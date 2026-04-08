Minimálně pět klubů v Lize mistrů. Arsenal pojistil Anglii místo navíc

  13:43
Anglická Premier League bude mít v příští sezoně fotbalové Ligy mistrů nejméně pět týmů. Druhý rok za sebou si zajistila místo navíc díky národnímu koeficientu. Stvrdil to v úterý večer Arsenal, když v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů zvítězil na stadionu Sportingu Lisabon 1:0. Anglické týmy v žebříčku národních koeficientů nemohou obsadit hůř než druhou příčku.

Kai Havertz z Arsenalu oslavuje vítězný gól na hřišti Sportingu. | foto: Reuters

UEFA s rozšířením ligové fáze na 36 týmů přiděluje další místo v Lize mistrů dvěma ligám s nejlepším národním koeficientem v poslední sezoně. Premier League je v aktuálním ročníku se ziskem 25,013 jasně v čele pořadí.

Anglie si zopakuje výsadu z loňska, z pátého místa v Premier League před rokem postoupil do Ligy mistrů Newcastle. Šestým anglickým účastníkem v nejprestižnější soutěži se pak stal Tottenham díky triumfu v Evropské lize.

Bayern vyhrál na hřišti Realu, v prvním čtvrtfinále Ligy mistrů uspěl i Arsenal

Anglická liga teď bude ještě dramatičtější. Pátou příčku aktuálně drží Liverpool se ziskem 49 bodů, ale vidina Ligy mistrů motivuje dalších osm klubů v pořadí Chelsea (48 bodů), Brentford (46), Everton (46), Fulham (44), Brighton (43), Sunderland (43), Newcastle (42) a Bournemouth (42).

Pokud Aston Villa, která je zatím s 54 body čtvrtá, vyhraje Evropskou ligu a skončí mimo první čtyřku, Premier League bude mít v Lize mistrů znovu šest týmů. Stejná logika platí i pro Liverpool, který je ve hře v Lize mistrů a nemusel by skončit v elitní pětce. Ve čtvrtfinále je jeho soupeřem obhájce trofeje Paris St. Germain.

Pokud kterýkoli z nich vyhraje evropskou trofej a skončí pátý, pak by se díky národnímu koeficientu kvalifikoval do Ligy mistrů i šestý tým anglické ligy. Pokud oba vyhrají evropské trofeje a skončí pátí a šestí, posunul by se nárok na Ligu mistrů na sedmé místo.

Nottingham je ve čtvrtfinále Evropské ligy. Mohl by napodobit Tottenham, kdyby soutěž vyhrál a přitom skončil v dolní polovině tabulky anglické ligy. Stejně jako v minulé sezoně by pak získal pro Anglii šestou místenku v Lize mistrů.

Pokud jde o druhou zemi, který získá pozici v Champions League navíc, největším favoritem je Španělsko (20,281) před Německem (19,714), Portugalskem (18,900) a Itálií (18,714).

Tipsport - partner programu
FC Barcelona vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
8.4. 21:00
  • 1.53
  • 5.08
  • 5.49
Paris Saint-Germain vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
8.4. 21:00
  • 1.84
  • 4.26
  • 3.98
Bayern Mnichov vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
15.4. 21:00
  • 1.61
  • 4.85
  • 4.29
Arsenal vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
15.4. 21:00
  • 1.38
  • 4.87
  • 7.37
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
8. 4. 21:00
Liverpool
Liverpool
14. 4. 21:00
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
8. 4. 21:00
Atlético Madrid
Atlético Madrid
14. 4. 21:00
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

