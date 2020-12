Čím líp hrají, tím víc řvu, říká Přemysl Kovář. O lídrovi slávistické kabiny

Musel to být pro fotbalisty Beer Ševy docela šok. Když na konci října probíhali v domácím zápase Evropské ligy kolem lavičky Slavie, dolétlo k nim sem tam od protihráčů-náhradníků izraelské slovíčko. Co to na nás kdo volá? V našem jazyce? Jak je to možné?