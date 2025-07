POHLED: Jen předehra pro MS. Amerika zkusila koupit fotbal, který se rád podvolil

Pokud jste na něj v inflaci fotbalových událostí měli v posledních týdnech chuť a pouštěli si zápasy před spaním.

Všechno vyvrcholilo zajímavým soubojem o masivní zlatý pohár se šokujícím výsledkem a ošklivou šarvátkou na závěr. Hvězdy z Paříže, čerství šampioni Ligy mistrů, v neděli nezkrotili emoce, protože s Chelsea prohrávali 0:3 už v poločase.

Zatímco na konci z reklamních panelů blikaly nápisy, které oslavovaly londýnské vítěze, uprostřed hřiště se strkal kdekdo. I trenér PSG Luis Enrique, v civilu slušňák, se do toho vmotal a pak se omlouval: „Napětí a nervozita. Nemělo se to stát.“

Jak všechno asi vnímal napráskaný stadion v East Rutherford? Dost možná to považoval za součást předem napsaného filmového scénáře, protože divadlo musí být na každý pád. Ve skutečnosti to ovšem byl úlet.

Na finále přišlo přes osmdesát tisíc lidí, čímž se ukázalo, že Spojené státy poblázní leckdo a leccos. Ideální reklama pro fotbal, což je pozitivní zpráva pro reálné mistrovství světa, které ve třech zemích amerického kontinentu začne za 331 dní.

USA, Kanada a Mexiko jistě společně připraví monstrózní akci.

Uplynulý měsíc, coby generálka, patřil jen Američanům. Ten jejich soccer, jak sami říkají fotbalu, občas nechal poloprázdné tribuny. Pořadatelé pak prudce snižovali ceny vstupenek, nicméně turnaj vlastně za celou dobu nezevšedněl. Byť nabídl průměrné zápasy týmů z celé planety. Včetně amatérů z Nového Zélandu, kteří po dvou očekávaných nakládačkách okradli argentinskou Boku Juniors a dohromady si do svého Aucklandu odvezli skoro sto milionů korun. Vítěz z Chelsea díky všemožným bonusům inkasoval téměř tři miliardy.

Když odmyslíte, jak krutě se klubový turnaj během letní pauzy může projevit na zdraví vrcholových sportovců, právě pohádkové příjmy a celosvětová reklama jsou tím největším benefitem pro všechny.

„Pár negativ by se našlo, ale tohle byla prostě nejúspěšnější klubová soutěž, která se kdy odehrála,“ hlásal světový fotbalový šéf Gianni Infantino. Jak by taky mohl mluvit jinak, byl to jeho nápad.

Vše navíc hodnotil v luxusním hotelu na Páté Avenue, co nechal postavit současný americký prezident. V proslulém mrakodrapu si FIFA pořídila kanceláře a Infantino mohl při slavnostní představovačce pózovat vedle ikon: přiletěli Brazilci Ronaldo a Kaká, Italové Baggio a Del Piero, Bulhar Stoičkov.

Před finále si vedle něj do čestné lóže sedl sám Donald Trump s nekonečně dlouhou rudou kravatou a lehce znuděnou manželkou Melanií. Sám Trump se pak vetřel do srdce dění, když předával Chelsea trofej.

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií sledují finále fotbalového MS klubů.

Ano, tak se dělá show a Amerika ví, že ji umí nejlíp ze všech.

I proto se na finále v roli VIP hostů objevili třeba někdejší úžasný quarterback Tom Brady nebo mediální magnát Rupert Murdoch. Na ohnivém pódiu zazpívali Robbie Williams s Laurou Pausini hymnu fotbalu s názvem Touha. Do lóží dorazili členové Trumpova kabinetu včetně generální prokurátorky, ministra dopravy či šéfky ministerstva vnitřní bezpečnosti.

Všude, kde to bylo možné, běžela klimatizace naplno. Při výkopu ve tři hodiny amerického času (aby Evropa ještě nespala) teplota skákala nad třicítku. Tak to bude i za rok. Jen s ještě větší fotbalovou intenzitou, globální sledovaností a vášnivou americkou sebereklamou.

Tohle byla jen předzvěst.

Fotbal se totiž znovu nechal koupit: jenom krapet jinak než při šampionátech v Rusku a v Kataru. Nemluvě o turnaji, který bude v roce 2034 hostit Saúdská Arábie.