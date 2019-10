Parťák slávisty Felipeho střílí góly za Arsenal, v United ho nevzali

Další 4 fotografie v galerii Osmnáctiletý brazilský útočník Gabriel Martinelli z Arsenalu během utkání Evropské ligy proti Standardu Lutych. | foto: Reuters

dnes 15:16 14:49

Bylo mu čtrnáct let, když do Anglie přiletěl poprvé. Před Gabrielem Martinellim, talentovaným klukem z předměstí brazilského Sao Paula, se tenkrát otevřela životní příležitost: stáž ve slavném Manchesteru United. Také se ptáte, co o čtyři roky později dělá u konkurence?