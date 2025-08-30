Plzeň začíná i končí venku. Dva domácí zápasy sehraje v listopadu, kdy přivítá nejprve turecké Fenerbahce a po reprezentační pauze také německý Freiburg. V prosinci ji čeká cesta do Atén, v lednu pak zápasy proti Portu a v Basileji.
Rozpis zápasů Viktoria Plzeň v Evropské lize
|1. kolo
|Ferencváros – Plzeň
|čtvrtek 25. září 2025, 21:00
|2. kolo
|Plzeň – Malmö
|čtvrtek 2. října 2025, 18:45
|3. kolo
|AS Řím – Plzeň
|čtvrtek 23. října 2025, 21:00
|4. kolo
|Plzeň – Fenerbahce
|čtvrtek 6. listopadu 2025, 21:00
|5. kolo
|Plzeň – Freiburg
|čtvrtek 27. listopadu 2025, 18.45
|6. kolo
|Panathinaikos – Plzeň
|čtvrtek 11. prosince 2025, 21:00
|7. kolo
|Plzeň – Porto
|čtvrtek 22. ledna 2026, 18:45
|8. kolo
|Basilej – Plzeň
|čtvrtek 29. ledna 2026, 21:00
Kompletní program Evropské ligy:
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|1. kolo
|24.09.2025
|FC Midtjylland - SK Sturm Graz
|18:45
|1. kolo
|24.09.2025
|PAOK FC - Maccabi Tel-Aviv FC
|18:45
|1. kolo
|24.09.2025
|FK Crvena Zvezda - Celtic FC
|21:00
|1. kolo
|24.09.2025
|GNK Dinamo - Fenerbahçe SK
|21:00
|1. kolo
|24.09.2025
|Malmö FF - PFC Ludogorets 1945
|21:00
|1. kolo
|24.09.2025
|OGC Nice - AS Roma
|21:00
|1. kolo
|24.09.2025
|Real Betis Balompié - Nottingham Forest FC
|21:00
|1. kolo
|24.09.2025
|SC Braga - Feyenoord
|21:00
|1. kolo
|24.09.2025
|SC Freiburg - FC Basel 1893
|21:00
|1. kolo
|25.09.2025
|Go Ahead Eagles - Fotbal Club FCSB
|18:45
|1. kolo
|25.09.2025
|LOSC Lille - SK Brann
|18:45
|1. kolo
|25.09.2025
|Aston Villa FC - Bologna FC 1909
|21:00
|1. kolo
|25.09.2025
|BSC Young Boys - Panathinaikos FC
|21:00
|1. kolo
|25.09.2025
|FC Salzburg - FC Porto
|21:00
|1. kolo
|25.09.2025
|FC Utrecht - Olympique Lyonnais
|21:00
|1. kolo
|25.09.2025
|Ferencvárosi TC - FC Viktoria Plzeň
|21:00
|1. kolo
|25.09.2025
|Rangers FC - KRC Genk
|21:00
|1. kolo
|25.09.2025
|VfB Stuttgart - Real Club Celta
|21:00
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|2. kolo
|02.10.2025
|AS Roma - LOSC Lille
|18:45
|2. kolo
|02.10.2025
|Bologna FC 1909 - SC Freiburg
|18:45
|2. kolo
|02.10.2025
|Celtic FC - SC Braga
|18:45
|2. kolo
|02.10.2025
|FC Viktoria Plzeň - Malmö FF
|18:45
|2. kolo
|02.10.2025
|Fenerbahçe SK - OGC Nice
|18:45
|2. kolo
|02.10.2025
|Fotbal Club FCSB - BSC Young Boys
|18:45
|2. kolo
|02.10.2025
|Panathinaikos FC - Go Ahead Eagles
|18:45
|2. kolo
|02.10.2025
|PFC Ludogorets 1945 - Real Betis Balompié
|18:45
|2. kolo
|02.10.2025
|SK Brann - FC Utrecht
|18:45
|2. kolo
|02.10.2025
|FC Basel 1893 - VfB Stuttgart
|21:00
|2. kolo
|02.10.2025
|FC Porto - FK Crvena Zvezda
|21:00
|2. kolo
|02.10.2025
|Feyenoord - Aston Villa FC
|21:00
|2. kolo
|02.10.2025
|KRC Genk - Ferencvárosi TC
|21:00
|2. kolo
|02.10.2025
|Maccabi Tel-Aviv FC - GNK Dinamo
|21:00
|2. kolo
|02.10.2025
|Nottingham Forest FC - FC Midtjylland
|21:00
|2. kolo
|02.10.2025
|Olympique Lyonnais - FC Salzburg
|21:00
|2. kolo
|02.10.2025
|Real Club Celta - PAOK FC
|21:00
|2. kolo
|02.10.2025
|SK Sturm Graz - Rangers FC
|21:00
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|3. kolo
|23.10.2025
|FC Salzburg - Ferencvárosi TC
|18:45
|3. kolo
|23.10.2025
|Fenerbahçe SK - VfB Stuttgart
|18:45
|3. kolo
|23.10.2025
|Feyenoord - Panathinaikos FC
|18:45
|3. kolo
|23.10.2025
|Fotbal Club FCSB - Bologna FC 1909
|18:45
|3. kolo
|23.10.2025
|Go Ahead Eagles - Aston Villa FC
|18:45
|3. kolo
|23.10.2025
|KRC Genk - Real Betis Balompié
|18:45
|3. kolo
|23.10.2025
|Olympique Lyonnais - FC Basel 1893
|18:45
|3. kolo
|23.10.2025
|SC Braga - FK Crvena Zvezda
|18:45
|3. kolo
|23.10.2025
|SK Brann - Rangers FC
|18:45
|3. kolo
|23.10.2025
|AS Roma - FC Viktoria Plzeň
|21:00
|3. kolo
|23.10.2025
|BSC Young Boys - PFC Ludogorets 1945
|21:00
|3. kolo
|23.10.2025
|Celtic FC - SK Sturm Graz
|21:00
|3. kolo
|23.10.2025
|LOSC Lille - PAOK FC
|21:00
|3. kolo
|23.10.2025
|Maccabi Tel-Aviv FC - FC Midtjylland
|21:00
|3. kolo
|23.10.2025
|Malmö FF - GNK Dinamo
|21:00
|3. kolo
|23.10.2025
|Nottingham Forest FC - FC Porto
|21:00
|3. kolo
|23.10.2025
|Real Club Celta - OGC Nice
|21:00
|3. kolo
|23.10.2025
|SC Freiburg - FC Utrecht
|21:00
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|4. kolo
|06.11.2025
|FC Salzburg - Go Ahead Eagles
|18:45
|4. kolo
|06.11.2025
|FC Basel 1893 - Fotbal Club FCSB
|18:45
|4. kolo
|06.11.2025
|FC Midtjylland - Celtic FC
|18:45
|4. kolo
|06.11.2025
|FC Utrecht - FC Porto
|18:45
|4. kolo
|06.11.2025
|FK Crvena Zvezda - LOSC Lille
|18:45
|4. kolo
|06.11.2025
|GNK Dinamo - Real Club Celta
|18:45
|4. kolo
|06.11.2025
|Malmö FF - Panathinaikos FC
|18:45
|4. kolo
|06.11.2025
|OGC Nice - SC Freiburg
|18:45
|4. kolo
|06.11.2025
|SK Sturm Graz - Nottingham Forest FC
|18:45
|4. kolo
|06.11.2025
|Aston Villa FC - Maccabi Tel-Aviv FC
|21:00
|4. kolo
|06.11.2025
|Bologna FC 1909 - SK Brann
|21:00
|4. kolo
|06.11.2025
|FC Viktoria Plzeň - Fenerbahçe SK
|21:00
|4. kolo
|06.11.2025
|Ferencvárosi TC - PFC Ludogorets 1945
|21:00
|4. kolo
|06.11.2025
|PAOK FC - BSC Young Boys
|21:00
|4. kolo
|06.11.2025
|Rangers FC - AS Roma
|21:00
|4. kolo
|06.11.2025
|Real Betis Balompié - Olympique Lyonnais
|21:00
|4. kolo
|06.11.2025
|SC Braga - KRC Genk
|21:00
|4. kolo
|06.11.2025
|VfB Stuttgart - Feyenoord
|21:00
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|5. kolo
|27.11.2025
|AS Roma - FC Midtjylland
|18:45
|5. kolo
|27.11.2025
|Aston Villa FC - BSC Young Boys
|18:45
|5. kolo
|27.11.2025
|FC Porto - OGC Nice
|18:45
|5. kolo
|27.11.2025
|FC Viktoria Plzeň - SC Freiburg
|18:45
|5. kolo
|27.11.2025
|Fenerbahçe SK - Ferencvárosi TC
|18:45
|5. kolo
|27.11.2025
|Feyenoord - Celtic FC
|18:45
|5. kolo
|27.11.2025
|LOSC Lille - GNK Dinamo
|18:45
|5. kolo
|27.11.2025
|PAOK FC - SK Brann
|18:45
|5. kolo
|27.11.2025
|PFC Ludogorets 1945 - Real Club Celta
|18:45
|5. kolo
|27.11.2025
|Bologna FC 1909 - FC Salzburg
|21:00
|5. kolo
|27.11.2025
|FK Crvena Zvezda - Fotbal Club FCSB
|21:00
|5. kolo
|27.11.2025
|Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart
|21:00
|5. kolo
|27.11.2025
|KRC Genk - FC Basel 1893
|21:00
|5. kolo
|27.11.2025
|Maccabi Tel-Aviv FC - Olympique Lyonnais
|21:00
|5. kolo
|27.11.2025
|Nottingham Forest FC - Malmö FF
|21:00
|5. kolo
|27.11.2025
|Panathinaikos FC - SK Sturm Graz
|21:00
|5. kolo
|27.11.2025
|Rangers FC - SC Braga
|21:00
|5. kolo
|27.11.2025
|Real Betis Balompié - FC Utrecht
|21:00
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|6. kolo
|11.12.2025
|BSC Young Boys - LOSC Lille
|18:45
|6. kolo
|11.12.2025
|FC Midtjylland - KRC Genk
|18:45
|6. kolo
|11.12.2025
|FC Utrecht - Nottingham Forest FC
|18:45
|6. kolo
|11.12.2025
|Ferencvárosi TC - Rangers FC
|18:45
|6. kolo
|11.12.2025
|GNK Dinamo - Real Betis Balompié
|18:45
|6. kolo
|11.12.2025
|OGC Nice - SC Braga
|18:45
|6. kolo
|11.12.2025
|PFC Ludogorets 1945 - PAOK FC
|18:45
|6. kolo
|11.12.2025
|SK Sturm Graz - FK Crvena Zvezda
|18:45
|6. kolo
|11.12.2025
|VfB Stuttgart - Maccabi Tel-Aviv FC
|18:45
|6. kolo
|11.12.2025
|Celtic FC - AS Roma
|21:00
|6. kolo
|11.12.2025
|FC Porto - Malmö FF
|21:00
|6. kolo
|11.12.2025
|FC Basel 1893 - Aston Villa FC
|21:00
|6. kolo
|11.12.2025
|Fotbal Club FCSB - Feyenoord
|21:00
|6. kolo
|11.12.2025
|Olympique Lyonnais - Go Ahead Eagles
|21:00
|6. kolo
|11.12.2025
|Panathinaikos FC - FC Viktoria Plzeň
|21:00
|6. kolo
|11.12.2025
|Real Club Celta - Bologna FC 1909
|21:00
|6. kolo
|11.12.2025
|SC Freiburg - FC Salzburg
|21:00
|6. kolo
|11.12.2025
|SK Brann - Fenerbahçe SK
|21:00
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|7. kolo
|22.01.2026
|Bologna FC 1909 - Celtic FC
|18:45
|7. kolo
|22.01.2026
|BSC Young Boys - Olympique Lyonnais
|18:45
|7. kolo
|22.01.2026
|FC Viktoria Plzeň - FC Porto
|18:45
|7. kolo
|22.01.2026
|Fenerbahçe SK - Aston Villa FC
|18:45
|7. kolo
|22.01.2026
|Feyenoord - SK Sturm Graz
|18:45
|7. kolo
|22.01.2026
|Malmö FF - FK Crvena Zvezda
|18:45
|7. kolo
|22.01.2026
|PAOK FC - Real Betis Balompié
|18:45
|7. kolo
|22.01.2026
|SC Freiburg - Maccabi Tel-Aviv FC
|18:45
|7. kolo
|22.01.2026
|SK Brann - FC Midtjylland
|18:45
|7. kolo
|22.01.2026
|AS Roma - VfB Stuttgart
|21:00
|7. kolo
|22.01.2026
|FC Utrecht - KRC Genk
|21:00
|7. kolo
|22.01.2026
|FC Salzburg - FC Basel 1893
|21:00
|7. kolo
|22.01.2026
|Ferencvárosi TC - Panathinaikos FC
|21:00
|7. kolo
|22.01.2026
|GNK Dinamo - Fotbal Club FCSB
|21:00
|7. kolo
|22.01.2026
|OGC Nice - Go Ahead Eagles
|21:00
|7. kolo
|22.01.2026
|Rangers FC - PFC Ludogorets 1945
|21:00
|7. kolo
|22.01.2026
|Real Club Celta - LOSC Lille
|21:00
|7. kolo
|22.01.2026
|SC Braga - Nottingham Forest FC
|21:00
|Kolo
|Datum
|Zápas
|Čas
|8. kolo
|29.01.2026
|Aston Villa FC - FC Salzburg
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|Celtic FC - FC Utrecht
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|FC Porto - Rangers FC
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|FC Basel 1893 - FC Viktoria Plzeň
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|FC Midtjylland - GNK Dinamo
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|FK Crvena Zvezda - Real Club Celta
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe SK
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|Go Ahead Eagles - SC Braga
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|KRC Genk - Malmö FF
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|LOSC Lille - SC Freiburg
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|Maccabi Tel-Aviv FC - Bologna FC 1909
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|Nottingham Forest FC - Ferencvárosi TC
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|Olympique Lyonnais - PAOK FC
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|Panathinaikos FC - AS Roma
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|PFC Ludogorets 1945 - OGC Nice
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|Real Betis Balompié - Feyenoord
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|SK Sturm Graz - SK Brann
|21:00
|8. kolo
|29.01.2026
|VfB Stuttgart - BSC Young Boys
|21:00
Jak dál po ligové fázi Evropské ligy?
- Tabulka všech 36 týmů se seřadí podle bodů.
- Nejlepších 8 týmů jde přímo do osmifinále.
- 9.–24. místo hraje předkolo play-off (dvojzápas).
- 25.–36. místo končí.
Play-off o osmifinále
- Hrají týmy na 9.–24. místě tabulky.
- Formát: dvojzápas (doma–venku).
- Nasazení:
- 9.–16. místo = nasazení
- 17.–24. místo = nenasazení
- Nasazený tým hraje odvetu doma.
- Vítěz postupuje do osmifinále.
Osmifinále
- Celkem 16 týmů
- 8 nejlepších z ligové fáze
- 8 vítězů play-off o osmifinále
- Soupeře určí los
- Formát: dvojzápas (doma–venku).
Čtvrtfinále
- 8 vítězů osmifinále
- Klasický los, bez nasazení
- Dvojzápas
Semifinále
- 4 vítězové čtvrtfinále
- Opět los
- Dvojzápas
Finále
- Finále Evropské ligy 2025/26 se odehraje 20. května 2026 v Istanbulu na stadionu Besiktase.
- Stadion má kapacitu okolo 42 tisíc diváků.
- Hraje se pouze jeden zápas.
Kde sledovat zápasy Plzně v Evropské lize
Fotbalové zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3.
Nova Sport 5 může vysílat jeden zápas v daném kole. Má přitom právo první volby, z obou soutěží ale může vysílat jen jeden duel. Tento kanál bude přenášet také finále.
Stanice Sport1, Sport2 a Sport3 vysílají další vybraná utkání. Česká televize už soutěž nevysílá, výjimečně může některý ze zápasů zakoupit samostatně.