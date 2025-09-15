Favorité týmy z Anglie, Slavia do play off neprojde. Jak vypadá predikce Ligy mistrů?

Naopak favorizují anglické celky, kterých do základní fáze nastoupí rovnou šest, což je nejvíc v historii. Hned tři jsou mezi pěti týmy s nejvyšší šancí na výhru.
Se dvěma z největších favoritů (Arsenalem a Barcelonou) se shodou okolností utká i jediný český zástupce, nicméně největšího favorita na vítězství Slavia zatím nepotká.
Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, historie, kde sledovat
Podle simulací superpočítače Opta se totiž nejčastěji na vrcholu objevoval Liverpool. Anglický mistr, který v létě posílil za rekordních 11 miliard korun.
Pravděpodobnost triumfu mu model dává dvacetiprocentní, v překladu tedy ovládl každou pátou z deseti tisíc počítaných simulací.
„A že se umístí mezi nejlepšími osmi v základní části vychází na ohromných 79,5 %,“ doplňuje Opta. Před rokem Liverpool dokonce celou maxitabulku s 36 týmy ovládl.
Jak se proměnilo složení Ligy mistrů
Kdo loni chyběl a letos startuje
Kdo letos chybí
Sedm zemí nemá zástupce a loni ho měly
Osm zemí, které zástupce neměly a nově ho mají
Liga mistrů i letos pokračuje ve stejném modelu, každému z týmů na začátku září vylosovali osm různých soupeřů a body se počítají všem do jedné souhrnné tabulky.
Nejlepší osmička jde rovnou do osmifinále, dalších šestnáct týmů se porve o zbylých osm míst v předkole play off. Nově platí, že nejlepších osm má garanci domácí odvety až do semifinále.
Po Spartě tentokrát zkusí v nejprestižnější klubové soutěži světa štěstí i Slavia, která od září do ledna vyzve norské Bodö/Glimt, italský Inter a Atalantu, anglický Arsenal a Tottenham z Londýna a španělské Bilbao a Barcelonu.
Začne se skandinávským soupeřem už ve středu v 18:45.
Podle statistiků má Slavia devátý nejtěžší los z celé soutěže, její soupeři jsou totiž vysoko v tzv. Opta Power rankingu, což je celosvětový žebříček týmů, které se řadí podle různých ukazatelů výkonnosti.
I proto modely nedávají českému mistrovi příliš šancí, umístit by se měl na 33. místě, což je čtvrtá nejhorší pozice. Má však třetinovou pravděpodobnost, že pronikne do nejlepší čtyřiadvacítky a zajistí si účast v předkole play off.
Podle modelů získá Slavia průměrně 7,79 bodu, což v minulé sezoně na postup nestačilo. Poslední místo v lednu na poslední chvíli uzmuly belgické Bruggy, které posbíraly 11 bodů se skóre 7:11.
Právě skóre jako první rozhoduje v případě, že některé týmy získají shodný počet bodů. Sparta loni dohrála se ziskem čtyř bodů a se skóre 7:21.
Slavia by ji podle modelů měla překonat, pravděpodobně však ale skončí nejlépe v předkole play off, na postup do osmifinále jí statistici věří už jen ve 2,65 % případů. Mimochodem, celou soutěž ovládla za deset tisíc simulací čtyřistakrát (0,04 %).
Kromě Liverpoolu patří k největším favoritům na trofej také Arsenal (16,33 %), PSG (11,09 %), Manchester City (8,65 %) nebo Barcelona (8,51 %). Rekordman soutěže Real Madrid je v predikcích až sedmý v pořadí. Dařit by se nemuselo ani Bayernu nebo finalistovi Interu.
Pořád je však nutné si uvědomit, že právě Paris St. Germain, pozdější vítěz, v minulé sezoně skončilo po základní fázi na patnáctém místě.
I proto nový formát tolik baví.