kolo24.09.2025GNK Dinamo - Fenerbahçe SK21:00
1. kolo24.09.2025Malmö FF - PFC Ludogorets 194521:00
1. kolo24.09.2025OGC Nice - AS Roma21:00
1. kolo24.09.2025Real Betis Balompié - Nottingham Forest FC21:00
1. kolo24.09.2025SC Braga - Feyenoord21:00
1. kolo24.09.2025SC Freiburg - FC Basel 189321:00
1. kolo25.09.2025Go Ahead Eagles - Fotbal Club FCSB18:45
1. kolo25.09.2025LOSC Lille - SK Brann18:45
1. kolo25.09.2025Aston Villa FC - Bologna FC 190921:00
1. kolo25.09.2025BSC Young Boys - Panathinaikos FC21:00
1. kolo25.09.2025FC Salzburg - FC Porto21:00
1. kolo25.09.2025FC Utrecht - Olympique Lyonnais21:00
1. kolo25.09.2025Ferencvárosi TC - FC Viktoria Plzeň21:00
1. kolo25.09.2025Rangers FC - KRC Genk21:00
1. kolo25.09.2025VfB Stuttgart - Real Club Celta21:00
KoloDatumZápasČas
2. kolo02.10.2025AS Roma - LOSC Lille18:45
2. kolo02.10.2025Bologna FC 1909 - SC Freiburg18:45
2. kolo02.10.2025Celtic FC - SC Braga18:45
2. kolo02.10.2025FC Viktoria Plzeň - Malmö FF18:45
2. kolo02.10.2025Fenerbahçe SK - OGC Nice18:45
2. kolo02.10.2025Fotbal Club FCSB - BSC Young Boys18:45
2. kolo02.10.2025Panathinaikos FC - Go Ahead Eagles18:45
2. kolo02.10.2025PFC Ludogorets 1945 - Real Betis Balompié18:45
2. kolo02.10.2025SK Brann - FC Utrecht18:45
2. kolo02.10.2025FC Basel 1893 - VfB Stuttgart21:00
2. kolo02.10.2025FC Porto - FK Crvena Zvezda21:00
2. kolo02.10.2025Feyenoord - Aston Villa FC21:00
2. kolo02.10.2025KRC Genk - Ferencvárosi TC21:00
2. kolo02.10.2025Maccabi Tel-Aviv FC - GNK Dinamo21:00
2. kolo02.10.2025Nottingham Forest FC - FC Midtjylland21:00
2. kolo02.10.2025Olympique Lyonnais - FC Salzburg21:00
2. kolo02.10.2025Real Club Celta - PAOK FC21:00
2. kolo02.10.2025SK Sturm Graz - Rangers FC21:00
KoloDatumZápasČas
3. kolo23.10.2025FC Salzburg - Ferencvárosi TC18:45
3. kolo23.10.2025Fenerbahçe SK - VfB Stuttgart18:45
3. kolo23.10.2025Feyenoord - Panathinaikos FC18:45
3. kolo23.10.2025Fotbal Club FCSB - Bologna FC 190918:45
3. kolo23.10.2025Go Ahead Eagles - Aston Villa FC18:45
3. kolo23.10.2025KRC Genk - Real Betis Balompié18:45
3. kolo23.10.2025Olympique Lyonnais - FC Basel 189318:45
3. kolo23.10.2025SC Braga - FK Crvena Zvezda18:45
3. kolo23.10.2025SK Brann - Rangers FC18:45
3. kolo23.10.2025AS Roma - FC Viktoria Plzeň21:00
3. kolo23.10.2025BSC Young Boys - PFC Ludogorets 194521:00
3. kolo23.10.2025Celtic FC - SK Sturm Graz21:00
3. kolo23.10.2025LOSC Lille - PAOK FC21:00
3. kolo23.10.2025Maccabi Tel-Aviv FC - FC Midtjylland21:00
3. kolo23.10.2025Malmö FF - GNK Dinamo21:00
3. kolo23.10.2025Nottingham Forest FC - FC Porto21:00
3. kolo23.10.2025Real Club Celta - OGC Nice21:00
3. kolo23.10.2025SC Freiburg - FC Utrecht21:00
KoloDatumZápasČas
4. kolo06.11.2025FC Salzburg - Go Ahead Eagles18:45
4. kolo06.11.2025FC Basel 1893 - Fotbal Club FCSB18:45
4. kolo06.11.2025FC Midtjylland - Celtic FC18:45
4. kolo06.11.2025FC Utrecht - FC Porto18:45
4. kolo06.11.2025FK Crvena Zvezda - LOSC Lille18:45
4. kolo06.11.2025GNK Dinamo - Real Club Celta18:45
4. kolo06.11.2025Malmö FF - Panathinaikos FC18:45
4. kolo06.11.2025OGC Nice - SC Freiburg18:45
4. kolo06.11.2025SK Sturm Graz - Nottingham Forest FC18:45
4. kolo06.11.2025Aston Villa FC - Maccabi Tel-Aviv FC21:00
4. kolo06.11.2025Bologna FC 1909 - SK Brann21:00
4. kolo06.11.2025FC Viktoria Plzeň - Fenerbahçe SK21:00
4. kolo06.11.2025Ferencvárosi TC - PFC Ludogorets 194521:00
4. kolo06.11.2025PAOK FC - BSC Young Boys21:00
4. kolo06.11.2025Rangers FC - AS Roma21:00
4. kolo06.11.2025Real Betis Balompié - Olympique Lyonnais21:00
4. kolo06.11.2025SC Braga - KRC Genk21:00
4. kolo06.11.2025VfB Stuttgart - Feyenoord21:00
KoloDatumZápasČas
5. kolo27.11.2025AS Roma - FC Midtjylland18:45
5. kolo27.11.2025Aston Villa FC - BSC Young Boys18:45
5. kolo27.11.2025FC Porto - OGC Nice18:45
5. kolo27.11.2025FC Viktoria Plzeň - SC Freiburg18:45
5. kolo27.11.2025Fenerbahçe SK - Ferencvárosi TC18:45
5. kolo27.11.2025Feyenoord - Celtic FC18:45
5. kolo27.11.2025LOSC Lille - GNK Dinamo18:45
5. kolo27.11.2025PAOK FC - SK Brann18:45
5. kolo27.11.2025PFC Ludogorets 1945 - Real Club Celta18:45
5. kolo27.11.2025Bologna FC 1909 - FC Salzburg21:00
5. kolo27.11.2025FK Crvena Zvezda - Fotbal Club FCSB21:00
5. kolo27.11.2025Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart21:00
5. kolo27.11.2025KRC Genk - FC Basel 189321:00
5. kolo27.11.2025Maccabi Tel-Aviv FC - Olympique Lyonnais21:00
5. kolo27.11.2025Nottingham Forest FC - Malmö FF21:00
5. kolo27.11.2025Panathinaikos FC - SK Sturm Graz21:00
5. kolo27.11.2025Rangers FC - SC Braga21:00
5. kolo27.11.2025Real Betis Balompié - FC Utrecht21:00
KoloDatumZápasČas
6. kolo11.12.2025BSC Young Boys - LOSC Lille18:45
6. kolo11.12.2025FC Midtjylland - KRC Genk18:45
6. kolo11.12.2025FC Utrecht - Nottingham Forest FC18:45
6. kolo11.12.2025Ferencvárosi TC - Rangers FC18:45
6. kolo11.12.2025GNK Dinamo - Real Betis Balompié18:45
6. kolo11.12.2025OGC Nice - SC Braga18:45
6. kolo11.12.2025PFC Ludogorets 1945 - PAOK FC18:45
6. kolo11.12.2025SK Sturm Graz - FK Crvena Zvezda18:45
6. kolo11.12.2025VfB Stuttgart - Maccabi Tel-Aviv FC18:45
6. kolo11.12.2025Celtic FC - AS Roma21:00
6. kolo11.12.2025FC Porto - Malmö FF21:00
6. kolo11.12.2025FC Basel 1893 - Aston Villa FC21:00
6. kolo11.12.2025Fotbal Club FCSB - Feyenoord21:00
6. kolo11.12.2025Olympique Lyonnais - Go Ahead Eagles21:00
6. kolo11.12.2025Panathinaikos FC - FC Viktoria Plzeň21:00
6. kolo11.12.2025Real Club Celta - Bologna FC 190921:00
6. kolo11.12.2025SC Freiburg - FC Salzburg21:00
6. kolo11.12.2025SK Brann - Fenerbahçe SK21:00
KoloDatumZápasČas
7. kolo22.01.2026Bologna FC 1909 - Celtic FC18:45
7. kolo22.01.2026BSC Young Boys - Olympique Lyonnais18:45
7. kolo22.01.2026FC Viktoria Plzeň - FC Porto18:45
7. kolo22.01.2026Fenerbahçe SK - Aston Villa FC18:45
7. kolo22.01.2026Feyenoord - SK Sturm Graz18:45
7. kolo22.01.2026Malmö FF - FK Crvena Zvezda18:45
7. kolo22.01.2026PAOK FC - Real Betis Balompié18:45
7. kolo22.01.2026SC Freiburg - Maccabi Tel-Aviv FC18:45
7. kolo22.01.2026SK Brann - FC Midtjylland18:45
7. kolo22.01.2026AS Roma - VfB Stuttgart21:00
7. kolo22.01.2026FC Utrecht - KRC Genk21:00
7. kolo22.01.2026FC Salzburg - FC Basel 189321:00
7. kolo22.01.2026Ferencvárosi TC - Panathinaikos FC21:00
7. kolo22.01.2026GNK Dinamo - Fotbal Club FCSB21:00
7. kolo22.01.2026OGC Nice - Go Ahead Eagles21:00
7. kolo22.01.2026Rangers FC - PFC Ludogorets 194521:00
7. kolo22.01.2026Real Club Celta - LOSC Lille21:00
7. kolo22.01.2026SC Braga - Nottingham Forest FC21:00
KoloDatumZápasČas
8. kolo29.01.2026Aston Villa FC - FC Salzburg21:00
8. kolo29.01.2026Celtic FC - FC Utrecht21:00
8. kolo29.01.2026FC Porto - Rangers FC21:00
8. kolo29.01.2026FC Basel 1893 - FC Viktoria Plzeň21:00
8. kolo29.01.2026FC Midtjylland - GNK Dinamo21:00
8. kolo29.01.2026FK Crvena Zvezda - Real Club Celta21:00
8. kolo29.01.2026Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe SK21:00
8. kolo29.01.2026Go Ahead Eagles - SC Braga21:00
8. kolo29.01.2026KRC Genk - Malmö FF21:00
8. kolo29.01.2026LOSC Lille - SC Freiburg21:00
8. kolo29.01.2026Maccabi Tel-Aviv FC - Bologna FC 190921:00
8. kolo29.01.2026Nottingham Forest FC - Ferencvárosi TC21:00
8. kolo29.01.2026Olympique Lyonnais - PAOK FC21:00
8. kolo29.01.2026Panathinaikos FC - AS Roma21:00
8. kolo29.01.2026PFC Ludogorets 1945 - OGC Nice21:00
8. kolo29.01.2026Real Betis Balompié - Feyenoord21:00
8. kolo29.01.2026SK Sturm Graz - SK Brann21:00
8. kolo29.01.2026VfB Stuttgart - BSC Young Boys21:00

Jak dál po ligové fázi Evropské ligy?

  • Tabulka všech 36 týmů se seřadí podle bodů.
  • Nejlepších 8 týmů jde přímo do osmifinále.
  • 9.–24. místo hraje předkolo play-off (dvojzápas).
  • 25.–36. místo končí.

Play-off o osmifinále

  • Hrají týmy na 9.–24. místě tabulky.
  • Formát: dvojzápas (doma–venku).
  • Nasazení:
    • 9.–16. místo = nasazení
    • 17.–24. místo = nenasazení
  • Nasazený tým hraje odvetu doma.
  • Vítěz postupuje do osmifinále.

Osmifinále

  • Celkem 16 týmů
    • 8 nejlepších z ligové fáze
    • 8 vítězů play-off o osmifinále
  • Soupeře určí los
  • Formát: dvojzápas (doma–venku).

Čtvrtfinále

  • 8 vítězů osmifinále
  • Klasický los, bez nasazení
  • Dvojzápas

Semifinále

  • 4 vítězové čtvrtfinále
  • Opět los
  • Dvojzápas

Finále

  • Finále Evropské ligy 2025/26 se odehraje 20. května 2026 v Istanbulu na stadionu Besiktase.
  • Stadion má kapacitu okolo 42 tisíc diváků.
    • Hraje se pouze jeden zápas.

Kde sledovat zápasy Plzně v Evropské lize

Fotbalové zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3.

Nova Sport 5 může vysílat jeden zápas v daném kole. Má přitom právo první volby, z obou soutěží ale může vysílat jen jeden duel. Tento kanál bude přenášet také finále.

Stanice Sport1, Sport2 a Sport3 vysílají další vybraná utkání. Česká televize už soutěž nevysílá, výjimečně může některý ze zápasů zakoupit samostatně.

