Nejjasnější finále historie? City kralující? Opatrně s podceňováním Interu

„Pokud se chceme konečně stát opravdu velkým klubem, musíme vyhrát,“ vypálil Pep Guardiola, kouč City. „Nebojíme se, ale víme, že proti nám stojí nejlepší tým světa,“ reagoval opatrněji Simone Inzaghi, trenér Interu.

Je fakt, že oba kluby píší docela jiné příběhy, nepropojuje je téměř nic. A to se nebavíme jen o cestě do finále, které si Inter spíš poctivě vydřel, zatímco fotbalisté City do něj sebevědomě dotančili, když v odvetě semifinále smetli Real Madrid 4:0.

Inter rovná se úchvatná historie, pětatřicet italských titulů, šestkrát vítězství v nejprestižnější evropské klubové soutěži, tři triumfy v poháru UEFA či pozdější Evropské lize.

City je naopak fenoménem posledních let. Ještě na přelomu tisíciletí ve třetí lize, z devíti titulů jich sedm přiskočilo za posledních jedenáct let a na jedinou evropskou trofej se práší ve vitríně od jara 1970, kdy bleděmodré dresy ve finále Poháru vítězů pohárů přetlačily polský Górnik Zabrze.

To už je dávno, šíleně dávno. O to větší je teď hlad, nadšení, ale taky tlak. Inter může, City musí.

Arabští šejkové do něj pumpují miliardy a jistě je těší, že anglickou konkurenci postupně zadupávají do země. Ale co se týče Ligy mistrů, začínají být netrpěliví. Na lavičce mají nejlepšího trenéra světa, na hřišti superhvězdy, které přitom úžasně ladí jako tým. Ale v nejprestižnější klubové soutěži narážejí.

Nazrál čas teď? A co vlastně čekat, až se v devět hodin večer roztáhne opona? Před osmnácti lety, kdy se finále v Istanbulu hrálo naposledy, byl favorit jasný před zápasem a ještě jasnější v poločase. AC Milán vedl 3:0, Liverpool zoufale nestíhal a většina diváků měla jasno: Je hotovo! Místo toho se odehrál možná nejzázračnější obrat v historii.

Může teď pulzující turecká metropole vykouzlit podobný příběh?

Že by zrovna Inter měl nadělat suverénnímu City problémy, to se moc nečeká. Výraznějšího favorita finále možná nikdy nemělo, anglický tým je zvyklý dominovat: v Lize mistrů v průměru 600 přihrávek za zápas, Inter jen 380. Modro-černé dresy budou jistě běhat víc bez balonu, ale pár trumfů vytasit mohou.

Lautaro Martínez slaví gól proti AC Milán.

Pokud se City opírá o bleskové kombinace a soupeře drtí precizností mezi šestnáctkami, Inter zase kraluje v obou vápnech. V Lize mistrů je na špičce v několika defenzivních statistikách, a pokud jste sledovali finále italského poháru proti Fiorentině, viděli jste, jak bleskově zápas rozsekl kapitán Lautaro Martínez: dvě střely ve vápně, dva góly za osm minut a zásadní otočka skóre z 0:1 na 2:1.

Na Argentince s ježatým účesem a potetovanou levou rukou pozor. Nenechte se zmást tím, jak se protrápil zimním mistrovstvím světa, kde při argentinské pouti za zlatem nedal ani gól.

Spíš mrkněte na klubovou statistiku: za poslední tři sezony se trefil ve třech pohárových finále a čtyřech semifinálových zápasech, ať už šlo o Ligu mistrů, Evropskou ligu, italský pohár či superpohár. V Interu po pěti sezonách překročil stovku gólů, což je velmi slušná vizitka.

Ovšem jen do chvíle, kdy začnete porovnávat s Erlingem Haalandem, norským mimozemšťanem v dresu City. Stačil mu rok, aby si Anglii úplně podmanil. Dvaapadesát zápasů za City, dvaapadesát gólů, v průměru jeden na 78 minut, střelecký rekord Premier League, cena pro hráče sezony. Mohl snad udělat něco víc, aby definitivně podtrhl pověst téměř nebránitelného monstra?

Obránci jsou z chlapíka s ulízlými blond vlasy v culíku zoufalí. Často udělají na pohled všechno správně a osvalený hromotluk stejně najde způsob, jak je přechytračit.

Kanonýr Erling Haaland z Manchesteru City

„Co jsem asi tak mohl dělat víc? Vůbec nevím. Snad jedině ho zabít,“ vystihl trochu morbidně jejich bezradnost španělský stoper Javi Montero, když Haaland rozstřílel před dvěma lety ještě v dresu Dortmundu jeho Besiktas.

Od té doby se ještě posunul. Je zkušenější, silnější, pohotovější. Inter se musí modlit, aby Haaland neměl den, což se ovšem může stát: v závěru sezony mu přece jen docházela šťáva, v posledních sedmi zápasech se trefil jen jednou.

Že by si energii i góly šetřil na poslední zápas sezony?