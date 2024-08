POHLED: Tak se hraje o Ligu mistrů! Náraz proti Lille tlačí Slavii k posílení

Zatímco obránce Masopust odkulhával za lajnou se zraněným stehenním svalem, podnikl soupeř z Lille jedovatý a přitom celkem jednoduchý útok středem hřiště. Na lehce cvrnknutý míč za obrannou linii si doběhl vyhlášený kanadský útočník David a udělal to, na co se v boji o Ligu mistrů padesát minut čekalo. Převaha Lille byla příliš zřetelná.

„Jakmile takový tým necháte hrát, točí vás a motá. Ale být v tu chvíli v jedenácti, věřím, že bychom gól nedostali,“ litoval trenér Jindřich Trpišovský.

Jenže slávisté zrovna hráli v deseti, mazák Bořil ještě dostával před střídačkou pokyny a nestačil zraněného parťáka vystřídat. Tím pádem nastal problém, který se zdá být jen těžce řešitelný. Slavia v úterý večer neuhájila svou branku, po další fantastické akci dostala ještě jeden gól a po porážce 0:2 je daleko od vysněné Ligy mistrů.

Ne, nevzdává se. Ve středeční odvetě na zaplněném Edenu se pokusí o zázračné povstání, ale věříte, že se něco takového může podařit?

Slávistický brankář Antonín Kinský během play off Ligy mistrů proti Lille.

„Stoprocentně. V hlavě nemám jinou variantu,“ reagoval brankář Antonín Kinský přesvědčivě.

A věří i nestranní?

7:2 střely na branku.

7:3 na rohy.

62:38 na procentuální držení míče.

A pokud bychom mluvili o příležitostech, které si týmy vytvořily svou kreativitou, přesností, hbitými náběhy a hlavně kombinační jistotou, nenajdete u Slavie vlastně jedinou. Všechno to byly situace spíš náhodné a vydřené, i když se samozřejmě můžeme bavit také o tom, že rozhodčí neuznali hostům dva góly po titěrných přestupcích.

Slavia si odvezla špatný výsledek a jedno velké poučení: Liga mistrů je pro vyvolené a perfektně vyladěné, což teď sešívaný soubor není.

Po letní přípravě, která kvůli dovolenkujícím reprezentantům nebyla zdaleka synchronizovaná, mužstvo teprve chytá drajv. Hůř se dá pochopit, jaké limity má pravá strana hřiště, o které už byla řeč.

Problém zvýraznilo Masopustovo kulhání, které oznamovalo ještě větší nouzi na pozici takzvaného wingbeka. Což je hráč, který nonstop pendluje podél čáry, při bránění se zatahuje do zpětné linie, a jakmile se útočí, pádí do křídla. Ale koho tam teď?

Čertík Douděra má rodinné trable, Bořil svůj věk, Vlček je po operaci kolenních vazů, Tomiče klub nepochopitelně pustil na hostování do Norska. Zmrzlý, jenž by případně mohl jako levák zaskočit, taky není úplně fit a u univerzála Schranze by byla škoda zazdít jeho ofenzivní choutky.

Slávistický bek Malick Diouf (vlevo) rozehrává v utkání proti Lille.

Jak by se hodil Nigerijec Olayinka, po jehož návratu z Bělehradu trenérský štáb mocně toužil. Zatímco Olayinka dál skóruje za Crvenou zvezdu, slávisté zůstali v úterý na nule. V přestupním létě zvolili jinou stomilionovou posilu, útočníka Chorého. Jenže pravý kraj hřiště bez potřebné dynamiky trpí.

I proto zní ze slávistické kabiny: S.O.S. Potřebujeme posilu, a to hned, nejlépe cizince. „Je to blízko. Možná se objeví už tenhle týden v Praze,“ věří Trpišovský.

Jenže před odvetou s Lille je tuze málo času na sehrání. I proto se postup do Ligy mistrů za půlmiliardovým jackpotem nejeví moc reálně.