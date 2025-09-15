Favorité týmy z Anglie, Slavia do play off neprojde. Jak vypadá predikce Ligy mistrů?

  15:39
První test v novém hávu co do atraktivity obstál: průměrně v minulé sezoně fotbalové Ligy mistrů padlo 3,27 gólu na zápas, což je nejvyšší číslo za posledních padesát let. Jen ve finále viděli diváci demolici 5:0 a první triumf Paris St. Germain. Jaký bude další ročník rozšířené milionářské soutěže, která startuje už v úterý? Slavii zatím matematické modely příliš nepřejí.

Slávistický obránce Jan Bořil (vlevo) slaví svůj gól v utkání proti Pardubicím s Vasilem Kušejem. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Naopak favorizují anglické celky, kterých do základní fáze nastoupí rovnou šest, což je nejvíc v historii. Hned tři jsou mezi pěti týmy s nejvyšší šancí na výhru.

Se dvěma z největších favoritů (Arsenalem a Barcelonou) se shodou okolností utká i jediný český zástupce, nicméně největšího favorita na vítězství Slavia zatím nepotká.

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, historie, kde sledovat

Podle simulací superpočítače Opta se totiž nejčastěji na vrcholu objevoval Liverpool. Anglický mistr, který v létě posílil za rekordních 11 miliard korun.

Pravděpodobnost triumfu mu model dává dvacetiprocentní, v překladu tedy ovládl každou pátou z deseti tisíc počítaných simulací.

„A že se umístí mezi nejlepšími osmi v základní části vychází na ohromných 79,5 %,“ doplňuje Opta. Před rokem Liverpool dokonce celou maxitabulku s 36 týmy ovládl.

Jak se proměnilo složení Ligy mistrů

Kdo loni chyběl a letos startuje
Slavia
Ajax Amsterdam
Bodö/Glimt
Athletic Bilbao
Chelsea
FC Kodaň
Frankfurt
Galatasaray
Kajrat Almaty
Marseille
Neapol
Newcastle
Olympiacos
Pafos
Karabach
Tottenham
Union St. Gilloise
Villarreal

Kdo letos chybí
Sparta
Lille
Aston Villa
AC Milán
Brest
Feyenoord
Celtic Glasgow
Dinamo Záhřeb
Stuttgart
Šachtar
Boloňa
CZ Bělehrad
Sturm Graz
Lipsko
Girona
Salcburk
Slovan Bratislava
Young Boys Bern

Sedm zemí nemá zástupce a loni ho měly
Ukrajina, Rakousko, Skotsko, Slovensko, Chorvatsko, Srbsko, Švýcarsko

Osm zemí, které zástupce neměly a nově ho mají
Kypr, Norsko, Kazachstán, Dánsko, Turecko, Řecko, Kypr, Ázerbájdžán

Liga mistrů i letos pokračuje ve stejném modelu, každému z týmů na začátku září vylosovali osm různých soupeřů a body se počítají všem do jedné souhrnné tabulky.

Nejlepší osmička jde rovnou do osmifinále, dalších šestnáct týmů se porve o zbylých osm míst v předkole play off. Nově platí, že nejlepších osm má garanci domácí odvety až do semifinále.

Po Spartě tentokrát zkusí v nejprestižnější klubové soutěži světa štěstí i Slavia, která od září do ledna vyzve norské Bodö/Glimt, italský Inter a Atalantu, anglický Arsenal a Tottenham z Londýna a španělské Bilbao a Barcelonu.

Začne se skandinávským soupeřem už ve středu v 18:45.

Podle statistiků má Slavia devátý nejtěžší los z celé soutěže, její soupeři jsou totiž vysoko v tzv. Opta Power rankingu, což je celosvětový žebříček týmů, které se řadí podle různých ukazatelů výkonnosti.

I proto modely nedávají českému mistrovi příliš šancí, umístit by se měl na 33. místě, což je čtvrtá nejhorší pozice. Má však třetinovou pravděpodobnost, že pronikne do nejlepší čtyřiadvacítky a zajistí si účast v předkole play off.

Podle modelů získá Slavia průměrně 7,79 bodu, což v minulé sezoně na postup nestačilo. Poslední místo v lednu na poslední chvíli uzmuly belgické Bruggy, které posbíraly 11 bodů se skóre 7:11.

Právě skóre jako první rozhoduje v případě, že některé týmy získají shodný počet bodů. Sparta loni dohrála se ziskem čtyř bodů a se skóre 7:21.

Slavia by ji podle modelů měla překonat, pravděpodobně však ale skončí nejlépe v předkole play off, na postup do osmifinále jí statistici věří už jen ve 2,65 % případů. Mimochodem, celou soutěž ovládla za deset tisíc simulací čtyřistakrát (0,04 %).

Kromě Liverpoolu patří k největším favoritům na trofej také Arsenal (16,33 %), PSG (11,09 %), Manchester City (8,65 %) nebo Barcelona (8,51 %). Rekordman soutěže Real Madrid je v predikcích až sedmý v pořadí. Dařit by se nemuselo ani Bayernu nebo finalistovi Interu.

Pořád je však nutné si uvědomit, že právě Paris St. Germain, pozdější vítěz, v minulé sezoně skončilo po základní fázi na patnáctém místě.

I proto nový formát tolik baví.

1. kolo

PSV Eindhoven vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 1.81
  • 3.98
  • 4.19
Athletic Bilbao vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 4.33
  • 3.51
  • 1.90
Tottenham vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.85
  • 3.76
  • 4.25
Real Madrid vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.36
  • 5.39
  • 7.96
Juventus FC vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 2.00
  • 3.57
  • 3.79
Benfica Lisabon vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.21
  • 6.83
  • 12.80
SK Slavia Praha vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 1.81
  • 4.20
  • 3.97
Olympiakos Pireus vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 1.43
  • 4.64
  • 7.79
Paris Saint-Germain vs. Atalanta Bergamo //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.45
  • 4.80
  • 6.73
Liverpool vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.59
  • 4.32
  • 5.42
Kompletní los
Play-off

Kompletní los

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Favorité týmy z Anglie, Slavia do play off neprojde. Jak vypadá predikce Ligy mistrů?

První test v novém hávu co do atraktivity obstál: průměrně v minulé sezoně fotbalové Ligy mistrů padlo 3,27 gólu na zápas, což je nejvyšší číslo za posledních padesát let. Jen ve finále viděli diváci...

15. září 2025  15:39

Pomezní mával ofsajd, hlavní sudí však hru nezastavil. A za chvíli dala Plzeň gól

Měla dva vyloučené a jediný gól dostala po situaci, která po chybně neodpískaném přestupku z předchozí akce vůbec následovat neměla. Kuriózní a nešťastný zápas prožila v sobotu fotbalová Olomouc,...

15. září 2025  14:30

Tekijaški mě nenechal ani hnout, štvalo Vechetu. Na oblíbeného parťáka dál čeká

Pardubické angažmá ani náhodou neodstartovalo podle jeho představ. Hned v 18. minutě pokazil rozehrávku ve středu hřiště a pramenil z ní první gól soupeře. Útočník Filip Vecheta pak musel v Jablonci...

15. září 2025  12:26

Oslava výročí, jak se patří. Hradec sejmul lídra, Sparta v lize poprvé selhala

Když ho v létě vedení nepustilo za snovým angažmá do italského Coma, mohlo ho to zlomit. Místo toho Adam Zadražil, gólman fotbalového Hradce Králové, v neděli prožil možná životní zápas. Vychytat...

15. září 2025

Nefungovaly mi nohy, uznal Fortelný. Pomůže proslov zkušeného Krejčího?

Zaujal geniální gólovou nahrávkou Matěji Pulkrabovi, teplické ligové soužení však ani rekrut z Jablonce Jan Fortelný zastavit nedokázal. „Bylo hodně znát, že jsem vypadl z herního vytížení a dlouho...

15. září 2025  9:58

Snad tu zas půjdu vzhůru. Samek o krizi v Itálii, čekání na gól i novém začátku

Dva roky čekal „sešívaný Ital“ Daniel Samek na další trefu. V sobotu se záložník Artisu Brno dočkal a věří, že se zase rozjede do formy, díky které šel ze Slavie do Lecce.

15. září 2025  9:18

NEJ Z LIGY: Štormanova paráda i výtečný Zadražil. Začnou se Pardubice zvedat?

Po osmi kolech má fotbalová Chance Liga nového lídra. Sparta totiž zaváhala na půdě Hradce Králové, jenž podržel gólman Zadražil, a pustila před sebe Slavii, kterou nerozhodila ani fantastická trefa...

15. září 2025  8:20

Tolik ztrát, tolik špatných rozhodnutí. Kouč Priske o první ligové porážce v sezoně

Ocenil soupeře. „Vítězství chtěli víc než naši kluci,“ řekl trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske. Krátce po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2), která pro jeho tým byla v současném ligovém...

15. září 2025  6:58

Penalty ve Wembley vás udělají slavným. Holý o chytání i ošklivých holkách v Anglii

Premium

Kdyby fotbalový brankář Tomáš Holý hrál basketbal, se svými 206 centimetry by zvedal průměr i ve slavné NBA. Dlouhán, který je ve svém sportu aktuálně nejvyšším profesionálním gólmanem na světě, této...

15. září 2025

Červená a kolaps. Karabec se Šulcem poprvé prohráli, PSG zůstává stoprocentní

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize přišli o vedení na hřišti Rennes, prohráli 1:3 a poprvé v sezoně ztratili body. Adam Karabec za Olympique nastoupil v základní sestavě a odehrál 67 minut, Pavel...

14. září 2025  23:49

