Po losu trnuli, teď už věří. Solskjaer změnil United a Paříž drtí zranění

Ještě na začátku prosince Mourinho prohlašoval, že United by k umístění v elitní čtyřce potřebovali zázrak. Hráli zoufale, portugalský kouč ztratil kabinu a den po losu vyřazovací fáze Champions League ho vedení odvolalo.

Ještě v tomto rozpoložení byl klub z Manchesteru proti francouzskému gigantu outsiderem.

Pak ale přišel Ole Gunnar Solskjaer.

„Když jsem sledoval los Ligy mistrů, tak jsem si řekl, že to bude pro United velká výzva. Za pár dnů jsem byl tady a najednou je to moje výzva. Musím přiznat, že z toho pořád mám husí kůži,“ přiznává někdejší norský útočník.

Liga mistrů program osmifinále Úterý (výkop 21.00)

AS Řím - FC Porto

Manchester United - Paris St. Germain Středa (výkop 21.00)

Ajax Amsterdam - Real Madrid

Tottenham - Dortmund Na všechny zápasy v Lize mistrů premiérově dohlédne videorozhodčí.



Na lavičce United má stále pouze dočasný úvazek, ale způsob, jakým bezesporu překonává veškerá očekávání, mu dost možná současné zaměstnání zajistí na delší dobu.

Manchester totiž zase dělá svým fanouškům radost. Na jeho fotbal se najednou dá dívat, Mourinhem opomíjený Pogba hraje jako z partesu, Solskjaer a Rashford opanovali ankety o trenéra, respektive hráče ledna.

Nejúspěšnější klub anglické historie navíc proskočil do oné elitní čtyřky, protože od nástupu nového kouče jen jednou remizoval. Jinak nasčítal samé výhry.

„Jdeme do následujícího utkání ze skvělé pozice. Věříme si, jsme jeden tým! Lepší načasování opravdu velkého zápasu snad nemohlo přijít,“ říká před úterním šlágrem s Paříží trenér Solskjaer.

Jeho kouzlo? Zprávy z Anglie hovoří jasně: vyčistil atmosféru v klubu, sází na osobní přístup a chová přirozený respekt ke všem zaměstnancům, snaží se víc provázat áčko s mládežnickými výběry, chce bavit útočným fotbalem.

Hodně to připomíná slavnou „fergusonovskou“ éru, což není náhoda: Sir Alex je zaprvé velkým Solskjaerovým vzorem a zadruhé jsou oba v častém kontaktu - Ferguson třeba dvakrát zavítal do Carringtonu na trénink a když může, bývalému svěřenci naslouchá a poradí. Tím to nicméně končí, situace se rozhodně nemá tak, že by Nor k hráčům jen slepě tlumočil Fergusonovy představy.

Naopak - za obrození Manchesteru United zkrátka může Solskjaer, kterého nyní čeká největší dosavadní zkouška: Liga mistrů proti St. Germain.

Z modré do červena Nový míč pro vyřazovací část Fotbalová Liga mistrů má nový oficiální míč. S adidas Madrid Finale19 se budou hrát všechny duely vyřazovací části. Tradiční hvězdy zůstávají, odstíny modré však střídá červené zbarvení připomínající stadion Wanda Metropolitano v Madridu, na němž se v sobotu 1. června uskuteční finále celé soutěže.



Pařížský celek však do osmifinále půjde značně oslaben, jelikož kromě déle zraněného Neymara přišel v sobotu ještě o Edinsona Cavaniho, který si poranil stehenní sval.

„Naděje, že by Cavani nastoupil, je velmi malá. Výsledky prvních vyšetření nejsou dobré,“ řekl trenér Thomas Tuchel, který bude postrádat také obránce Thomase Meuniera.

„Mám obavy, protože nám chybí naši klíčoví hráči. Pro rozhodující zápasy Ligy mistrů jsou absolutně nezbytní, právě proto je tady máme. Nemáme náhradu za Ediho, nemáme náhradu za Neymara. Už nehledáme plán B, ale plán D,“ doplnil Tuchel.

Ve druhém úterním osmifinále se fotbalisté AS Řím střetnou s Portem. Český forvard Patrik Schick, který odehrál téměř hodinu v páteční ligové předehrávce na hřišti Chieva Verona (0:3), kvůli svalovému zranění pravděpodobně nenastoupí.

Lepší formu má portugalský tým, který prohrál jediný z posledních 26 soutěžních duelů. Italské mužstvo naopak zvítězilo v jediném z posledních pěti zápasů – právě s Chievem – a Porto ještě v pohárech nikdy neporazilo.