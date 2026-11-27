Kluby v Lize mistrů i v Evropské lize odehrály po pěti duelech a tři je ještě čekají.
Ty v Konferenční lize mají za sebou čtyři zápasy a před sebou už jen dva.
Jaké jsou šance českých týmů na postup? Vyhlídky příznivé nejsou. Podle tisíců simulací a výpočtu všech možných variant bude mít Česko od února v akci nejspíš jen Jablonec v Konferenční lize. Slušnou naději má ještě Plzeň.
Naopak Slavia v Lize mistrů je takřka bez šance a těžce se nevěří ani Spartě v Evropské lize.
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Češi snížili náskok Řeků, predikce jim však na desítku nevěří. Jak je na tom koeficient?
Slávistům to však úplně vadit nemusí, z nejprestižnější pohárové soutěže si odnesou královské odstupné. Už nyní bez ohledu na závěrečná tři utkání na Bayernu, v Portu a proti Aston Ville si klub díky štědrým bonusům od UEFA přijde minimálně 31,3 milionu eur, v přepočtu asi 766 milionů korun.
Slavia má po pěti zápasech jen bod za remízu na Fenerbahce, což ji před třemi závěrečnými duely přisuzuje je 0,3% pravděpodobnost, že se ze současného 35. místa vyšvihne mezi postupovou čtyřiadvacítku. V minulém ročníku na to stačilo devět bodů a mírně záporné skóre. Slavia by tak musela zbývající duely vyhrát.
[🔵 UCL projections after MD5] *teams ordered on average final projected position 🇪🇸 Real Madrid, 🇫🇷 PSG, 🇪🇸 Barcelona, 🏴 Liverpool, 🏴 Arsenal area all >75% to finish Top 8. But for the remaining 3 spots there's total mayhem with 🇮🇹 Como, 🇪🇸 Betis, 🇩🇪 Dortmund, 🇩🇪 Bayern, 🏴 Man City, 🇮🇹 Inter all between 35% and 50%!— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 25, 2026
Na Spartu ve čtvrtek dorazila čtvrtá nejnižší návštěva ze šestnácti stadionů, kde se Evropská liga odehrála. Na duely Torreense - Celtic, Salcburk - Ararat-Armenia a Union Royal Saint Gilloise - Lech Poznaň přišlo kolem pěti tisíc lidí, na Letnou necelých deset.
A po porážce 2:4 s Alkmaarem odcházeli naštvaní s tím, že naděje na účast v play off se zase o nutný kus vzdálila.
Model Football Meets Data dává Spartě jen 21,3 procentní možnost, že se vejde mezi čtyřiadvacet nejlepších. Nyní jí se čtyřmi body patří 29. příčka, celkově se jí po osmi zápasech přisuzuje osmadvacáté místo.
Sparta čeká v prosinci souboj v Salcburku, v lednu pak v Londýně proti Crystal Palace a doma proti Rennes. Aby postavila současné predikce na hlavu, musela by vyhrát aspoň dvě utkání. Například loni poslední postupové místo bral Brann Bergen s devíti body.
[🟢 UECL projections after MD4] 🔃 Changes in Top 8: IN: 🇧🇪 STVV, 🇹🇷 Trabzonspor OUT: 🇩🇰 FC København, 🇬🇷 Panathinaikos 🔃 Changes in Top 24: IN: 🇩🇰 Midtjylland, 🇩🇰 Aarhus, 🇰🇿 Kairat Almaty OUT: 🇧🇦 Borac Banja Luka, 🇪🇸 Getafe, 🇱🇻 Riga *Teams are ordered on their average finishing position across our simulations 👉 Team-level projections and scenarios at https://t.co/7RskDdal2x— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2026
To Viktoria Plzeň si nečekaným triumfem nad Benfikou své šance značně vylepšila, se šesti body a skóre 7:7 se posunula na devatenáctou příčku, dál jde nejlepších čtyřiadvacet týmů.
Aby na postupových pozicích vydržela, potřebuje tři až čtyři body. V posledním kole v lednu má doma Jagiellonii Bialystok, což je papírově nejsnazší cesta. V prosinci se představí v Bournemouthu a v lednu v San Sebastianu, kdy proti Realu Sociedad favoritem nebude.
Bournemouth je jediným týmem, který dosud neztratil ani bod. Má takřka stoprocentní jistotu, že skončí mezi nejlepší osmičkou, která jde přímo do osmifinále bez nutnosti hrát první kolo play off.
Když před dvěma týdny anglický tým s náhradníky nastoupil na Spartě, prvním poločas prohrál 0:1. Skóre otočil až ve chvíli, kdy na hřiště přišly opory...
Matematický model dává Plzni šanci 43 procent, že postoupí do vyřazovacích bojů. Celkově ji přisuzuje 25. místo, čili těsně pod čárou a nepočítá s ní při sestavení předpokládaných dvojic pro play off.
Šest klubů - Bournemouth, Juventus, Benfica, Leverkusen, Ferencváros a Union Royal St. Gilloise - má stoprocentní jistotu postupu. Ještě osmnáctému Rennes se dává 87,1 procent, že půjde dál.
Na hraně jako Plzeň jsou ještě Celtic, Celta Vigo, OFI Kréta a Omonia Nicósie, všechny kluby jsou lehce pod padesáti procenty.
[🟠 UEL projections after MD5] 🔃 Changes in Top 8: IN: 🇹🇷 Beşiktaş OUT: 🇫🇷 Lyon 🔃 Changes in Top 24: IN: 🏴 Celtic OUT: 🇨🇾 Omonia Nicosia *Teams are ordered on their average finishing position across our simulations 👉 Team-level projections and scenarios at https://t.co/XXXjaQAYvS— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2026
Českou ligu tak v pohárech zatím nejlíp reprezentuje Jablonec. V Konferenční lize podlehl těsně ve Freiburgu, s vysoce favorizovaným Brightonem uhrál bod stejně jako v Rize a naposled jako první tým v soutěži sebral body Luganu, které porazil 2:0 a posunul se na osmnáctou pozici.
Aby na ní zůstal, potřebuje ze dvou zápasů v Trabzonu a doma s gruzínskou Ibérií aspoň jednu výhru. Ta by měla dávat jistotu. Současná pravděpodobnost, že mezi čtyřiadvacítkou nebude chybět, atakuje osmdesát procent.
První tým pod čárou Banja Luka je na 42,2 procentech.
Pokud Jablonec nezklame, v úvodním kole play off by podle matematického modelu narazil na Bran Bergen nebo Craiovu.