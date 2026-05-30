Pořízek z páté ligy proti matematikovi. Rozhodnou finále Ligy mistrů gólmani?

Raya „trénoval“ i v jídelně
Nad číslo 19 si tehdy ještě nechával nažehlit i své druhé příjmení Martín a pod sepraným zeleným dresem anglického Southportu zase nosil pár kilo navíc.
Rok 2014.
Když se do něj David Raya, španělský brankář fotbalového Arsenalu, v podcastu jiného gólmana Bena Fostera v myšlenkách vracel, rozchechtal se: na ježka ostříhané černé vlasy, naducané tváře, ne zrovna vysportovaná postava.
„Vážil jsem dvaadevadesát kilo, dnes mám o deset méně,“ srovnával. „Přišel jsem na ostrovy jako tintítko ze Španělska a rychle jsem pochopil, že jestli chci mezi anglickými útočníky přežít, musím být silnější. A tak jsem posiloval a jedl, posiloval a jedl...“
Staré časy jsou dávno fuč.
V sobotu večer bude třicetiletý gólman poprvé v kariéře chytat ve finále Ligy mistrů, a pokud má Arsenal proti obhájcům z Paříže uspět, potřebuje, aby měl právě chlapík s jedničkou na zádech znovu svůj den.
Jen v Lize mistrů v aktuálním ročníku vychytal ve třinácti zápasech devět nul a právě v Budapešti může překonat absolutní rekord soutěže. Taky v anglické Premier League potřetí za sebou získal zlatou rukavici pro brankáře s největším počtem čistých kont, ale především Arsenalu jako první chytač od éry německého rebela Jense Lehmanna pomohl k vytouženému titulu.
Když nasadí velké bílé rukavice, i on se mění v dravou šelmu. Přitom na první pohled rozhodně nepůsobí jako někdo, z koho byste měli mít na hřišti strach. Že vyrostl jen do 183 centimetrů, mu obzvlášť na začátku kariéry překáželo. Nikdy nebyl v akademii velkého klubu, natož v mládežnických reprezentacích. Narodil se v katalánském městečku Palleja nedaleko Barcelony, přesto od dětství držel palce hlavně Realu Madrid, kde zářil jeho největší idol Iker Casillas.
Podobní jsou si postavou a vlastně i stylem chytání, byť jejich příběhy se jinak dost liší. Zatímco Casillas byl vyvolený a už od osmnácti stál v bráně největšího klubu světa, Raya se škrábal vzhůru oklikou. Už v šestnácti odešel z domovské Cornelly na zkoušku do anglického Blackburnu, což byl výsledek mládežnické spolupráce mezi oběma kluby. Chybělo mu sluníčko, dobré jídlo i rodina, ale nikdy ne motivace: „Odstěhoval jsem se daleko od domova, nikoho neznal a veškerý čas trávil na hřišti. Po tréninku jsme hráli nohejbal, pravidelně jsem chodil na footgolf. Dělal jsem všechno, abych se zabavil a zlepšil.“
A protože sílu doháněl v posilovně i v jídelně, na hostování v Southportu z páté ligy, kam odešel v osmnácti, se na něj fanoušci nejdřív dívali nedůvěřivě. Už tenkrát přitom sebou na hřišti mrskal víc než zdatně, a když konečně našel ideální parametry pro anglický fotbal, začal pravidelně chytat v Blackburnu a následně i v Brentfordu, kde potkal svého osudového brankářského mentora Iňakiho Canu, současného trenéra gólmanů v Arsenalu.
S výjimkou čtvrté ligy má Raya starty ve všech pěti nejvyšších anglických soutěžích a před čtyřmi lety také poprvé nakoukl do španělské reprezentace, s níž coby náhradník oslavil titul mistra Evropy a poletí i na letní šampionát do Ameriky.
Ještě předtím ho ovšem čeká zápas zápasů v bráně Arsenalu, v níž se před necelými třemi lety objevil tak trochu jako nevítaný vetřelec. Fanoušci si oblíbili tehdejší jedničku Aarona Ramsdalea a trenéra Mikela Artetu kvůli změně mezi tyčemi kritizovali. „Byl jsem pod tlakem nejen zvenčí, ale i uvnitř klubu,“ přiznával Arteta v pořadu The Overlap. „Ptali se mě, jestli jsem přesvědčený, že tohle je správný krok.“
Dnes už odpověď znáte.
„Věděl jsem, že pokud se chceme posunout, potřebujete jiný typ brankáře, než byl Aaron,“ řekl Arteta, jenž ze španělského střízlíka udělal jednoho ze svých klíčových mužů. Spoléhá na jeho famózní reflexy i perfektní rozehrávku. Vždyť i německý kouč Jürgen Klopp kdysi Rayovi po jednom ze zápasů vysekl poklonu: „Když jsem viděl, jaké rozdává přihrávky, divím se, že nemá dres s číslem deset.“
Jak se předvede v Budapešti?