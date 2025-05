Katalánský deník Mundo Deportivo, který se fotbalové Barceloně věnuje maximálně, v perexu textu o úterním zápase napsal: „Polák, který má přátelskou minulost s Realem Madrid, vyvedl Barcu z míry společně s nizozemskými videoasistenty Dennisem Higlerem a Polem van Boekelem.“

Barcelonský kouč Hansi Flick na tiskové konferenci prohlásil: „Musím říct, že výsledek je kvůli některým verdiktům rozhodčího nespravedlivý. Nechci o něm moc mluvit, ale každé rozhodnutí, které bylo padesát na padesát, šlo ve prospěch soupeře. Řekl jsem mu, co si myslím, ale teď to tu opakovat nebudu.“

„Byl jsem na stadionu Interu třikrát a vždycky se děly věci mimo naši kontrolu. Všichni víme, co tento rozhodčí udělal, když jsme sem přijeli naposledy. Sice to pro nás není žádná omluva, protože jsme ve dvou zápasech dostali sedm gólů, ale stejně...“ pronesl barcelonský obránce Eric García.

Jenže když si promítnete zásadní rozhodnutí, tak nebýt VAR, Marciniak by svými dvěma verdikty poškodil Inter, kterému navíc „upísknutím“ znemožnil zakončit vyloženou šanci.

V závěru první půle neodpískal penaltu za faul Cubarsího na Lautara Martíneze. Verdikt opravil až na doporučení videoasistentů a Inter vedl 2:0.

V 68. minutě za stavu 2:2 nařídil pokutový kop pro Barcelonu za faul Henrika Mchitarjana na Lamine Yamala, přestože k prvnímu kontaktu a k podražení došlo mimo velké vápno. I v tomto případě ho opravil VAR.

S tím nesouhlasil bývalý španělský sudí Xavier Estrada Fernández v rozboru pro Esport3. „Pro mě je to do očí bijící chyba VAR, je to jasná penalta. Došlo k dvěma kontaktům a VAR se držel toho prvního. Hra pokračovala a došlo k dalšímu kontaktu uvnitř pokutového území, takže penalta.“

V nastavení úvodní části prodloužení na vteřinu přesně odpískal konec, přestože domácí mířili do vyložené šance. Jenže Marciniak se v době finální přihrávky otočil ke hře zády, protože ji neočekával, a hru přerušil.

V úvodu zápasu sporný okamžik v pokutovém území Interu, kdy se míč dotkl ruky Franceska Acerbiho, nechal bez povšimnutí, což posvětil i VAR.

V nastavení druhého poločasu nechal pokračovat ve hře před vyrovnáním Interu na 3:3, kdy došlo ke kontaktu centrujícího Dumfriese s bránícím Gerardem Martinem, který šel k zemi.

Španělský expert Pavel Fernández, který verdikty sudích pravidelně rozebírá v televizním pořadu, se při hodnocení ve většině situací přiklání na stranu Marciniaka.

„Acerbiho gól je regulérní, Dumfries na začátku akce Gerarda Martína nefauloval,“ vysvětlil Fernandez.

Zpochybnil jen penaltu pro Inter. „Viděl jsem to snad osmdesátkrát. Nevidím žádný zásadní kontakt mezi obráncem a útočníkem, VAR udělal chybu. Tohle není penalta,“ prohlásil Fernández.

Podobný názor měl i slavný francouzský kouč Arséne Wenger, který v posledních letech pracuje pro Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA jako šéf rozvojové sekce.

„Jsem proti takovým penaltám, kdy situaci analyzujete ve zpomaleném záběru. Lautaro vidí, že z té pozice nemůže dát gól, tak jsi jde pro penaltu,“ řekl Wenger pro beIN SPORTS.

„Rozhodčí udělal chybu, Cubarsí nejdřív zahraje míč a to je pro mě důležité. Lautaro se postará o zbytek. Nezáleží na tom, jestli došlo ke kontaktu, důležité je, kdo jako první hraje míčem,“ poznamenal Wenger.

Viděli jste, že by Cubarsí zahrál míčem?

„Rozhodnutí směřovala stejným směrem,“ prohlásil barcelonský stoper Iňigo Martínez.

Mimochodem, jeho sudí na hřišti i VAR ušetřili od vyloučení a následného tvrdého trestu od disciplinární komise. Když Hakan Calhanoglu proměnil penaltu na 2:0, Iňigo Martínez plivl na jásajícího Acerbiho a následně došlo ke strkanici. Sudí to však přešli.

„Marciniak je jedním z nejlepších rozhodčích v Evropě a vedl skvělý zápas,“ řekl domácí trenér Simone Inzaghi televizi Movistar.

Polskému sudímu, který řídil finále posledního mistrovství světa v Kataru 2022 či ve stejném roce krotil vášně při derby pražských S, při odrážení kritiky nepomůže rok stará událost.

V nastavení semifinálové odvety mezi Real Madrid a Bayernem Mnichov pomezní Tomasz Listkiewicz předčasně zvedl praporek, přestože podle pokynů FIFA měl útočnou akci Bayernu nechat dohrát. Marciniak zase zapískal, ač mohl a měl s hvizdem počkat. Dvě hrubé chyby v jedné vteřině. Zvlášť když v tu chvíli Müller hlavou přiťukl volnému de Ligtovi a ten z otočky skóroval. Gól padl těsně poté, co zazněl hvizd.

VAR však už nemohl zkoumat domnělý ofsajd hráčů Bayernu. Gól neplatil, stav zůstal 2:1, Real postoupil do finále a Bayern byl vyřazen. Jinak by by mohlo dojít na prodloužení, pokud by systém porušení pravidel ze strany hráčů Bayernu neodhalil. Proto rýpnutí katalánského Munda Deportiva o „Marciniakově přátelské minulosti s Realem“.