Plzeň zná soupeře pro předkolo Ligy mistrů, Slavia může narazit i na Ajax

Česko do příštího ročníku evropských pohárů vyšle pět klubů, z nichž čerstvý domácí šampion Slavia má jako jediná jistotu pohárového podzimu.

Jde jen o to, jestli se probojuje do základní skupiny Ligy mistrů, nebo v případě vyřazení v kvalifikaci zaujme místo v Evropské lize.

Slavia sice měla do kvalifikace původně vstoupit od 3. předkola, ale jelikož pořadatelé nemusí držet místo pro obhájce trofeje (Liverpool/Tottenham si účast zajistily ze své soutěže), dočkal se přímého postupu vítěz rakouské ligy. A ve 4. předkole mistrovské části kvalifikace ho nahradil právě ten český, protože byl na řadě.

Pro Slavii má posun dvě obrovské výhody: za prvé jí na cestě do Ligy mistrů stačí překonat jednoho protivníka, za druhé v případě vyřazení jde přímo do Evropské ligy. Poražený z 3. předkola mistrovské části Champions League by totiž ještě musel do play off Evropské ligy.

Možní soupeři Slavie play off Ligy mistrů Ajax Amsterdam

Celtic Glasgow

FC Kodaň

Dinamo Záhřeb Poznámka: Všichni se do 4. předkola musí teprve probojovat.

Při losu 5. srpna bude Slavia nenasazená, ona a Young Boys Bern jsou jedinými jistými účastníky 4. předkola mistrovské části. Ostatní se musí do závěrečné fáze kvalifikace teprve probojovat.

Pokud postoupí všichni favorité s nejvyšším klubovým koeficientem, Slavia může narazit na letošního semifinalistu Ajax Amsterdam, který začne ve 3. předkole. Dalšími protivníky mohou být Celtic Glasgow (1. předkolo), FC Kodaň a Dinamo Záhřeb (oba 2. předkolo).

Ajax má za sebou skvělou sezonu, ale bude výrazně oslaben. De Jong se stane hráčem Barcelony, na odchodu jsou kapitán De Ligt či Zijach. Zájem je o Tadiče či Van den Beeka.

S Kodaní se slávisté utkali loni na podzim v Evropské lize, v Dánsku vyhráli 1:0 a doma se hrálo bez branek. Dinamo Záhřeb se letos v 1. kole vyřazovací fáze Evropské ligy utkalo s Plzní a vyřadilo ji po výsledcích 1:2 a 3:0.

Plzeň začne svou cestu za účastí v Lize mistrů ve 2. předkole nemistrovské části. Obsazení je už nyní známé: nasazené týmy jsou Basilej, Olympiakos Pireus a PSV Eindhoven, nenasazené Plzeň, Istanbul Basaksehir a LASK Linz.

Možní soupeři Plzně 2. předkolo Ligy mistrů Basilej

Olympiakos Pireus

PSV Eindhoven

Ale pozor, všechno ještě může změnit zdánlivě nesouvisející finále Evropské ligy. Pokud příští středu v Baku zvítězí Chelsea, třetí tým francouzské ligy Lyon nemusí do kvalifikace a půjde přímo do základní skupiny. V tu chvíli se druhé týmy turecké a rakouské ligy (Basaksehir a LASK Linz) posunou do 3. předkola.

V druhém předkole tak zůstanou jen Basilej, Olympiakos Pireus, PSV Eindhoven a Plzeň, přičemž nizozemský klub půjde mezi nenasazené. Plzeň tak bude vědět, že se utká buď s Basilejí, či s Olympiakosem.

Pokud postoupí do 3. předkola, ocitne se ve společnosti Porta, Lyonu, Dynama Kyjev, Brugg, třetího týmu ruské ligy (Lokomotivu Moskva, nebo Krasnodaru) a postupujícího z druhého předkola.

Pokud by Plzeň vyřadila Basilej, čekali by ji papírově slabší protivníci. Los 3. předkola se totiž uskuteční 22. července ještě před zápasy 2. předkola, takže při losu by byl v osudí mezi nasazenými míček Basilej/Plzeň. Když by Plzeň postoupila přes Olympiakos či Eindhoven, okruh soupeřů se zúží na FC Porto, Kyjev, Lyon (když nepostoupí přímo do skupiny) a Basilej.

Důležitá data a termíny 18. června: los 2. předkola Ligy mistrů (Plzeň) a Evropské ligy (Sparta? Jablonec?) 22. července: los 3. předkola Ligy mistrů (Plzeň) a Evropské ligy (Baník Ostrava? Sparta?Jablonec?) 23./24. července: 1. zápasy 2. předkola Ligy mistrů (Plzeň) 25. července: 1. zápasy 2. předkola Evropské ligy (Sparta? Jablonec?) 30./31. července: odvety 2. předkola Ligy mistrů (Plzeň) 1. srpna: odvety 2. předkola Evropské ligy (Sparta? Jablonec?) 5. srpna: los 4. předkola Ligy mistrů (Slavia) a Evropské ligy 6./7. srpna: 1. zápasy 3. předkola Ligy mistrů (Plzeň?) 8. srpna: 1. zápasy 3. předkola Evropské ligy (Baník Ostrava? Sparta? Jablonec?) 13. srpna: odvety 3. předkola Ligy mistrů (Plzeň?) 15. srpna: odvety 3. předkola Evropské ligy 20./21. srpna: 1. zápasy 4. předkola Ligy mistrů (Slavia) 22. srpna: 1. zápasy 4. předkola Evropské ligy 27./28. srpna: odvety 4. předkola Ligy mistrů (Slavia) 29. srpna: los základních skupiny Ligy mistrů 29. srpna: odvety 4. předkola Evropské ligy 30. srpna: los základních skupiny Evropské ligy

Pro Plzeň je naprosto zásadní, aby prvního soupeře překonala. Postupem do 3. předkola nemistrovské části si totiž minimálně zajistí účast v základní části Evropské ligy. Pokud by 2. předkolo nezvládla, půjde do kvalifikace o Evropskou ligu do 3. předkola, takže by pak musela vyřadit dva protivníky, aby se dostala do základní skupiny.

Osud třetí Sparty je v rukou finalistů domácího poháru a Evropské ligy. Jistotu může mít tuto ve středu, nebo také až příští týden.

Pokud ve středečním finále Mol Cupu vyhraje Slavia, Sparta v kvalifikaci o Evropskou ligu převezme její pozici a začne ve třetím předkole Evropské ligy. Když triumf získá Baník Ostrava, Sparta půjde už do 2. předkola a Baník by začal o kolo později.

A když příští středu ve finále Evropské ligy zvítězí Arsenal nad Chelsea, zajistí vítězi českého poháru přímý postup do základní skupiny. V případě triumfu Slavie v Mol Cupu by jásala Sparta.

Čtvrtý Jablonec čeká na pohárové finále a přeje Slavii. Její vítězství mu zajistí účast v 2. předkole Evropské ligy. Pokud ve středu v Olomouci uspěje Baník, Jablonec si o 2. předkolo zahraje s vítězem prostřední skupiny, což bude Zlín, nebo Mladá Boleslav.

České kluby by ve 2. předkole byly nasazené, okruh jejich soupeřů pochází například z Kypru, Srbska, Skotska, Běloruska, Slovinska, Severního Irska, Lotyšska, Švédska, Norska, Kazachstánu, Polska, Ázerbájdžánu, Gruzie či Bulharska.

Slávistický kouč Trpišovský po zisku titulu: