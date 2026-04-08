Minimálně pět klubů v Lize mistrů. Arsenal pojistil Anglii místo navíc

UEFA s rozšířením ligové fáze na 36 týmů přiděluje další místo v Lize mistrů dvěma ligám s nejlepším národním koeficientem v poslední sezoně. Premier League je v aktuálním ročníku se ziskem 25,013 jasně v čele pořadí.
Anglie si zopakuje výsadu z loňska, z pátého místa v Premier League před rokem postoupil do Ligy mistrů Newcastle. Šestým anglickým účastníkem v nejprestižnější soutěži se pak stal Tottenham díky triumfu v Evropské lize.
Anglická liga teď bude ještě dramatičtější. Pátou příčku aktuálně drží Liverpool se ziskem 49 bodů, ale vidina Ligy mistrů motivuje dalších osm klubů v pořadí Chelsea (48 bodů), Brentford (46), Everton (46), Fulham (44), Brighton (43), Sunderland (43), Newcastle (42) a Bournemouth (42).
Pokud Aston Villa, která je zatím s 54 body čtvrtá, vyhraje Evropskou ligu a skončí mimo první čtyřku, Premier League bude mít v Lize mistrů znovu šest týmů. Stejná logika platí i pro Liverpool, který je ve hře v Lize mistrů a nemusel by skončit v elitní pětce. Ve čtvrtfinále je jeho soupeřem obhájce trofeje Paris St. Germain.
Pokud kterýkoli z nich vyhraje evropskou trofej a skončí pátý, pak by se díky národnímu koeficientu kvalifikoval do Ligy mistrů i šestý tým anglické ligy. Pokud oba vyhrají evropské trofeje a skončí pátí a šestí, posunul by se nárok na Ligu mistrů na sedmé místo.
Nottingham je ve čtvrtfinále Evropské ligy. Mohl by napodobit Tottenham, kdyby soutěž vyhrál a přitom skončil v dolní polovině tabulky anglické ligy. Stejně jako v minulé sezoně by pak získal pro Anglii šestou místenku v Lize mistrů.
Pokud jde o druhou zemi, který získá pozici v Champions League navíc, největším favoritem je Španělsko (20,281) před Německem (19,714), Portugalskem (18,900) a Itálií (18,714).