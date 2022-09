AS Řím na Letné. Pozor na slavnou Brazilku. Sparťanky hlásí: Jen žádný autobus

„Pokud by se nám podařilo postoupit do Ligy mistryň, byl by to velký krok pro český ženský fotbal,“ zasnila se na tiskové konferenci kapitánka Sparty Petra Bertholdová.

Chybí odstranit z cesty posledního soupeře, AS Řím. Pokud by český tým dvojzápas zvládl, čekala by ho základní skupina Women Champions League. Místenka mezi šestnácti top týmy Evropy, prémie 10 milionů korun a dalších minimálně šest atraktivních duelů.

Prestiž, zkušenosti, zážitky. Příjemné kapesné a třeba i pozornost nějakého zvučného evropského klubu. Vždyť Andrea Stašková, nyní útočnice Atlétika Madrid, zamířila před třemi lety do Juventusu právě ze Sparty.

Druhé kolo kvalifikace Ligy mistryň: AC Sparta Praha - AS Řím (18:30, odveta se hraje v Římě ve čtvrtek 29. 9.) Valur Reykjavík - SK Slavia Praha

(19:00, odveta se hraje na hřišti SK Prosek ve středu 28. 9.)

Důležitost souboje s AS Řím si dobře uvědomuje i trenér Martin Masaryk. „Řadím ho na první místo, navíc hrajeme na Letné. Hráčky ukazují dobrou kvalitu, což ukázal i náš domácí zápas s Realem Madrid,“ zmínil přípravný duel, v němž sparťanky braly prohru 0:1.

„Tyto zkušenosti bychom chtěli zúročit. Chceme ukázat pěkný a ofenzivní fotbal. Snad vstřelíme nějaké góly. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát.“

Sparta letos posílila třeba o talentovanou záložnici z Viktorie Plzeň Barboru Polcarovou, která se ihned zařadila mezi stabilní členky základní jedenáctky. Stejně jako Američanka Amber Trippová. Útočnice, která naposledy působila v srbské Subotici, s níž v minulé sezoně slavila titul, zaujala ihned. Ve svém prvním zápase proti Baníku Ostrava (8:1) totiž stihla vstřelit za dvanáct minut hattrick. Trefí se i proti AS Řím?

Favorit zápasu je jasný. Lze očekávat, že soupeřky budou techničtější a český tým bude spoléhat na fyzickou stránku a bojovnost. „Ale určitě nechceme zaparkovat autobus před bránou a hrát na 0:0,“ říká Polcarová. „Přijdou naše rodiny, přátelé, těšíme se. V Plzni jsem žádný takový zápas nehrála, snad jen přátelák proti Norimberku. Tohle bude maximum v mé kariéře,“ usmívá se dvacetiletá brunetka.

Ženský celek AS Řím má za sebou v letošním ročníku Serie A tři odehraná kola. S AC Milán a Pomiglianem vyhrál shodně 2:0, mistrovskému Juventusu podlehl 0:1. Ovšem dohrával o deseti. „A byl lepší a dominantnější, máme před nimi respekt,“ upozorňuje Masaryk.

Italský klub je v Praze se silným mezinárodním kádrem: Italky, Švédky, Norky, Španělka, Japonka, Rumunka... Elin Landströmová přišla do italské metropole z Interu Milán, rakouská stoperka Carina Wenningerová z Bayernu Mnichov. Brazilské ofenzivní šídlo Andressa Alves zas před třemi lety z Barcelony. Pěkné adresy, že?

Mimochodem, Andressa stojí za povšimnutí a trenér Masaryk má u jejího jména jistě vykřičník. Brzy třicetiletá hráčka byla zvolena nejlepší záložnicí italské Serie A v sezoně 2021/22. V brazilské reprezentaci posbírala přes 100 startů a příští rok má tým dotáhnout k medaili na mistrovství světa v Austrálii a Novém Zélandě.

Šikovná a agilní je rovněž Instagramu, kde má bezmála 700 tisíc sledujících. Nabízí zde obrázky z fotbalového světa i třeba video z pompézní svatby se svou ženou Franzinhou.

Na Letné se ve středu od 18:30 bude tedy rozhodně na co koukat. Vstupenka stojí jen 100 korun. A jak hlásí letenská děvčata z plakátů: „Pojďme dostat Ligu mistryň na Spartu!“