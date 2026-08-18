Možní soupeři v pohárech: třikrát Anglie pro Spartu, Slavia opět proti gigantům

Liga mistrů
Před posledními kvalifikačními dvojzápasy chybí v šestatřicetičlenné nejprestižnější klubové soutěži planety ještě sedm míst. Už teď je však jasné, že jediným z českých zástupců bude Slavia, která si základní fázi zajistila mistrovským titulem z domácí ligy.
Složení košů v Lize mistrů
1. koš: PSG, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid
2. koš: Dortmund, AS Řím, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruggy, Betis, PSV Eindhoven
3. koš: Feyenoord, Lille, Lyon*, Bodö/Glimt*, Neapol, RB Lipsko, Villarreal, Šachtar Doněck, Galatasaray
4. koš: Dinamo Záhřeb*, Celtic Glasgow*, Slavia, Slovan Bratislava*, Stuttgart, AEK Atény*, Como, Lens, Hapoel Beer Ševa*
*týmy, které bojují ve 4. předkole a podle síly koeficientu se předpokládá jejich postup
Zdroj: Milan Coen
A opět ji čeká výběr toho nejlepšího z evropské scény.
Naposledy se v Edenu ukázaly například španělská Barcelona či anglický Arsenal, který později ovládl slavnou Premier League.
Kdo to bude tentokrát?
V prvním koši tradiční výběr z hroznů: PSG, Bayern, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Inter, Arsenal, Barcelona a Atlético Madrid.
Připomeňme, že z každého ze čtyř devítičlenných košů, které se řadí podle klubového koeficientu, dostane Slavia dva soupeře. S jedním se utká doma, se druhým venku. Sama bude ve čtvrtém koši, nicméně to samo o sobě nehraje tak velkou roli jako dříve.
Ve druhé výkonnostní skupině číhají Borussia Dortmund, AS Řím, Aston Villa, Porto, Sporting, Manchester United, Bruggy, Betis či PSV Eindhoven s českým brankářem Matějem Kovářem.
Třetí koš nabízí například Lille, Feyenoord, Neapol, Lipsko či Galatasaray a ze čtvrtého může Slavia vyfasovat klidně kombinaci italského Coma a Slovanu Bratislava, pokud slovenský mistr do závěrečné fáze postoupí.