Real míří v Lize mistrů do Amsterdamu, Tottenham narazí na Dortmund

Real po příchodu trenéra Santiaga Solariho ožil. Na konci roku vyhrál klubové mistrovství světa a zlepšení pokračuje i v novém roce. Naposledy o víkendu zvládl městské derby na hřišti Atlétika a natáhl sérii bez porážky na sedm utkání. K vedoucí Barceloně se Real v domácí soutěži přiblížil na šest bodů.

Liga mistrů program osmifinále Středa (výkop 21.00)

Ajax Amsterdam - Real Madrid

Tottenham - Dortmund Na všechny zápasy v Lize mistrů premiérově dohlédne videorozhodčí.



Madridský klub, dvojnásobný přemožitel Plzně v základní skupině, proto jde do souboje s Ajaxem v roli jasného favorita. „Nesmíme ale nic podcenit. Ajax je velmi dobře známý svým systémem práce s mladými hráči, snahou rozvíjet talenty a hrát ofenzivní fotbal. Tým v minulém roce ukázal, že je konkurenceschopný, a v této sezoně to pokračuje,“ řekl Solari.

Ajax, který naposledy vyhrál Ligu mistrů v roce 1995, je v osmifinále poprvé od sezony 2005/06. Amsterdamský klub není před soubojem s Realem v ideální formě, protože prohrál dva z posledních tří zápasů.

„Když budeme hrát jako na začátku této sezony Ligy mistrů, kdy jsme neprohráli ani s Bayernem, můžeme to Realu hodně ztížit. Samozřejmě na první pohled jsou favoritem, ale my tak nepřemýšlíme. Budeme spokojeni, jen když postoupíme, je to naše historická šance,“ řekl útočník Klaas-Jan Huntelaar, který v roce 2009 krátce působil v Realu. Jeho český spoluhráč z ofenzivy Ajaxu Černý po zranění zatím hraje převážně za juniorku.

Tottenhamu a Dortmundu budou ve vzájemném souboji scházet opory. Třetí celek anglické ligy už měsíc postrádá nejlepšího střelce Harryho Kanea a chybí také Dele Alli. Lídr bundesligy zase nastoupí bez kapitána Marca Reuse.

Z modré do červena Nový míč pro vyřazovací část Fotbalová Liga mistrů má nový oficiální míč. S adidas Madrid Finale19 se budou hrát všechny duely vyřazovací části. Tradiční hvězdy zůstávají, odstíny modré však střídá červené zbarvení připomínající stadion Wanda Metropolitano v Madridu, na němž se v sobotu 1. června uskuteční finále celé soutěže.



„Kane přináší do týmu ohromnou kvalitu, pro tým je extrémně důležitý. Historicky vím, že takhle vyrovnané zápasy rozhodují malé detaily a zranění jejich hráčů pro nás mohou být malou výhodou. Na druhou stranu nám zase chybí Marco, který je důležitý nejen tím, co dělá na hřišti, ale i mimo něj,“ přemítal ofenzivní záložník Dortmundu Mario Götze.

Oba týmy se potkaly v minulé sezoně Ligy mistrů a Tottenham ve skupině vyhrál oba zápasy. O rok dříve v osmifinále Evropské ligy pro změnu dvakrát zvítězil Dortmund.

„Čelíme týmu, který vede německou bundesligu, to hovoří samo za sebe. Ale v minulém roce jsme ukázali, že můžeme porazit kohokoliv,“ prohlásil kouč Tottenhamu Mauricio Pochettino.

„Z minulé sezony víme, jak silný tým nás čeká. Trenér Pochettino je v Tottenhamu už dlouho a líbí se mi, jak buduje mužstvo. Bude to zajímavý střet anglické a německé ligy,“ dodal Götze.