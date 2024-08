Trpišovský před bojem o Ligu mistrů: Musíme být fakt dobří! Oni jsou jako Real

Rozhodovat bude polský rozhodčí Marciniak, jeden z největších machrů v oboru, který kromě jiného řídil finále posledního mistrovství světa nebo předloni pražské derby.

„Zdravím, se udržujete ve formě, Szymone,“ poplácal ho po rameni slávistický kouč Jindřich Trpišovský, než začal poslední trénink před zápasem. Šestice polských rozhodčích už měla svou fázi za sebou, zpocení odcházeli ze hřiště, zatímco výprava Slavie zrovna vstupovala do akce.

Hráči si místo rozcvičky střihli patnáctiminutové přihrávkové bago, ve kterém se zlomyslně chechtali těm, kteří v kolečku nedokázali chytit míč a museli za trest dělat kotrmelce. Trpišovský všechno pozoroval zpovzdálí, pak vytáhl z kapsy telefon a udělal si pár obrázků na památku. Ve Valenciennes poprvé a nejspíš naposledy.

„Radši bych hrál v Lille. Už kvůli tomu, že jsme tam nikdy nebyli. Přišlo by tam víc lidí a atmosféra by byla ještě bouřlivější, ale i tohle je úžasný stadion s vynikajícím trávníkem. Vzdáleně nám to připomíná náš Eden. Moc se těšíme, až se pustíme do zápasu,“ pravil Trpišovský

Stadion ve Valenciennes se převlékl do slavnostního a vy jste poprvé trénovali s míči, které jsou speciálně pro letošní Champions League. Už to na vás dýchlo?

Míče jsem dostali už po postupu v Bruselu, včetně nášivek. Ukazoval nám je (vedoucí mužstva) Standa Vlček v letadle. Ve čtvrtém předkole to tak prostě je. Míče, znělka. Všechno na vás dýchne. Jsme krůček od Ligy mistrů a chceme do ní.

Jonathan David z Lille slaví gól.

Favoritem je logicky soupeř. Jak proti němu hrát?

Musíme se především vyrovnat se hrou Lille v poslední třetině hřiště, tam jsou nejsilnější, na takovou ofenzivní kvalitu v Česku nenarazíte. Rychlá kombinace středem hřiště i po křídlech. Hráči jako Harraldson, Zhegrova... Pak hledají Jonanthana Davida na hrotu. Je to pro nás atypický styl, vzdáleně připomíná Real Madrid. Chystáme se, jak na to reagovat.

Jak tedy?

Musíme být důslední, vzájemně si pomáhat. Týmová defenziva bude klíčová. Samozřejmě potřebujeme taky svoje vlastní kvalitní kombinace, držet se ve hře, aby nás soupeř nenutil k chybám. Lille je prostě komplexní tým. Počínaje brankářem Chevalierem, jehož hra nohama je špičková. K tomu přišel stoper Meunier, který s rozehrávkou pomáhá. Musíme prostě minimalizovat problémy, do kterých se případně můžeme dostat.

Lille nemůže použít zraněného Bentaleba, Angličan Gomes je po otřesu mozku. Ani nehrají doma, nýbrž ve Valenciennes. Navíc před odvetou - na rozdíl od Slavie - mají ligový zápas. Jsou to vaše výhody?

To bych neřekl, Lille je tým, který umí překonávat překážky. Ostatně my taky máme zraněné hráče. Neletěli s námi Fila, který si poranil patu. V posledním zápase seděl na lavičce jen kvůli tomu, že chtěl být s námi. Jinak zůstal v Praze, kde má lepší rehabilitaci. Není tu David Douděra. U Ondry Zmrzlého doufáme, že by mohl stihnout odvetu.

Co ta vaše odložená liga s Mladou Boleslaví?

My jsme chtěli hrát, ale z pohledu Boleslavi je odklad zápasu pochopitelný, protože hraje ve čtvrtek o Konferenční ligu. My budeme mít bohužel osm dní zápasovou pauzu, což je pro nás nepříjemnost a spíš výhoda pro Lille.

Co by pro vás byl dobrý výsledek?

Obecně řečeno, nestačí zahrát dobře jen jeden zápas. Už ve Francii musíme odevzdat výkon, který povede k úspěšnému výsledku. A doma na to musíme navázat. Budeme muset být fakt dobří. Nesmíme Lille pustit do ofenzivních manévrů, abychom měli před odvetou příznivou výchozí pozici.

O sestavě máte jasno?

Vlastně už od pátku. Víme, kdy a koho použít. Je to i tím, že během léta nebylo tolik změn. Vrátili se nám kluci z hostování, jako třeba brankář Tonda Kinský, který svou příležitost chytil skvěle. A pak jsme získali Tomáše Chorého. Všichni hráči vědí, na čem jsou. Pozice jsou dané.

Slávistický útočník Tomáš Chorý střílí svůj druhý gól l v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů do sítě Unionu St. Gilloise.

Zrovna obr Chorý je vyloženě hráč pro velké zápasy. Za Plzeň skóroval proti AS Řím nebo Barceloně. Slavii pomohl dvěma góly proti belgickému Unionu. Čím to, že mu Evropa tak sedí?

Jsme rádi, že nám už ve třetím předkole výraznou měrou pomohl. Nejen dvěma góly, ale taky svou prací pro tým. Kdo sledoval jeho obrannou fázi během odvety, tak Choras se jako útočník vracel až na posledních dvacet metrů od naší branky, výborně pomáhal při standardních situacích. A pak byl nebezpečný vepředu. On když cítí kořist, tak po ní jde. Čím důležitější zápas hraje, tak je schopný ze sebe po emoční stránce dostat víc. Kterýkoli obránce na světě by s ním měl potíže. Je dominantní v boxu, v šestnáctce. Takové útočníky běžně nepotkáte, on dokáže své postavy využít. I to byl jeden z důvodů, proč jsme ho do Slavie chtěli.