Co by to znamenalo?

Pište si, že by v Ostravě zažili skutečně nevšední podívanou.

Ale je také dost možné, že si z ní český fotbal nic nevezme.

Podle současných výsledků ostatních evropských soutěží se dá trochu odhadovat, na koho české týmy v letních pohárových předkolech narazí.

Slavia už je v pozitivním slova smyslu ze hry, protože ta by jako mistr předkola nehrála a díky úspěchům českých týmů z let minulých by šla do základní fáze milionářské soutěže rovnou.

O Ligu mistrů bude hrát Baník Možní soupeři 2. předkolo LM (nemistrovská část): Rangers Glasgow*, Basilej, Sturm Graz v případě postupu: Benfica, Bruggy, Fenerbahce (Nice, Utrecht) v případě vypadnutí (3. předkolo Evropské ligy): Feyenoord, Šachtar, Braga, Kodaň, Ferencváros, Maccabi Tel Aviv, Union Saint-Gilloise * Může se stát, že Rangers kvůli posunům budou startovat až v předkole třetím. V takovém případě hrozí Baníku jen Sturm Graz a AEK Atény. Zdroj: Milan Coen

Jako další nejlukrativnější v pořadí zbývá druhá příčka, jehož držitele čeká druhé předkolo nemistrovské kvalifikace Ligy mistrů. Té nejtěžší kvalifikační větve, kde číhají i velké kluby z nejlepších zemí mimo Anglii, Německo, Itálii a Španělsko.

A do toho ostravský Baník, který se loni vrátil do pohárů po čtrnácti letech.

I proto by patřil k papírově nejslabším a v každém případě zůstal na rozdíl od Sparty a Plzně nenasazený, což je klíčové.

Při losu by tedy čelil té těžší polovině soupeřů, kteří mají vyšší klubový koeficient. Ten si každý celek postupně nahrává svými výsledky a rozhoduje o něm vždy uplynulá pětiletka.

Neplést s koeficientem národním, který rozhoduje jen o pořadí zemí a přispívají do něj všechny týmy. Ten klubový je naopak klíčový právě v losování předkol nebo základních fází pohárů.

Čili: čím lepší evropské výsledky za posledních pět let, tím lepší pozici máte.

Protože ho má Baník vzhledem k dlouhé evropské absenci velmi nízký, přebírá stejně jako loni podíl z národního koeficientu. Což k nasazení ani zdaleka nestačí.

Jaké je tedy menu?

Kvalifikace o Ligu mistrů by za současné situace Baníku nabídla skotské Rangers, švýcarskou Basilej nebo rakouský Sturm Graz. V dalších kolech pak číhají portugalská Benfica, turecké Fenerbahce nebo belgické Bruggy.

O Ligu mistrů bude hrát Plzeň či Sparta Možní soupeři 2. předkolo LM (nemistrovská část): Sturm Graz, AEK Atény, Brann v případě postupu: Fenerbahce, Rangers, Bruggy, Benfica v případě vypadnutí převezmou koeficient slabšího soupeře (3. předkolo Evropské ligy): Feyenoord, Šachtar, Braga, Kodaň, Ferencváros, Maccabi Tel Aviv, Union Saint-Gilloise Zdroj: Milan Coen

Ideální scénář nabízí například postup Baníku přes Sturm a jistotu skupinové fáze Evropské ligy, což by pro klub i český fotbal byla paráda.

Jenže může nastat i černý scénář.

Stačí, když Baník vypadne a ve třetím předkole Evropské ligy, do nějž se z úvodu nemistrovské kvalifikace LM přesune a kde bude téměř jistě nenasazený, vyfasuje dalšího silného protivníka, například Feyenoord Rotterdam či Bragu.

V případě dalšího neúspěchu v kombinaci se smolným losem si pak v závěrečném předkole Konferenční ligy střihne zápas o přežití třeba s Laziem, Dinamem Záhřeb, Lyonem nebo týmem z Premier League.

Tomu by se naopak vyhnuly Plzeň se Spartou, protože ty by při svém třetím pokusu měly být nasazené. Určitá fuška by po vypadnutí ze druhého předkola Ligy mistrů neminula ani je, protože by pro dvojzápas v Evropské lize převzaly ten nižší koeficient ze své vylosované dvojice.

Výsledkem tedy může být buď senzační postup a jistota pohárů až do ledna, nebo trnitá cesta dalšími předkoly a v nejhorším případě hořký evropský konec s minimem uhraných bodů, který by český fotbal ranil.

Fotbalisté Baníku slaví gól do sítě Pardubic.

Poslední dvě sezony je díky Plzni, Slavii a Spartě totiž zvyklý sbírat body ve velkém. Kdyby měl tak rychle ze hry vicemistra, jenž má tři pokusy na vstup do jedné ze tří soutěží, příliš by si nepomohl v tabulce zemí, kde před Tureckem jen těsně uhájil skvělé deváté místo v pořadí národních koeficientů.

Paradoxně tak může z pohledu českého fotbalu výhodnější, aby šel Baník z pozice vítěze poháru rovnou do závěrečného předkola Evropské ligy, což znamená, že v případě vyřazení by měl jistou účast v Konferenční lize.

Ale pochopitelně se dobrovolně naděje na Ligu mistrů a nejlepší klubové umístění od roku 2004 nevzdá.