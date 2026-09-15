Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Priske o nabídce z Německa: Jednou určitě ze Sparty odejdu, ale teď cítím závazek

David Čermák
  15:41
Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci v Jerevanu odpovídá na...

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci v Jerevanu odpovídá na spekulace kolem zájmu Borussie Mönchengladbach. | foto: www.sparta.cz

Sparťanský trenér Brian Priske
Sparťanský trenér Brian Priske
Sparťanský křídelník John Mercado slaví svůj gól s trenérem Brianem Priskem.
Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu s Viktorií Žižkov.
10 fotografií
Od našeho zpravodaje v Arménii - Určitě věděl, na co se během tiskové konference stočí řeč. Když usedl do křesla v místnosti obložené růžovým kamenem, kromě zápasu proti Araratu-Armenia v Evropské lize odpovídal také na údajný zájem z německé ligy: podle dánských médiích Briana Priskeho, kouče fotbalové Sparty, láká Mönchengladbach. Tak tedy, co je na tom pravdy, pane trenére?

„Znáte mě. Nikdy nebudu komentovat novinové spekulace, ať už se něco píše v Dánsku, Česku nebo kdekoli jinde. Mám ještě dlouho smlouvu ve Spartě, jsem tu moc rád,“ přesvědčoval dánský kouč. „A nejde jen o kontrakt, cítím ke Spartě závazek. Chci, aby byla znovu úspěšná a na to se soustředím.“

Takže by vás bundesliga nelákala?
Věřím, že mě znáte jako ambiciózního trenéra i člověka, ale teď je moje ambice být úspěšný se Spartou a dostat ji zpátky tam, kam patří.

Byl jste s někým z Borussie v kontaktu?
Nezlobte se, opravdu nechci komentovat. Není to moje práce. Soustředím se jen na to, abychom měli dobré výsledky, lepší než na začátku sezony. Ve fotbale se vždycky bude spekulovat, vím, že vy jste tady i kvůli tomu, ale já spekulovat nechci.

Zaskočená Sparta. Priskeho chtějí do bundesligy, píší v Dánsku. Jak je to vážné?

Umíte si představit, že Spartu opustíte?
Je jasné, že jednou se to stane. Nezůstanu tady navždy, to bych byl asi první v historii. Nemyslím na to, kdy odejdu, ale jen na příští den. Nedělám si plány nadlouho dopředu. Na mou budoucnost jste se ptali už po porážce v Hradci, teď znovu, ale z jiného důvodu... Ale já o tom opravdu nepřemýšlím. Skvěle se mi tady pracuje, mám úžasné kolegy. Jsem oddaný téhle práci, proto jsem tady. Nevíte nikdy, co se stane, to platí pro trenéry i pro hráče. Proto se radši soustředím jen na to, abych každý den odvedl svou práci.

Teď je vaším úkolem porazit Ararat. Změnil se od loňského vzájemného zápasu?
V něčem ano. Vyměnili asi půlku týmu, změnila se sestava. Styl hry je podobný jako loni, tenkrát se přizpůsobili našemu rozestavení, teď hrají častěji 4-3-3, mají rádi držení míče, využívají hráče na krajích, to platilo a platí i teď, ale noví hráči určitě měli vliv na to, že pár věcí změnili. Pro nás je ale rozdíl hlavně v tom, že se hraje na jeden zápas, ne na dva jako loni. Musí se rozhodnout v jeden den a my jsme tu, abychom vyhráli. Při vší úctě k Araratu. Je to šampion arménské ligy, určitě má sebevědomí, ale my chceme zvítězit.

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Teplicemi.

Co bude rozhodovat?
Doma se Araratu v Evropě daří, všechny zápasy v téhle sezoně tu vyhráli. Nebude vůbec snadné tady uspět. Mají dobré hráče, silné individuality, hlavně na obou stranách hřiště i v útoku. Kvalita je vysoká. Nesmíme hráčům na krajích dát moc prostoru, musíme dobře pokrývat útočníky a využívat prostorů v obraně.

Jak přemýšlíte o skládání sestavy? Třeba i vzhledem tomu, že vás v neděli čeká liga v Olomouci?
Oba zápasy jsou důležité. Chceme titul v české lize, určitě jsme pod tlakem, abychom tam sbírali body, ale velké ambice máme i v Evropě. Pořád jsme nový tým, máme spoustu nových tváří, snažíme se dát všechno dohromady. Vybereme sestavu, o které jsme přesvědčení, že může vyhrát. To samé uděláme v neděli. Ale zároveň potřebujeme zachovat kontinuitu, abychom dosáhli na lepší výsledky.

Rok poté. Sparta v Jerevanu proti stejnému soupeři, bez 11 hráčů a na jiném stadionu

Na čem musíte nejvíc zapracovat?
Góly z přechodových situací, ze standardek, celkově dáváme málo gólů a na to, že dominujeme na míči, si vytváříme málo šancí. Hlavně v zápasech venku potřebujeme být daleko nebezpečnější.

Taky máte o dost mladší kádr než Ararat. Bude to znát?
Jsem rád, že se ptáte, protože to platí i v české lize. Jablonec měl v průměru asi o pět let starší základní sestavu než my, Hradec taky starší. Určitě to má vliv na řadu věcí na hřišti. Je to něco, o čem se bavíme a pracujeme s tím. Snažíme se sbírat zkušenosti každým zápasem, spoléhat na kluky, kteří už jich dost nabrali. Karabec, Macek nebo Kadeřábek mají všichni v tomhle ohledu dobrý vliv na ostatní kluky.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

1. kolo

Omonia Nikósie vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 4.02
  • 3.40
  • 2.00
Ararat-Armenia Jerevan vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 5.09
  • 4.24
  • 1.63
Sunderland AFC vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.62
  • 4.23
  • 5.21
Sturm Graz vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.69
  • 3.97
  • 1.92
Olympiakos Pireus vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.37
  • 5.12
  • 8.31
Leverkusen vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.15
  • 9.15
  • 16.30
Hapoel Be'er Sheva FC vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.67
  • 3.92
  • 1.94
Anderlecht Brusel vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.35
  • 3.85
  • 2.06
AC Milán vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 2.08
  • 3.72
  • 3.38
OFI Kréta FC vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 6.73
  • 4.98
  • 1.40
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. předkolo - Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AC MilánAC Milán 0 0 0 0 0:0 0
2. AZ AlkmaarAlkmaar 0 0 0 0 0:0 0
3. Anderlecht BruselAnderlecht 0 0 0 0 0:0 0
4. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 0 0 0 0 0:0 0
5. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 0 0 0 0 0:0 0
6. Benfica LisabonBenfica 0 0 0 0 0:0 0
7. Besiktas IstanbulBesiktas 0 0 0 0 0:0 0
8. BournemouthBournemouth 0 0 0 0 0:0 0
9. NK CeljeCelje 0 0 0 0 0:0 0
10. Celta VigoCelta Vigo 0 0 0 0 0:0 0
11. Celtic GlasgowCeltic 0 0 0 0 0:0 0
12. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
13. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 0 0 0 0 0:0 0
14. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
15. HoffenheimHoffenheim 0 0 0 0 0:0 0
16. Jagiellonia BělostokBělostok 0 0 0 0 0:0 0
17. Juventus FCJuventus 0 0 0 0 0:0 0
18. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 0 0 0 0 0:0 0
19. LeverkusenLeverkusen 0 0 0 0 0:0 0
20. Levski SofiaLevski 0 0 0 0 0:0 0
21. Lillestrom SKLillestrom 0 0 0 0 0:0 0
22. Olympique LyonLyon 0 0 0 0 0:0 0
23. Olympique MarseilleMarseille 0 0 0 0 0:0 0
24. NEC NijmegenNijmegen 0 0 0 0 0:0 0
25. OFI Kréta FCOFI FC 0 0 0 0 0:0 0
26. Olympiakos PireusPireus 0 0 0 0 0:0 0
27. Omonia NikósieOmonia Nikósie 0 0 0 0 0:0 0
28. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
29. Real SociedadReal Sociedad 0 0 0 0 0:0 0
30. Stade RennesRennes 0 0 0 0 0:0 0
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 0 0 0 0 0:0 0
32. Red Bull SalcburkRB Salcburk 0 0 0 0 0:0 0
33. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
34. Sturm GrazSturm Graz 0 0 0 0 0:0 0
35. Sunderland AFCSunderland 0 0 0 0 0:0 0
36. SCU TorreenseTorreense 0 0 0 0 0:0 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku...

Bojoval statečně, jako pravý chlap. Celých pět dlouhých let. Nehroutil se, nelitoval, v tichosti se rval s osudem a do poslední chvíle pracoval. Až teď ho zrádná nemoc porazila. Luděk Mikloško,...

OBRAZEM: Rekordy i pikantní přesuny. Jaké týmy v české lize nakoupily nejlépe?

Jan Bořil, Matěj Jurásek a Ange N’Guessan

V elitních evropských soutěžích skončilo přestupové období minulé úterý, v české fotbalové lize až o týden později, čehož některé kluby ještě využily k posílení na poslední chvíli. A kdo nakoupil...

Teplice - Slavia 0:2, vítězný gól má záložník Nowak, zápas přerušil výpadek světel

Sestřih zápasu
Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V osmém kole vyhráli v Teplicích 2:0 a nadále vedou tabulku. Skóre otevřel Nowak, v závěru si pak vlastní branku vstřelil obránce Vientiess....

Fotbalové přestupy ONLINE: Kouč Priske je v hledáčku Mönchengladbachu

Sledujeme online
Sparťanský trenér Brian Priske během derby proti Slavii

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

Priske o nabídce z Německa: Jednou určitě ze Sparty odejdu, ale teď cítím závazek

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci v Jerevanu odpovídá na...

Od našeho zpravodaje v Arménii Určitě věděl, na co se během tiskové konference stočí řeč. Když usedl do křesla v místnosti obložené růžovým kamenem, kromě zápasu proti Araratu-Armenia v Evropské lize odpovídal také na údajný zájem...

15. září 2026  15:41

Rok poté. Sparta v Jerevanu proti stejnému soupeři, bez 11 hráčů a na jiném stadionu

Stadion republiky Vathena Sargsjana v Jerevanu, kde Sparta nastoupí k úvodnímu...

Od našeho zpravodaje v Arménii Třináct měsíců a dva dny dělí dva pohárové zápasy sparťanských fotbalistů v Jerevanu proti Araratu-Armenia. Postaví se proti sobě opět trenéři Manuel Jorge da Silva Cruz, známý jako Tulipa, a Brian...

15. září 2026  14:03

Navzdory výprasku chvála pro Horníčka. Prohra se kouše těžce, řekl kouč Newcastlu

Brankář Newcastlu Lukáš Horníček během zápasu s Leedsem.

I britská BBC ve svém pozápasovém hodnocení hráčů zmínila, že nebýt Lukáše Horníčka v bráně, odjel by Newcastle s ještě větším výpraskem. Takhle s fotbalisty Leedsu prohrál „pouze“ 1:4 a přišel v...

15. září 2026  13:18

Zaskočená Sparta. Priskeho chtějí do bundesligy, píší v Dánsku. Jak je to vážné?

Sparťanský trenér Brian Priske

Od našeho zpravodaje v Arménii V rudé mikině na zip a černých teplácích se posadil do přední části letadla, jehož první tři řady sedadel od zbývajícího části trupu odděloval závěs. Brian Priske v pondělí odpoledne vedl výpravu...

15. září 2026  8:40,  aktualizováno  10:45

Mikloškovy historky anglické: Nejslavnější zápas i laso od Fergusona. Co první slova?

Luděk Mikloško v dresu West Hamu v září 1997.

Když měl z necelé čtyřstovky zápasů, které na Ostrovech odchytal, vybrat nejpovedenější, nikdy neváhal. Čtrnáctý květen 1995. Stařičký Upton Park, tehdy známější pod místním názvem Boleyn Ground. A...

15. září 2026  9:40

ODPÍSKÁNO: Zákrok na Chytila správně jen za žlutou, říká expert. Ghali v Plzni fauloval

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Z toho souboje si slávista Mojmír Chytil odnesl zranění kotníku, kvůli kterému musel o poločase střídat. Teplický obránce Oskars Vientiess si však za svůj faul správně vysloužil jen žlutou kartu....

15. září 2026  9:12

Fotbalové přestupy ONLINE: Kouč Priske je v hledáčku Mönchengladbachu

Sledujeme online
Sparťanský trenér Brian Priske během derby proti Slavii

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

15. září 2026  9:01

Sejk o nároďáku: Novináři mě hnali na lavičku! Ale s góly třeba pozvánka přijde

Václav Sejk v souboji o míč se Sampsonem Dwehem.

Minulou středu dostal volno, a tak pohárový zápas v Prostějově, který pro jeho Sigmu skončil vypadnutím, sledoval pouze z tribuny. I tak fotbalista Václav Sejk prožíval každý nezdar i povedenou akci...

15. září 2026  8:10

Frťala motivoval Teplice sestřihem gólů: Ale trefili jsme jen holuba na střeše

Teplický trenér Zdenko Frťala.

Do branky se Kryštof Lichtenberg v první fotbalové lize postavil teprve podruhé, na domácích Stínadlech dokonce premiérově. A hned proti mistrovské Slavii, před více než třinácti tisíci diváky....

15. září 2026  7:49

Sparta jako umění. Nejen kopačák a stadion, říká tvůrce unikátních plakátů

Premium
Vratislav Pecka, který si říká PosterLad, se svými plakáty.

Od našeho zpravodaje v Arménii I když si chvíli lámete hlavu a vymýšlíte chytáky, nepřijdete si na něj. S jakým číslem před víc než dvaceti lety kopal ve Spartě rebel Pacanda? „Osmnáct,“ přiletí rychlá odpověď. A co takhle...

15. září 2026

Newcastle s Horníčkem v bráně dostal v Leedsu čtyři góly. Úřadoval Calvert-Lewin

Zklamaný Lukáš Horníček po třetím gólu Leedsu.

Fotbalisté Newcastlu zaznamenali v dohrávce 4. kola anglické Premier League první porážku v novém soutěžním ročníku. A to pořádně krutou. Český brankář Lukáš Horníček totiž na hřišti Leedsu inkasoval...

14. září 2026  20:50,  aktualizováno  23:15

West Ham a Baník chystají uctění památky zesnulého brankáře Mikloška

Pietní místo na ostravských Bazalech, kde mohou fanoušci a veřejnost uctít...

V Ostravě i v Anglii vzpomínají na legendárního brankáře Luďka Mikloška, který ve čtyřiašedesáti letech podlehl rakovině. Bývalí spoluhráči a fotbalové osobnosti jako Karel Kula, Jan Laštůvka, Dušan...

14. září 2026  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet