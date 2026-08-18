Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Možní soupeři v pohárech: třikrát Anglie pro Spartu, Slavia opět proti gigantům

Autor:
  13:26
Na koho narazí české fotbalové kluby v ligových fázích evropských pohárů? Leccos lze vyčíst už před startem závěrečných předkol, kdy mají tři tuzemské celky jistotu podzimních zápasů. Liga mistrů, ve které na Slavii čekají největší giganti, už je téměř kompletní. Většinu možných soupeřů už zná i Sparta v Evropské lize. A na koho nakonec zbude Konferenční liga?
Část 1/3

Liga mistrů

Slávistická radost po gólu do sítě Slovácka.

Před posledními kvalifikačními dvojzápasy chybí v šestatřicetičlenné nejprestižnější klubové soutěži planety ještě sedm míst. Už teď je však jasné, že jediným z českých zástupců bude Slavia, která si základní fázi zajistila mistrovským titulem z domácí ligy.

Složení košů v Lize mistrů

1. koš: PSG, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid

2. koš: Dortmund, AS Řím, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruggy, Betis, PSV Eindhoven

3. koš: Feyenoord, Lille, Lyon*, Bodö/Glimt*, Neapol, RB Lipsko, Villarreal, Šachtar Doněck, Galatasaray

4. koš: Dinamo Záhřeb*, Celtic Glasgow*, Slavia, Slovan Bratislava*, Stuttgart, AEK Atény*, Como, Lens, Hapoel Beer Ševa*

*týmy, které bojují ve 4. předkole a podle síly koeficientu se předpokládá jejich postup

Zdroj: Milan Coen

A opět ji čeká výběr toho nejlepšího z evropské scény.

Naposledy se v Edenu ukázaly například španělská Barcelona či anglický Arsenal, který později ovládl slavnou Premier League.

Kdo to bude tentokrát?

V prvním koši tradiční výběr z hroznů: PSG, Bayern, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Inter, Arsenal, Barcelona a Atlético Madrid.

Připomeňme, že z každého ze čtyř devítičlenných košů, které se řadí podle klubového koeficientu, dostane Slavia dva soupeře. S jedním se utká doma, se druhým venku. Sama bude ve čtvrtém koši, nicméně to samo o sobě nehraje tak velkou roli jako dříve.

Ve druhé výkonnostní skupině číhají Borussia Dortmund, AS Řím, Aston Villa, Porto, Sporting, Manchester United, Bruggy, Betis či PSV Eindhoven s českým brankářem Matějem Kovářem.

Třetí koš nabízí například Lille, Feyenoord, Neapol, Lipsko či Galatasaray a ze čtvrtého může Slavia vyfasovat klidně kombinaci italského Coma a Slovanu Bratislava, pokud slovenský mistr do závěrečné fáze postoupí.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Fenerbahce vs. LyonFotbal - Play-off - 18. 8. 2026:Fenerbahce vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
18. 8. 21:00
  • 2.01
  • 3.76
  • 3.56
Dinamo Záhřeb vs. VikingFotbal - Play-off - 18. 8. 2026:Dinamo Záhřeb vs. Viking //www.idnes.cz/sport
18. 8. 21:00
  • 1.71
  • 4.13
  • 4.63
Levski vs. AEK AtényFotbal - Play-off - 18. 8. 2026:Levski vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
18. 8. 21:00
  • 3.48
  • 3.10
  • 2.30
Kozlovice vs. SlavičínFotbal - 1. kolo - 19. 8. 2026:Kozlovice vs. Slavičín //www.idnes.cz/sport
19. 8. 17:30
  • 1.60
  • 3.97
  • 4.24
Nijmegen vs. Bodo/GlimtFotbal - Play-off - 19. 8. 2026:Nijmegen vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
19. 8. 21:00
  • 2.56
  • 3.95
  • 2.49
Beer Ševa vs. SabahFotbal - Play-off - 19. 8. 2026:Beer Ševa vs. Sabah //www.idnes.cz/sport
19. 8. 21:00
  • 2.28
  • 3.45
  • 3.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

OBRAZEM: Jurásek jako další z mnoha. Kteří hráči oblékli dres Sparty i Slavie?

Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na...

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Mbodji jde do Waregemu, Beauguel končí v Artisu

Sledujeme online
Youssoupha Mbodji po zápase Ligy mistrů s Bödo/Glimt

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

Možní soupeři v pohárech: třikrát Anglie pro Spartu, Slavia opět proti gigantům

Vítěznou trefu Johna Mercada proti Lyonu ohromně slavili všichni sparťané.

Na koho narazí české fotbalové kluby v ligových fázích evropských pohárů? Leccos lze vyčíst už před startem závěrečných předkol, kdy mají tři tuzemské celky jistotu podzimních zápasů. Liga mistrů, ve...

18. srpna 2026  13:26

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

18. srpna 2026  10:08

Očekávání je svině, říká Skuhravý. A varuje: Kdo nebude hrát fotbal, nemá místo

Nervózní trenér Roman Skuhravý sleduje zápas Baníku s Artisem.

Smutný a ošklivý zápas, který nám přinesl tři body. Tak trenér fotbalistů ostravského Baníku Roman Skuhravý hodnotil utkání s Artisem Brno. Ostravští vyhráli 1:0. Hru několikrát přerušila práce...

18. srpna 2026  8:11

Zkritizoval Infantina, dva týdny nato provozní ředitel FIFA končí

Fotbaloví činovnici Peter Montopoli (vlevo vepředu) a Kevin Lamour

Zhruba dva týdny poté, co Kevin Lamour ostře kritizoval svého šéfa Gianniho Infantina, ve funkci provozního ředitele Mezinárodní fotbalové federace FIFA skončil. Informaci listu New York Times...

17. srpna 2026  22:44

Spartu opouští i útočník Tuci, v Olimpiji Lublaň dostal dvouletou smlouvu

Indrit Tuci (vpravo) ze Sparty a Marios Purzitidis z Liberci v souboji

Fotbalovou Spartu opustil po dvou a půl letech albánský útočník Indrit Tuci. Pětadvacetiletý hráč přestoupil do Olimpije Lublaň.

17. srpna 2026  21:04

Ústečtí fotbalisté promarnili šanci vévodit druhé lize, v Třinci jen remizovali

Ústí nad Labem, 7. 8. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Česká Lípa, 3. kolo 2....

Fotbalisté Ústí nad Labem v závěrečném utkání 4. kola druhé ligy remizovali 0:0 v Třinci a nevyužili možnost ujmout se vedení v tabulce. Neporažení Severočeši se posunuli na čtvrtou příčku se ztrátou...

17. srpna 2026  20:27

ODPÍSKÁNO: Zákrok na Pulkraba penaltový nebyl, říká expert. Co přehmaty v Ostravě?

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Potlesk pro Matěje Pulkraba, útočníka teplických fotbalistů, za férový přístup v ligovém utkání na Spartě. „Jeho chování je dobré ocenit. Nemyslel na nějaký pád, kterým mohl získat výhodu pokutového...

17. srpna 2026  17:02

Sestřihy 4. kola Chance Ligy: Slavia poprvé klopýtla, Plzeň slaví první výhru

Sestřih zápasu
Fotbalisté plzeňské Viktorie a jejich gólová radost.

I po čtvrtém kole vévodí tabulce fotbalové Chance Ligy pražská Slavia, přestože poprvé nevyhrála. Dva body jí za remízu 1:1 sebral Slovan Liberec. Naopak Plzeň poprvé v ročníku vyhrála, doma udolala...

17. srpna 2026  16:18

Slavia nevypadala neporazitelně. Měli jsme na víc, soudí Hůlka po remíze

ilustrační snímek

V Liberci je teprve měsíc, ale už se stal obráncem číslo jedna. Lukáš Hůlka proti Slavii opět nastoupil v základní sestavě a před téměř vyprodaným stadionem pomohl Slovanu získat cenný bod do tabulky...

17. srpna 2026  15:48

Měl být útočnou zbraní, ale odehrál jen sedm zápasů. Beauguel v Artisu končí

Jean David Beaugel při představení jeho příchodu do Artisu Brno.

Francouzský útočník Jean-David Beauguel po necelém roce končí v Artisu Brno. Bývalého krále střelců české ligy v angažmá limitovaly vleklé zdravotní problémy. Ještě v neděli trenér Roman Nádvorník...

17. srpna 2026  15:28

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Mbodji jde do Waregemu, Beauguel končí v Artisu

Sledujeme online
Youssoupha Mbodji po zápase Ligy mistrů s Bödo/Glimt

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

14. srpna 2026  15:43,  aktualizováno  17. 8. 14:57

Jablonec opět odkládá ligu. Proti Ostravě v neděli hrát nebude, nový termín není znám

Jablonecký obránce Martin Cedidla se raduje z gólu v utkání proti Slovácku.

Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli, náhradní...

17. srpna 2026  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.