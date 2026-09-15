Priske o nabídce z Německa: Jednou určitě ze Sparty odejdu, ale teď cítím závazek

„Znáte mě. Nikdy nebudu komentovat novinové spekulace, ať už se něco píše v Dánsku, Česku nebo kdekoli jinde. Mám ještě dlouho smlouvu ve Spartě, jsem tu moc rád,“ přesvědčoval dánský kouč. „A nejde jen o kontrakt, cítím ke Spartě závazek. Chci, aby byla znovu úspěšná a na to se soustředím.“
Takže by vás bundesliga nelákala?
Věřím, že mě znáte jako ambiciózního trenéra i člověka, ale teď je moje ambice být úspěšný se Spartou a dostat ji zpátky tam, kam patří.
Byl jste s někým z Borussie v kontaktu?
Nezlobte se, opravdu nechci komentovat. Není to moje práce. Soustředím se jen na to, abychom měli dobré výsledky, lepší než na začátku sezony. Ve fotbale se vždycky bude spekulovat, vím, že vy jste tady i kvůli tomu, ale já spekulovat nechci.
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Umíte si představit, že Spartu opustíte?
Je jasné, že jednou se to stane. Nezůstanu tady navždy, to bych byl asi první v historii. Nemyslím na to, kdy odejdu, ale jen na příští den. Nedělám si plány nadlouho dopředu. Na mou budoucnost jste se ptali už po porážce v Hradci, teď znovu, ale z jiného důvodu... Ale já o tom opravdu nepřemýšlím. Skvěle se mi tady pracuje, mám úžasné kolegy. Jsem oddaný téhle práci, proto jsem tady. Nevíte nikdy, co se stane, to platí pro trenéry i pro hráče. Proto se radši soustředím jen na to, abych každý den odvedl svou práci.
Teď je vaším úkolem porazit Ararat. Změnil se od loňského vzájemného zápasu?
V něčem ano. Vyměnili asi půlku týmu, změnila se sestava. Styl hry je podobný jako loni, tenkrát se přizpůsobili našemu rozestavení, teď hrají častěji 4-3-3, mají rádi držení míče, využívají hráče na krajích, to platilo a platí i teď, ale noví hráči určitě měli vliv na to, že pár věcí změnili. Pro nás je ale rozdíl hlavně v tom, že se hraje na jeden zápas, ne na dva jako loni. Musí se rozhodnout v jeden den a my jsme tu, abychom vyhráli. Při vší úctě k Araratu. Je to šampion arménské ligy, určitě má sebevědomí, ale my chceme zvítězit.
Co bude rozhodovat?
Doma se Araratu v Evropě daří, všechny zápasy v téhle sezoně tu vyhráli. Nebude vůbec snadné tady uspět. Mají dobré hráče, silné individuality, hlavně na obou stranách hřiště i v útoku. Kvalita je vysoká. Nesmíme hráčům na krajích dát moc prostoru, musíme dobře pokrývat útočníky a využívat prostorů v obraně.
Jak přemýšlíte o skládání sestavy? Třeba i vzhledem tomu, že vás v neděli čeká liga v Olomouci?
Oba zápasy jsou důležité. Chceme titul v české lize, určitě jsme pod tlakem, abychom tam sbírali body, ale velké ambice máme i v Evropě. Pořád jsme nový tým, máme spoustu nových tváří, snažíme se dát všechno dohromady. Vybereme sestavu, o které jsme přesvědčení, že může vyhrát. To samé uděláme v neděli. Ale zároveň potřebujeme zachovat kontinuitu, abychom dosáhli na lepší výsledky.
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Rok poté. Sparta v Jerevanu proti stejnému soupeři, bez 11 hráčů a na jiném stadionu
Na čem musíte nejvíc zapracovat?
Góly z přechodových situací, ze standardek, celkově dáváme málo gólů a na to, že dominujeme na míči, si vytváříme málo šancí. Hlavně v zápasech venku potřebujeme být daleko nebezpečnější.
Taky máte o dost mladší kádr než Ararat. Bude to znát?
Jsem rád, že se ptáte, protože to platí i v české lize. Jablonec měl v průměru asi o pět let starší základní sestavu než my, Hradec taky starší. Určitě to má vliv na řadu věcí na hřišti. Je to něco, o čem se bavíme a pracujeme s tím. Snažíme se sbírat zkušenosti každým zápasem, spoléhat na kluky, kteří už jich dost nabrali. Karabec, Macek nebo Kadeřábek mají všichni v tomhle ohledu dobrý vliv na ostatní kluky.