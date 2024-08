Sparto, Slavie, už jen krok. Sen o dvou českých klubech v Lize mistrů žije

Bukurešť (Od našeho zpravodaje) - Zatím to pořád zní spíš jako za vlasy přitažená fotbalová pohádka než realita. Ale už si ji můžete zkusit aspoň představit. Větší šance nikdy nebyla. Poprvé v historii dva české týmy v Lize mistrů? No to by byla věc! Stačí, aby Slavia v dvojzápase přetlačila francouzské Lille a Sparta vyzrála na švédské Malmö.